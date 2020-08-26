Звезды-бизнесмены: Киркоров заработал за год 140 миллионов, а Пугачева терпит убытки

Певец Филипп Киркоров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Песни-пляски артистов, реклама в Инстаграме и на ТВ в большинстве случаев оплачиваются не из рук в руки, как было в девяностые и нулевые, а строго по договору. Многие звезды работают как ИП, и их финансы - тайна за семью печатями. А вот доходы юрлиц (в этом случае открываются ООО, ЗАО, ОАО и другие формы организаций) можно найти и в открытом доступе. Сайт kp.ru публикует итоги бухгалтерской отчетности знаменитостей за 2019 год - эти данные появились совсем недавно.

Самым успешным бизнесменом оказался Филипп Киркоров. У поп-короля два прибыльных предприятия: музыкальный лейбл "Филипп Киркоров Продакшн" и ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн". Первая компания из 26 сотрудников, которая выпускает песни и организует концерты, в 2019-м заработала 85 миллионов рублей (увеличив на 59 млн показатели 2018 года). Ей Киркоров владеет единолично. Вторая организация, у которой схожий вид деятельности, принесла прибыль в 61 миллион рублей (здесь у певца доля в 90%). А вот третье предприятие артиста - собственная линейка одежды - убыточно: в прошлом году ООО "Филл ФО Ю" ушло в минус 86 тысяч рублей.

Тем временем, у Примадонны дела идут далеко не так бойко. Большинство ее компаний давно закрыты, на плаву остались лишь две. Турагентство АО "Карай-ЭКО", совладелицей которого является Алла Пугачева, не показывало прибыли с момента основания в 2013 году. За прошлый год его убытки составили 163 тысячи рублей. Другой бизнес Аллы Борисовны - ООО "АБП", которое занимается "деятельностью в области радиовещания" вышло в прибыль: + 234 тысячи.

Алла Пугачева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак и ее рекламные агентства - ООО "Лидерс" и ООО "Джун энд Джулай" заработали суммарно 3,8 миллиона рублей (по 3,5 млн и 315 тысяч соответственно).

Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Полина Гагарина и ее одноименное ООО, которое занимается концертной деятельностью, получили прибыль в 7,6 млн рублей.

Бизнес Ольги Бузовой, не связанный с концертами, продолжает терпеть убытки: так, рестораны звезды "Дома-2" разорили ее на 19 млн рублей, а собственная линия одежды (совладельцем этой компании, кстати, до сих пор числится бывший муж Дмитрий Тарасов) - на 1,3 млн.

Компания "ШнурОК", которой лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров владеет напополам с бывшей женой Светланой Костицыной и через которую проводит часть своих контрактов, закончила год в плюсе - с прибылью в 13 миллионов рублей.

А вот Иосиф Пригожин не зря жаловался на финансовые сложности. Продюсер погорел на доставке продуктов питания: ООО "Гуд Фуд Стайл", которым Пригожин владеет вместе с Эмином Агаларовым, потерпело убытки почти на 5 миллионов.

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