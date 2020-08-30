Эффективный уход и безупречный макияж: что должна знать о косметике каждая девушка

Мы покупаем десятки новых косметических средств, не закончив старые. В магазинах глаза разбегаются от возможностей выбора: хочется и новую помаду, и тени из лимитированной коллекции, и крем с «революционной формулой». А если началась распродажа, просто берем все без разбора. Но нужно ли нам на самом деле так много косметики?

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