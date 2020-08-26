Если батарейки не выбросить, а переработать, сколько ежиков мы спасем!

Здоровье планеты касается каждого. И мы можем внести свою лепту, чтобы изменить ситуацию!

Ну, вот мы и провели на родной радиостанции (радио «КП», 92,7 Fm) День экологического долга.

Директор программы «Зеленая экономика» Всемирного Фонда Дикой природы Михаил Бабенко, находясь с нами на прямой связи, пояснил, что это за день такой: «Экологический долг возникает в том случае, когда человечество употребляет больше ресурсов за год, чем планета способна восстановить. К сегодняшнему дню, к 22 августа, человечество использовало, употребило, съело больше, чем Земля вырастила, генерировала и вернула себе. Начиная с завтрашнего дня, мы живем в долг у других поколений. А отдавать долги очень сложно…Но и резко сокращать потребление не выход.»

Специалисты Глобальной сети экологического следа (GFN) соотносят скорость потребления биоресурсов человеком (экологический след человека) со способностью планеты восстанавливаться и поглощать выбросы СО2.

Миссия очередного радиомарафона «КП» заключалась в том, чтобы привлечь внимание всех к проблемам экологии, к перерасходу ресурсов. Здоровье планеты касается каждого. И мы можем внести свою лепту, чтобы изменить ситуацию! Что и доказали репортажи с улиц страны (рубрика «Экологический патруль»): наши люди небезразличны к природе, они сажают деревья, экономят воду, электроэнергию, стараются не мусорить, некоторые отказались от машин в пользу самокатов – так чище воздух, от полиэтиленовых пакетов – меньше неразлагаемых отходов…

Директор программы «Зеленая экономика» Всемирного Фонда Дикой природы Михаил Бабенко

А ведь пластиковый мусор - это настоящая катастрофа. Как недавно выяснилось, даже учёные в 10 раз недооценивали количество пластикового мусора в Атлантике. А оказалось, что в верхних слоях Атлантического океана плавает от 12 до 21 миллиона тонн такого рода отходов.

С идеей экомарафона нас поддержало Представительство Немецкого общества по международному сотрудничеству ГИЦ ГмбХ в Москве, которое выступило генеральным партнером мероприятия. ГИЦ - это государственная немецкая организация, которая реализует российско-германские экологические проекты в области внедрения наилучших доступных технологий и обращения с отходами, ориентированные на принципы климатической нейтральности и экономики замкнутого цикла.

Почетным гостем на радиостанции стала Юлия Грищенкова, Глава Представительства ГИЦ в МосквеЮлия Грищенкова, Глава Представительства ГИЦ в Москве. Она рассказала, что в работе компании сейчас два экологических проекта, один из которых «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации». Основная цель этого проекта - оказать содействие российским партнерам на федеральном и региональном уровнях при переходе на новую систему обращения с ТКО. «Мы делимся передовым европейским опытом, адаптируя его к нашим условиям с учетом российского менталитета, реализуем демонстрационные проекты раздельного сбора в пилотных регионах, разрабатываем учебные программы по экономике замкнутого цикла для школьников и студентов», - рассказала Юлия Грищенкова.

Юлия Вячеславовна Грищенкова, глава Представительства Немецкого общества по международному сотрудничеству ГИЦ в Москве.

Грибы отступают от Москвы все дальше…

О том, как соотечественники борются за чистоту окружающей среды, в прямом эфире рассказал эколог, правозащитник, член Центрального совета и председатель Московской областной организации «Всероссийское общество охраны природы» Тимур Усманов: «Населения становится все больше, требуется все больше питания, растут отходы, а их утилизация оставляет желать лучшего…Даже грибы отступают от Москвы все дальше! Сейчас в области проводится политика уничтожения мусорных полигонов. Но я считаю, штрафы за несанкционированный выброс мусора в неположенном месте, нужно увеличить в 50 раз! Чтобы нарушитель не 1000 рублями отделался, как это происходит сейчас, получив при этом многократную прибыль, а ушел в минус.»

