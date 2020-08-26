Алексей Нечаев, председатель партии «Новые люди»: Полный привод для избиркомов

В России большинство виновных в фальсификации итогов голосования до сих пор остались безнаказанными. Фото: Олег ЗОЛОТО

К выборам готовятся не только политические партии, их кандидаты и наблюдатели. Готовятся руководители и сотрудники участковых избирательных комиссий (УИК). Кто-то - честно исполнить свой гражданский долг, а кто-то - выполнить неформальные поручения начальства. Вбросить бюллетени, накрутить голоса, оживить мертвые души, фальсифицировать избирательные документы и вообще итоги голосования.

Сейчас завершилось формирование участковых избирательных комиссий. Кто-то уже давно работает в избиркомах, для кого-то это будет в первый раз. Но и тем и другим самое время задуматься, какая ответственная работа им предстоит.

Партия «Новые люди» всегда заявляла, что будет вести свою деятельность исключительно в рамках закона. Это не пустые слова. Напомним, какую административную и уголовную ответственность несут члены УИК. Административная ответственность - это 10 статей КоАП РФ. Это правонарушения, которые принято считать незначительными. Нарушение прав граждан на ознакомление со списком избирателей. Проведение предвыборной агитации лицами, которым это запрещено законом. Сокрытие остатков тиражей избирательных бюллетеней. Непредоставление сведений об итогах голосования и другие. Наказание по этим статьям мягкое - штрафы до 3 тысяч рублей.

Наша партия, как и многие движения избирателей, считает, что штрафы за административные нарушения необходимо значительно повысить. Не для того, чтобы наказать людей рублем. А потому, что административные нарушения происходят не случайно. Их часто совершают умышленно, чтобы скрыть гораздо более серьезные преступления. Например, непредоставление итогов голосования может быть использовано, чтобы скрыть настоящие цифры и выдать сфальсифицированные результаты выборов. А за фальсификацию уже наступает уголовная ответственность.

Алексей Нечаев, председатель партии «Новые люди»

Сразу 4 позиции Уголовного кодекса (ст. 141, 142, 142.1, 142.2) предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. Получается четыре на четыре. Полноприводный автомобиль правосудия, который может отправлять за решетку тех, кто фальсифицирует выборы. Сейчас сотрудникам УИК самое время освежить в памяти эти 4 позиции УК РФ.

Это нарушение избирательных прав граждан. Это фальсификация избирательных документов. Это фальсификация самих итогов голосования. И это незаконные выдача и получение избирательных бюллетеней. У всех этих статей имеются и отягчающие обстоятельства: подкуп, обман, принуждение, использование служебного положения, угроза насилия. Особо хочу отметить, что под обманом Уголовный кодекс подразумевает и бездействие. То есть молчание о преступных действиях как граждан, так и других сотрудников избиркомов и их начальников.

До недавнего времени этот автомобиль правосудия буксовал. Вернее, прочно застрял в канаве. В России большинство виновных в фальсификации итогов голосования до сих пор остались безнаказанными. Например, в 2018 году было рассмотрено всего 21 уголовное дело. Обвиняемые отделались либо условными сроками от 6 до 9 месяцев, либо обязательными работами, либо судебными штрафами. Зачастую следственные органы сами выступали с ходатайством перед судом о прекращении дел.

Конечно, такая судебная практика может создавать иллюзию вседозволенности. Начальники из высоких кабинетов будут уверять исполнителей, что им ничего не будет. Что система круговой поруки и коллективной безответственности их не выдаст. Это глубокое заблуждение.

Все видят, что происходит в Белоруссии. Все понимают, чем это было вызвано. Разве наши власти хотят повторения минских событий на улицах Новосибирска, Белгорода, Воронежа, Томска, Рязани, Костромы, Калуги?

Властям придется кем-то жертвовать. А именно - рядовыми исполнителями, сотрудниками избиркомов. Ими и пожертвуют, как пешками в большой игре. Вплоть до заключения под стражу и реальных сроков лишения свободы. Возможно, в этом будет элемент показухи, которую так любят власти. Но обвиняемым от этого легче не станет.

«Новые люди» считают себя прагматичными романтиками. И мы понимаем, что добраться до заказчиков фальсификаций будет трудно. Особенно учитывая сращивание местной власти с руководством судебной и правоохранительной системы в регионах. Чтобы исключить саму возможность такого заказа, надо радикально обновить всю систему. Сделать выборными максимальное количество руководящих должностей. Выбирать начальников полиции, судей, прокуроров, о чем «Новые люди» уже неоднократно заявляли. Выборность - прямой путь к новому развитию.

Но и сейчас, когда до выборов осталось меньше трех недель, понятно, что времена изменились. Непосредственных исполнителей фальсификаций система больше защищать не будет.

Наши суды и правоохранительные органы больше не смогут игнорировать общественную значимость этих преступлений. Ведь эти преступления, по сути, имеют своей целью незаконный приход к власти. То есть посягают на основы конституционного строя. Последствия сокрытия таких преступлений непредсказуемы.

Если нарушения на сентябрьских выборах будут грамотно запротоколированы, в том числе при помощи видеофиксации, и преданы широкой огласке, то система уже не сможет все отрицать. Уголовные дела будут возбуждаться и доводиться до суда. А суды у нас открытые. На заседания придут журналисты, блогеры, общественники, коллеги по работе.

В избиркомах ведь работают обычные люди: врачи, учителя, служащие, работники бюджетной сферы. Для них участие в любом уголовном деле даже в качестве подозреваемых - это крест на их карьере и, скорее всего, увольнение с нынешней работы. Зарплата за работу в УИК в большинстве регионов составляет 3 - 7 тысяч рублей. И это не только работа в дни голосования, но и примерно 3 недели подготовки. Простой вопрос: стоит ли за такие деньги рисковать своей работой, репутацией, а возможно, и свободой? Выполняя неформальные, а называя вещи своими именами, и незаконные поручения из высоких кабинетов.

Как поступить председателю или сотруднику избиркома, если на тебя давят сверху, угрожают последствиями за невыполнение преступных указаний? Главное - это не бояться. Если боитесь, но при этом не хотите нарушать закон, то будет правильным просто выйти из состава УИК. А если не боитесь, то можете открыто сказать такому начальнику, что он подталкивает вас к совершению уголовного преступления. Сообщите ему, что в случае продолжения таких просьб вы предадите ситуацию огласке и обратитесь в правоохранительные органы.

Основная мотивация чиновников - это страх. Услышав твердый отказ, они, скорее всего, испугаются и перестанут на вас давить.

На мой взгляд, преступления в сфере избирательного права следует приравнять к тяжким. Тогда их будут намного эффективнее расследовать. В свою очередь, на сотрудников избиркомов, которые официально заявляют о давлении и преследовании, должна распространяться государственная программа защиты свидетелей. В России эта программа работает уже 16 лет. Само включение человека в эту программу отпугнет желающих ему напакостить. В том числе и руками силовиков.

Да и станут ли правоохранительные органы закрывать глаза и не реагировать на очевидные преступления в сфере избирательного законодательства? Все тайное ведь станет явным. И в суд рано или поздно могут привести уже самих правоохранителей. И тут уже не важно, каким будет автозак: полноприводным или каким-то другим.