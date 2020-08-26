В своей речи Помпео ни разу не упомянул кандидата от демократов Джо Байдена и собственно президентские выборы, который пройдут в ноябре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь США Майк Помпео нарушил Закон Хэтча, запрещающий членам американского правительства публично выступать с политическими заявлениями.

Об этом заявили сторонники Демократической партии. Они послушали речь Помпео, прозвучавшую на общенациональном съезде Республиканской партии США, который проходит сейчас в Америке. Выступление Помпео транслировалось из Иерусалима, где на тот момент госсекретарь находился с рабочим визитом.

По мнению противников республиканцев, глава внешнеполитического ведомства США открыто выразил свою поддержку президенту Дональду Трампу, пытающемуся переизбраться на второй срок.

Помпео рассказал о жесткой позиции Трампа в отношении Китая и Северной Кореи, одобрил отказ США от ядерной сделки с Ираном, заключенной при бывшем президенте Бараке Обаме, согласился с требованием, озвученным Трампом к странам НАТО по поводу их финансового вклада в казну международного альянса.

В своей речи Помпео ни разу не упомянул кандидата от демократов Джо Байдена и собственно президентские выборы, который пройдут в ноябре. Но де факто агитировал голосовать за Трампа.

Месяц назад госсекретарь США подписал циркуляр, требующий от всех зарубежных дипмиссий США нейтралитета по отношению к любому из кандидатов.