Еще Тимур Усманов рассказал об участии граждан в программе по разделению пищевых отходов «Разделяй и умножай». На территории Москвы в программе задействовано уже около 2 млн человек. Если батарейки не выбросить, а переработать, сколько ежиков мы спасем! Если собирать и сдавать макулатуру, сколько деревьев мы сохраним!

Николай Валуев, первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, уточнил, что Комитет занимается разработкой законов об охране окружающей среды, а также реагированием на поступающие жалобы от населения. Уверил, что пандемия не приостановит этой деятельности, а осенняя сессия даст реализацию новым положениям.

«Донеси бутылку до мусорки, остальное сделаем мы!»

Алиса Васильева, менеджер по устойчивому развитию и взаимодействию с местными сообществами Coca-Cola HBC Россия – еще один почетный гость студии в День экологического долга, представляющий социально ответственную компанию.

- Должок отдаем вовремя, - пошутила Алиса Васильева. – А если серьезно, то мы стараемся в долг не брать. Наша задача – воспроизведение ресурсов. Все, что мы берем у матушки-природы, мы стремимся вернуть в чистом виде. С гордостью могу заявить, что мы возвращаем всю ту воду, которую берем на производство нашей продукции благодаря технологии рециклинга. Кроме того, мы реализуем отдельную программу по очистке водоемов. Компания соблюдает все санитарные нормы, полностью сертифицирована по всем пунктам. Мы экономим электроэнергию. И понимаем, что засоряем пластиком Землю. Поэтому переходим на переработку уже выпущенного пластика, чтобы больше его не множить. Программа «Разделяй с нами!» реализована в 87 российских городах, в которых мы поставили специальные контейнеры для сбора пластиковых бутылок. Плотно работаем с детьми, молодым поколением, объясняя: «Донеси бутылку до мусорки, остальное мы сделаем сами!»

Алиса Васильева, менеджер по устойчивому развитию и взаимодействию с местными сообществами Coca-Cola HBC Россия

Забота об окружающей среде - один из важнейших приоритетов и всем известной компании Danone, которая тоже стала участником радиомарафона «КП». Компания подходит к решению социально-экологических вопросов комплексно, как на производстве, так и за его пределами: снижая выбросы CO2 и потребление ресурсов на производстве, стимулируя ответственное потребление, повышая уровень переработки отходов, разрабатывая более экологичную упаковку и реализуя масштабные социальные проекты. «В этом году мы стали инициаторами создания Лиги Ноль Отходов - экопроекта, который объединил неравнодушный бизнес вокруг общей проблемы образования пищевых отходов, - пояснил Василий Фокин – руководитель направления устойчивого развития Danone в России и СНГ.- Сейчас мы делаем акцент на экопросвещении потребителей и в рамках проекта Лиги и стратегии социальной ответственности компании создали бесплатный интерактивный курс по разумному потреблению. Мы считаем, что это хороший старт для дальнейших структурных изменений в области безотходного производства и циклической экономики. Также на нашем заводе в Чехове мы установили биогазовую установку - метанайзер, позволяющий нам снизить объем образующихся на заводе органических отходов, преобразуя их в энергию, которая впоследствии обогревает часть завода».

Василий Фокин, руководитель направления устойчивого развития Danone в России и СНГ (на фото справа).

Для ответственных компаний забота об окружающей среде – не разовая акция, а одна из бизнес-задач, обеспечивающих устойчивость производства, благополучие местных сообществ, частью которых являются заводы, сотрудники, клиенты и потребители, - подчеркнула руководитель направления экологии пивоваренной компании «Балтика», часть CarlsbergGroup, Евгения Иванова. - Пандемия наглядно продемонстрировала, насколько опасно игнорировать глобальные вызовы и как важно подходить системно к борьбе с изменением климата, расходованию природных ресурсов, охране общественного здоровья и как взаимосвязаны эти аспекты. «Балтика» следует программе устойчивого развития, стремясь сократить экослед по всей цепочке жизненного цикла продукта – от «поля до бокала», от выращивания экологически чистых сортов ячменя до сбора, до использования возобновляемых источников энергии и сбережении воды на пивоварнях и утилизации отходов упаковки. В рамках проекта «Принеси пользу своему городу» в 2019 году компания вместе с партнерами направили на вторичное использование более 100 000т ПЭТ, алюминия, стекла, картона. А к 2022 году «Балтика» планирует обеспечить сбор и переработку не менее 50% всей выпускаемой ею тары. Примерно 60% собранного алюминия и стекла направляются обратно на заводы упаковки, и в поставляемых «Балтике» алюминиевой банке и бутылке – до 30% вторсырья. «Мы благодарим наших потребителей, разделяющих наш подход к заботе об экологии и раздельному сбору и активно пользующихся инфраструктурой, созданной «Балтикой» и партнерами в рамках проекта «Принеси пользу своему городу», а это более 10 000 контейнеров в 50 городах РФ, а также фандоматы в сети «ВкусВилл». Это наш общий вклад в защиту окружающей среды».

