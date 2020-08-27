Американцы заблокировали российский патруль: Зачем США устраивают провокации на дорогах Сирии

Уже не раз в Сирии случались стычки между российскими и американскими военными. Фото: скрин с видео t.me/RVvoenkor

Уже не раз в Сирии случались стычки между российскими и американскими военными. Причем, штатовцы сами «нарывались на неприятности», блокируя дороги, по которым должен был проехать российский патруль. Поначалу наши парни, скрипя зубами, старались избегать конфликтов и заворачивали назад. А американцы с победным видом устраивали им «экспорт», снимали это на видео и отсылали унизительные для россиян кадры на американское ТВ. Этим же летом был случай, когда американцы устроили преследование колонны из пяти наших броневиков, которые патрулировали дорогу в районе города Дерике. Из-за этого наш патруль был вынужден остановиться и вызвать вертолеты прикрытия. Подлетевшая наша вертушка Ми-8АМТШ устроила игравшим в кошки-мышки американцам «жесткий прессинг» - она низко зависла над внедорожниками США, которых «заштормило» так, что они слетели с дороги…

И вот – очередное ЧП аналогичного типа, случившееся на днях. Американские военные заблокировали дорогу на пути следования российского патруля у города Аль-Кахтания на востоке провинции Хасака. Четыре внедорожника американского патруля перекрыли дорогу трем российским бронированным машинам, которые следовали до КПП «Сималка» на границе с Ираком.

Несмотря на предупреждающие сигналы водителя нашей машины о том, что надо освободить проезд, американцы не сдвинулись с места. И тогда наш «броник» решил убрать преграду, - долбанул ее в бок. Этот инцидент американская сторона стала раздувать на всю катушку – в СМИ США тут же посыпались сообщения, что «в результате столкновения четверо американских солдат получили сотрясения мозга». Правда, чуть позже последовало уточнение, что сотрясения мозга были легкими. Но к «раздуванию кадила» тут же подключился и представитель Совета национальной безопасности США Джон Уллиот, который с драматичным надрывом заговорил о «небезопасных и непрофессиональных действиях русских», которые протаранили внедорожник вооруженных сил США и вынудили его эвакуировать вместе с «раненными людьми». Кроме того, в американском ведомстве упрекнули нашу страну в якобы «нарушении договорённостей по предотвращению конфликтных ситуаций, согласованных США и Россией в декабре 2019 года». Но в этих договоренностях нет и слова о праве военных США блокировать дороги (маршруты), по которым передвигается российский патруль. И тем более – устраивать шоу с погонями за его боевыми машинами. Совершенно ясно, что это провокационная «тактика» американцев, которым россияне мешают хозяйничать в стране, в которую Дамаск не приглашал США. А в таком случае по любому юридическому счету американцев можно и нужно считать оккупантами (кстати, они засели вокруг самых жирных нефтяных полей Сирии и высасывают «черное золото»). Но вернемся к конфликту 26 августа в провинции Хасака. Некоторые политики и военные США стали открыто грозить россиянам «ответными мерами». Понятно, что за россиянами в таком случае «не заржавеет». Но есть опасность, что «мелкие дорожные конфликты» вооруженных людей могут перерасти в большие и дело может дойти до крупных боевых столкновений.

Эту проблему (включая и недавний инцидент) по телефону обсудили начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. Как стало известно «КП», Герасимов акцентировал внимание американской стороны на том, что командование Международной антитеррористической коалиции в соответствии с действующим порядком было заранее уведомлено о прохождении колонны российской военной полиции. Несмотря на это, в нарушение имеющихся договоренностей, военнослужащие вооруженных сил США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ на это военной полицией ВС РФ были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи.

Американской стороне в ходе телефонного разговора даны исчерпывающие пояснения по данной ситуации.

Какие выводы из этого разговора сделали американцы, покажет время.

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