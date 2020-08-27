Исповедь Валентины Легкоступовой накануне свадьбы: У меня тяжелая депрессия. В любовь я больше не верю

В 1987 году Валентина спела хит «Ягода-малина» и стала звездой. «Это обрекло меня на звание певицы одной песни», - сокрушалась она. Фото: Anatoly LOMOKHOV/Global Look Press

Исполнительнице хита «Ягода-малина» Валентине Легкоступовой было 54 года. В июне она вышла замуж в третий раз - за яхтсмена Юрия Фирсова. К нему сейчас много вопросов: почему через пару месяцев после свадьбы его жена скончалась от тяжелой травмы головы? Супруг настаивает: Валентина выпила и упала в ванной. Но все, кто ее знал, уверяют: Легкоступова была равнодушна к алкоголю.

Мы разговаривали с певицей в разгар пандемии, за два месяца до ее свадьбы. О Фирсове она тогда еще ничего не рассказывала. Знакомая посоветовала: свяжитесь с Валей, ей сейчас плохо, она готова выговориться. Но интервью вышло грустным, не подходящим для и без того унылого ковидного времени. Певица только недавно развелась со вторым мужем - звукорежиссером Алексеем Григорьевым, отцом своего сына Матвея.

Выглядела она тогда блестяще - укладка, макияж, модный костюм. Но очень грустная, на глаза то и дело набегали слезы. Вспоминая ее состояние, понимаешь, что женщина в отчаянии - легкая добыча для всяких Бендеров...

Училась у Кобзона

- У меня в семье - династия артистов, - рассказала «КП» Валентина Легкоступова. - Папа, царство небесное, был композитором, писал классные песни. Мама - исполнительница народных песен. Мы жили в Крыму. В 14 лет я пришла к маме и сказала, что обязательно принесу ей диплом о высшем образовании. И в 24 года положила перед ней диплом об окончании Института имени Гнесиных. Поступила туда, пройдя бешеный конкурс. Иосиф Давыдович Кобзон - мой главный учитель.

В 90-е я была членом его так называемой фронтовой бригады, мы много вместе ездили. Всесоюзный успех ко мне пришел после исполнения песни «Ягода-малина». Она прозвучала в «Новогоднем огоньке» 1987 года. Что обрекло меня на звание певицы одной песни. Начались концерты, три-четыре в день. В советское время за сольник платили 7 рублей 50 копеек. Я человек бережливый, складывала деньги в банк. А потом случился дефолт, и все мои сбережения сгорели.

- На пике популярности вы родили дочку...

- Я всегда считала, что главное предназначение женщины - материнство. Мне тогда было 25 лет. Беременная, работала в полную силу - семью кормить надо. Так у меня всю жизнь: кормить семью - это всегда была только моя задача.

- Как-то вы сказали, что одна мегазвезда погубила вам карьеру, закрывая ваши концерты. А имени не назвали. Это Алла Пугачева?

- Не хочу говорить на эту тему. Все всё прекрасно знают. Перед своей совестью пусть каждый отвечает за себя.

У артистки остались двое детей - 29-летняя Анетта и 19-летний Матвей. Фото: Instagram.com

Ради сына уехала на Канары

- Как вы детей воспитывали?

- Доченька до школы жила в Крыму с моей мамой. Я каждые выходные туда моталась повидаться с ребенком. В 35 лет родила сына от второго брака. Он появился с сильной астмой. Лежали в больницах шесть раз в году. Меняли климат - купили дачу под Павловским Посадом в сосновом лесу. Потом жили в Испании, на Канарских островах. Я вернулась в Россию ради заболевшего отца.

- Вы строгая мама?

- Нет. Я мама-друг. Дорожу доверием детей и не имею права это доверие подорвать. У меня классные дети. Сын учится в IT-колледже, а дочка окончила МГИМО.

- Говорят, недавно вы развелись со вторым мужем...

- У нас сейчас такая семья: я и сын. Про мужа не хочу обсуждать, его в моей жизни больше нет. (Знакомые говорили, что Алексей занимался творческим поиском, а Легкоступовой приходилось работать за двоих. - Ред.)

«Была чиновницей, это очень печальный опыт»

- В 2014-м в родной Феодосии вы возглавили отдел культуры. Интересный опыт?

- Печальный. Более негативного опыта я за всю жизнь не видела. Потому что на сегодняшний день сформирована абсолютно порочная вертикаль, которая позволяет разворовывать государственные деньги. Что совершенно недопустимо. Я пыталась воевать, писала, что городскую сцену на открытом воздухе (она появилась незадолго до моего назначения) выстроили в нарушение всех правил безопасности, разворовав средства. Участники детских коллективов разбивали на ней ноги в кровь, а любой порыв ветра мог обрушить ее и погубить людей. Мне пришлось сменить всех бухгалтеров - взять адекватных честных людей. На меня писали жалобы в прокуратуру, приходили проверки, но им не к чему было подкопаться.

- Соответственно местные власти вас не полюбили.

- За правду еще никого не любили.

Именно дочь обнаружила Валентину в предкоматозном состоянии и отвезла в больницу. Фото: Instagram.com

- Со скандалом уходили?

- Просто написала заявление об уходе. Я понимаю, что это система. У меня есть мама, дети, не могу ими рисковать. Мне б сына на ноги поставить и еще надо помогать маме, которая получает пенсию в 7 тысяч. Я заметила, что после работы в администрации у меня другие глаза стали. Я всегда была солнцем, с позитивным зарядом. А теперь будто розовые очки слетели. И все равно я верю в дружбу… В любовь - не верю.