Руководитель направления экологии пивоваренной компании «Балтика», часть CarlsbergGroup, Евгения Иванова.

За молодежью лучшее будущее

Президент НП «ЭМАССерт», председатель комиссии по нормотворчеству Общественного совета при Минприроды РФ Елена Есина объяснила, что Совет помогает общественным активистам на местах с решением конкретных вопросов, касающихся экологии. «Мы много общаемся с молодежью, со студентами профильных вузов, к которым сознание необходимости защитить планету от экологической катастрофы приходит быстрее, чем к людям более старшего возраста, как это ни странно. Но ведь именно молодым жить дальше. Это ребята, которые ведут экологичный образ жизни и пропагандируют его. Если кто-то хочет примкнуть к экодвижению, то в каждом субъекте существуют общественные палаты, обращайтесь по своим интересам!»

Алексей Кокорин, климатолог, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы немного успокоил. Он с завидным оптимизмом уверил, что проблема пластика лет через 30 исчезнет, раз ею занялись сейчас. И вообще, по мнению Алексея Кокорина, мир идет по верной траектории.

В этот день с нами были и многие музыканты, и известный телеведущий Николай Дроздров, и теле-радиоведущий Антон КомоловАнтон Комолов, и продюсер Иосиф Пригожин. Антон Комолов считает главной экологической проблемой неправильную переработку мусора. У нас его в основном сжигают, а в Европе - перерабатывают, и надо брать пример.

Иосиф Пригожин высказал опасение, что выхлопы от машин и заводов приводят к раковым заболеваниям. Кроме того, Иосиф Пригожин предложил запретить селить людей рядом с крупными предприятиями. «Карантин нам показал, что всё взаимосвязано, и надо быть бережнее к природе, но к сожалению, выводы сделали далеко не все», - высказал свою точку зрения популярный продюсер.

Сквер своими руками

В студию в течение дня поступило много звонков от радиослушателей, которые делились историями о своих земляках-энтузиастах. Так, вначале 2000-х площадка в пермском микрорайоне Парковый напоминала заброшенный пустырь. Исправить ситуацию решил здешний преподаватель, только-только вышедший на пенсию. Свой сад Владимир Михайлович Кормщиков начал выращивать в одиночку 19 лет назад.

Все эти годы он выделяет из своей скромной пенсии по нескольку тысяч рублей и тратит их на обустройство сквера. Вдобавок сам проводит здесь весь рабочий день, убирая дорожки и облагораживая территорию.

В парке, созданном собственными руками, у пермяка высажены три аллеи: березовая, сосновая и рябиновая. Здесь растут 25 берез, 22 сосны, 22 ели, 22 рябины, 600 кустов сирени и 150 кустов роз в виде живой изгороди у дороги. Со временем здесь появились клумбы, лавочки и детская площадка с ротондой, горкой, качелями и песочницей. И днем и вечером здесь отдыхают благодарные пермяки.

В этом году 80-летний пермяк победил во Всероссийском конкурсе NationalGeographic. За доброе дело пермского пенсионера проголосовало 67% онлайн-аудитории со всех уголков страны. «Весь выигрыш вложу в сквер», - не задумываясь, решил Владимир Кормщиков.

Подобное отношение простых людей к природе, к своему месту в ней, действительно, вселяет надежду, что не все потеряно.