Чем на самом деле болел Навальный

Политик Алексей Навальный. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока «отравленного» российского оппозиционера лечат в берлинской клинике, у профессиональных врачей возникают вопросы о состоянии пациента в предыдущие месяцы и годы.

На сегодняшний день картина такая: из Германии раздаются голоса о «возможном отравлении» российского блогера и оппозиционера Алексея Навального, а в России дипломатично предлагают сначала разобраться с анализами и диагнозом. Но за скобками всего этого накала страстей остаются 5 важных вопросов. Каких же?

Вопрос первый. Может быть, главный. И, казалось бы, самый простой. Как оказалось, у Алексея Навального имелся диагноз и до «отравления». У оппозиционера был хронический панкреатит. Почему до сих пор никто об этом не сказал? В обычной ситуации это могло быть врачебной тайной, но сейчас, когда по поводу здоровья Навального разгорается чуть ли не международный скандал, не время хранить такие тайны.

Острый панкреатит – это воспаление поджелудочной железы. В кровь вбрасывается избыток инсулина. Что приводит к гликемической коме. С потерей сознания.

Вопрос второй. Тоже важный. Кто лечил оппозиционера от панкреатита - чем, где и как? Это происходило в частных российских клиниках, у конкретных специалистов «на дому» или в элитных зарубежных медучреждениях?

Не секрет, что врачом по образованию в близком окружении оппозиционера является Анастасия Васильева. Правда, офтальмологом. Лечить глаза и врачевать поджелудочную – не совсем одно и то же. Но земля русская богата талантами…

Вопрос третий, вытекающий из второго. Во время поездок за рубеж Навальный вообще обращался к местным врачам? И если да – то с какими жалобами и какие лекарства получал?

Вопрос четвертый. Если оппозиционер боролся с лишним весом – а он этого не скрывал – то какие диеты использовал и знал ли, что при панкреатите интенсивная сгонка лишних килограммов, мягко говоря, не рекомендуется? Также современные диеты часто сопровождаются приемом некоторых препаратов «для стимулирования успеха» и его «закрепления».

Наконец, вопрос пятый. Кто в поездках оппозиционера отвечал за то, что он ест и пьет – его ближайшие помощники, его «лечащий врач» или он сам? И как осуществлялся контроль за «безопасностью продуктов и напитков» в условиях командировок.

Вопросов много. Окружению Алексея Навального ни могут показаться неудобными, не ко времени. Но ответы хотели бы знать многие. И теперь уже не только в нашей стране, но и за ее пределами.

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