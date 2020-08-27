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Протесты в Белоруссии

Чем хуже Белоруссии, тем лучше революции!: ничего не добившись митингами, оппозиция начала шатать рубль

Белорусская валюта может стать жертвой политической борьбы. С места событий передает спецкор "КП" Дмитрий Стешин
Дмитрий СтешинДмитрий СтешинДмитрийСтешин
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Белорусский рубль действительно просел, отреагировав на 17 дней протестов

Белорусский рубль действительно просел, отреагировав на 17 дней протестов

Фото: EAST NEWS

Польский телеграм-канал «Нехта лайф», официальный координатор протестов в Белоруссии, радостно рапортует: «2,79 рублей за 1 бакс. А дальше – больше! Покупайте валюту!».

Белорусский рубль действительно просел, отреагировав на 17 дней протестов. Уже процентов на 10-12. А еще ему помогли. Когда стало ясно, что «всебелорусской стачки» не получится, а забастовки прекращаются одна за другой, специалисты, координирующие протест, призвали «валить рубль, скупать валюту». И, похоже, у них получилось.

Сегодня утром, спецкор «КП» посетил в Минске два банка – коммерческий и государственный. Хотел купить валюту. В коммерческом мне сказали: «Без проблем, сколько вам нужно?» А в банке государственном, где курс был ниже процентов на 20, возникли сложности. Диалог с операционисткой в обменной кассе:

- Доллары купить можно? Или евро?

- Сколько вы хотите?

- Тысячу.

- Нет. Максимум – 100 долларов. Просто если бы вы утром пришли, может быть что-то и появилось бы.

- Приходите к открытию, но я даже не обещаю, что получится.

- Что, много людей за валютой приходит?

- Да. Курс растет, мы же что купили у людей, то и продаем.

Cпециалисты, координирующие протест, призвали «валить рубль, скупать валюту». И, похоже, у них получилось

Cпециалисты, координирующие протест, призвали «валить рубль, скупать валюту». И, похоже, у них получилось

Фото: EAST NEWS

На этом оппозиция не остановилась. Это сообщение от некоего «Владимира Кавалкина» на канале «Нехта» (резервный канал, дублирующий «Нехта Лайф») опубликовал манифест: «Ввожу персональные экономические санкции против режима». «Кавалкин» снял все деньги со счетов и перевел их в валюту. Прекратил уплату налогов, расторг контракты на ТВ, радиоточку и сотовую связь. Прежде чем купить какой-то товар смотрит на этикетке и в интернете производителей – «прикорытники и штрехбрейхеры идут в бан».

Это сообщение от некоего «Владимира Кавалкина»

Это сообщение от некоего «Владимира Кавалкина»

Манифест «Кавалкина» уже прочитало около миллиона людей. Если найдется хотя бы сотня тысяч последователей, в масштабах маленькой Белоруссии это будет заметно. А пока, людей ожидает рост цен на весь импорт (от автомобилей до электроники) – из-за давления на курс белорусского рубля. Виноват ли этом «режим» и Батька? Вопрос риторический.

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