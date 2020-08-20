«Я оплачивал жизнь семьи, обучение сына Вали»: вдовец Легкоступовой хочет забрать свои сбережения из квартиры звезды

Юрий Фирсов официально объявил, что не будет претендовать на недвижимость Валентины Легкоступовой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сегодня на прощание с певицей Валентиной Легкоступовой пришли ее друзья, коллеги, близкие. Вдовца не приглашали, но Юрий Фирсов приехал с букетом любимых цветов артистки – охапкой подсолнухов. Третий муж певицы упал на колени перед гробом жены со словами: «Прощай любимая, прощай!»

Маме Валентины Легкоступовой стало плохо во время прощания и ее госпитализировали в одну из столичных клиник. На отпевание жены Юрия не пустили, и Фирсов отправился в Симонов монастырь: купил крестик (свой потерял в эти дни), помолился, поставил свечку…

13 июля пара венчалась в Крыму. Рядом с Юрием Фирсовым мама Валентины Легкоступовой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Семья певицы – мама, дочь с мужем, сын, тетя обвиняют Юрия Фирсова в том, что он не сберег их Валю: до встречи с ним она не пила алкоголь.

Сегодня в программе «Прямой эфир» показали запись разговора вдовца Юрия Фирсова с врачом наркологической больницы, который рассказал, что в их лечебном учреждении теперь проверки – почему приняли пациентку под чужой фамилией. Как известно, Легкоступова не хотела афишировать свое пребывание в этом медучреждении. Доктор рассказал, что у Валентины при поступлении были нормальные рефлексы, зрачки, поэтому у врачей не возникло опасений о ее состоянии здоровья. Фирсов и Легкоступова получали терапию, которую проводят людям после сильного алкогольного опьянения. Но через двое суток артистке стало плохо, она впала в кому – после этого ее перевели в специализированную больницу. Оказалось, что у певицы была черепно-мозговая травма, как следствие гематома, также ушиб головного мозга тяжелой степени. 14 августа Легкоступова умерла. Юрий Фирсов говорит, что упала супруга за несколько дней до поездки в клинику: на рассвете, поскользнувшись на мокром полу ванной - это был несчастный случай. А в наркологическую клинику пара поехала, так как у яхтсмена был подобный опыт выхода из загулов. Фирсов говорит: «Я уже пользовался этой клиникой неоднократно». Яхтсмен после долгих парусных регат сходил на сушу, где мог уйти в загул – потом ехал к врачам, проходил реабилитация капельницами и возвращался на работу.

Фирсов просит прощения у близких певицы и у жены: «Валечка, моя любимая, ты всегда будешь со мной. Прости что не спас и прощай. Буду всю жизнь вымаливать у мамы прощение, что не уберег не сохранил ее…» Юрий плачет: мол, не смог предвидеть последствия падения жены. По его словам, Валя тогда сказала, что все с ней в порядке.

Сегодня в программе «Прямой эфир» показали запись разговора вдовца Юрия Фирсова с врачом наркологической больницы

Юрий человек обеспеченный, поэтому заверил, что на наследство звезды он претендовать не собирается. Из наследства – московская квартира у метро «Текстильщики». Но Фирсов хочет забрать из квартиры Легкоступовой свои вещи, в его рюкзаке остались деньги, вещи и кубки: «Мне не нужно ничего от этой семьи. Мне нужны мои вещи, и мои деньги - 30 тысяч евро и 10 тысяч долларов». Фирсов говорит, что все девять последних месяцев он не скупился на финансы для любимой женщины: «Я оплачивал 9 месяцев нашей жизни. Обучение Матвея (сын Валентины от второго брака – прим. Авт.), все передвижения, питание, оплатил Вале пластическую операцию, я помогал родственникам. Последние 9 месяцев вся семья жила на мои деньги - за исключением Анэтты (дочь Легкоступовой от первого брака – прим. Авт.). Фирсов говорит - отправляясь на работу заграницу оставлял любимой женщине то 10 тысяч долларов, то 15…

Фирсова не пустили на отпевание жены, поэтому он поехал в храм один Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На сбережения яхтсмена молодожены собирались уехать жить на Тенерифе – Легкоступова сделала разрешение на работу и вид на жительство в Испании. А теперь третий муж певицы хочет собрать эти сбережения и уехать один на турецко-греческую регату, где они должны были праздновать пышную свадьбу.