Зеленский рассказал о звонках Путину и почему Украину не берут в ЕС: «Потому что Россия не хочет»

Президент Украины Михаил Зеленский. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Зеленский дал большое интервью Euronews, в котором честно признал, что у Украины сегодня нет даже «крепкой платформы», на которой можно было бы поднять вопрос о Крыме. Никто не хочет даже обсуждать его. Впрочем, разговор шел не только про Крым.

О МЕЧТАХ НА «ПОСЛЕ ПРЕЗИДЕНТСТВА»

В интервью Зеленский поделился мечтами о жизни после президентства. Отметил, что ему важно, когда он покинет этот пост, «спокойно ходить по улицам».

- Хочется, чтобы люди здоровались со мной при встрече, надеюсь, что не захотят плюнуть мне в лицо, - сказал Зеленский. - Потому что многие политики заканчивают свою карьеру именно так, не выходят к народу.

О ЗВОНКАХ ПУТИНУ

На вопрос — поддерживает ли он связь с Путиным — президент Украины ответил: «Да, когда это необходимо.»

- Я разговаривал с российским президентом как раз перед вступлением в силу перемирия (имеется в виду перемирие в Донбассе, наступившее 27 июля 2020 года, - ред.). Пока есть результат этого диалога, и мы его видим... Я не боюсь прямого диалога с президентом России, - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский дал интервью телеканалу Euronews.

Президент Украины заявил, что считает звонки Путину необходимыми, «если их результаты могут помочь приблизиться к прекращению войны».

- Это должно быть сделано, независимо от того, как разные люди реагируют на это, - заявил Зеленский. - Если не будет диалога, телефонных звонков, – не будет и мирного результата. Я в этом убежден.

«НИКТО НЕ ХОЧЕТ ГОВОРИТЬ О КРЫМЕ»

Зеленский признал, что в "нормандском формате" никто не хочет говорить о Крыме.

- Тем более Россия, - уточнил он.

По мнению президента сегодня просто нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения возможного возвращения Крыма Украине, кроме переговоров Киева с зарубежными партнерами о сохранении санкций против России.

- Я вам честно говорю — на данный момент нет крепкой платформы для поднятия этого вопроса, - откровенно сказал Зеленский.

ПОЧЕМУ УКРАИНА ДО СИХ ПОР НЕ В ЕС

На этот вопрос Зеленский ответил, что «не все государства-члены Евросоюза хотят видеть Украину в ЕС.

- Это правда, - подтвердил он.

Причины этому Зеленский видит в том, что «не все уверены на 100% в Украине».

- А во-вторых, я думаю, Европа настороженно относится к России, потому что она демонстрирует свое нежелание видеть Украину проевропейской, - с сожалением признал Зеленский. - У них (странах ЕС и России, - ред.) есть свои дела, свои отношения...

«НЕ ЖЕЛАЮ БЕЛОРУССИИ УКРАИНСКОГО СЦЕНАРИЯ»

Рассказал президент Украины и том, видит ли он сходство происходящего сейчас в Белоруссии с Майданом в Киеве.

- Я бы не пожелал им тех же событий, что были у нас в 2014 году, - честно сказал Зеленский. - Я не хочу этого, и поэтому я не желаю белорусскому народу такого же сценария.

При этом Зеленский пообещал не вмешиваться в белорусские выборы: «Это их внутренние дела».

А на вопрос - что бы вы сделали на месте Лукашенко - президент Украины пустился в рассуждения:

- Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Как мне всех успокоить? - спросил сам себя Зеленский. И сам же ответил: - Я бы сказал "через месяц пройдут новые выборы. Я буду в них участвовать. Кто хочет – участвуйте! Пожалуйста, выбирайте кого хотите.» И уже после этих результатов – вопросов не осталось бы. И все бы успокоились. Это вошло бы в историю.

Как известно, сам Александр Лукашенко уже заявлял, что новых выборов в Белоруссии не будет. И совет Зеленского ему вряд ли пригодится.