«Загнали в угол»

- Сейчас вы бы выбрали другую профессию?

- Нет. Хотя я не человек тусовки, может быть, это неправильно для моей профессии. Люблю одиночество, мне достаточно общения с детьми, с собакой.

- О чем мечтаете? Через 10 лет?

- О своем доме на берегу Атлантического океана. Думаю, все самое интересное у меня еще впереди. У меня хороший возраст. Уже никому ничего не должен, пора кайфовать от жизни. Но никак не могу начать… Страдаю, что не могу заниматься профессией в полную силу - отношусь к разряду «сбитых летчиков». Называйте как угодно, плевать я на это хотела. Знаю, что я хорошая певица.

- Вы сказали «не верю в любовь» - почему?

- (Плачет.) Вы не в самое удачное время берете интервью. У меня период глубочайшей депрессии. Я пытаюсь сама с собой справиться - прогулками, самовнушением, музыкой… Но я сама себя не узнаю. Я в такой ситуации, как будто крысу загнали в угол, и я не знаю, как выбираться из этого угла…

СПРАВКА «КП»

Валентина ЛЕГКОСТУПОВА родилась в 1965 году в Хабаровске. Когда Вале было три года, семья переехала в Крым. Окончила Институт им. Гнесиных в Москве. Первый раз вышла замуж студенткой музыкального училища за музыканта Игоря Кушнарева, он был старше на 16 лет. В этом браке в 1991 году родилась дочь Анетта Бриль. Певица развелась с мужем, не простив измены. Вторым супругом стал Алексей Григорьев, сын пародиста Юрия Григорьева. В этом союзе появился сын Матвей. Прожив с Григорьевым 20 лет, Легкоступова развелась.

КСТАТИ

Продала виллу на Тенерифе

- Из-за астмы сына Валентина уезжала жить на канарский остров Тенерифе (Испания). За пять лет она изучила его как свои пять пальцев и чувствовала себя там вполне комфортно, - рассказал «КП» директор Легкоступовой Максим Екимов. - Вале там очень нравилось. Она там даже свой музыкальный центр открывала. Но из-за болезни отца была вынуждена вернуться в Крым. Похоронив папу, не смогла оставить маму, которая тоже была нездорова. Поэтому на Канары больше не вернулась.

На Тенерифе Легкоступова организовала вполне успешный риэлторский бизнес. Неплохо зарабатывала и даже купила себе виллу. Как теперь говорят ее подруги, хорошо, что Валентина успела продать канарскую недвижимость еще до последнего брака.

Валентина и Юрий обвенчались в июне. Через два месяца Легкоступова умерла. Фото: Instagram.com

ВОПРОС - РЕБРОМ

Кто такой Юрий Фирсов - третий муж звезды?

«Безутешный» вдовец сейчас активно зарабатывает на ток-шоу

57-летний Юрий Фирсов родился в Туапсе, профессионально занимается парусным спортом. Имеет звание мастера спорта международного класса, девятикратный чемпион России, бронзовый призер чемпионата Европы и вице-чемпион мира. Фирсов - давний поклонник Легкоступовой, несколько лет писал ей в соцсетях, добиваясь внимания. А она все отнекивалась, отвечала, что не может поехать с ним на яхте - страдает морской болезнью. Но потом вдруг решила встряхнуться и согласилась. Как рассказал Фирсов в интервью, в октябре 2019 года он первый раз встретился с Валентиной и сразу понял, что «нужен Валечке на 99 процентов». Быстро подал на развод с женой, оставив супруге квартиру в Москве.

Поженившись, Юрий и Валентина ушли в новое «плавание» - алкогольное. Яхтсмен перебрался в московскую квартиру певицы. Сын Валентины Матвей спустя неделю ее брака вынужден был съехать от матери (якобы отчим вел себя агрессивно). Последние две недели дочь Анетта не могла дозвониться до матери и пришла к ней, застав супругов сильно пьяными. У Валентины были синяки. Со слов мужа, она упала в ванной и стукнулась головой. Артистку забрали в реанимацию, она впала в кому и скончалась 14 августа.

По словам экс-супруги, Фирсов был закодирован от пьянства. Сам яхтсмен на ток-шоу Андрея Малахова говорил, что у него раз в полгода бывают запои. «После этого ложусь в клинику на два-три дня, выхожу - снова огонь», - пояснил он. Видимо, жертвой такого запоя и стала Легкоступова. У певицы была гипертония, и спиртное оказывало атипичное действие на ее организм. Дети предупреждали Фирсова, что Валентине категорически нельзя пить.

У Юрия нет своего имущества, по некоторым данным, в 2019 году он объявил себя банкротом, его машина была выставлена на торги. Фирсов не имеет регулярного дохода, но зарабатывает на регатах, призах. А теперь и на ток-шоу, обсуждая в эфире смерть жены. Узнав, что Валентина в реанимации, я позвонила спросить о ее самочувствии, на что супруг… предложил «коммерческое интервью».

- Валя лежит в коме. Вы хотите поговорить на коммерческой основе? - спросил меня Фирсов.

- Скажите, почему ее дети настроены к вам негативно?

- Детям, когда они вырастают, надо от родителей все, и даже последнее. Вот все, что могу вам пояснить. Я еще раз спрашиваю, вы на какой основе собираетесь разговаривать? Тысячи звонков пустопорожних. За все надо платить. Пришлите ваше предложение в письменной форме.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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