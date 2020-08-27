Не помешает ли прививка от гриппа вакцине от коронавируса

Прививаться от гриппа нужно каждый год, поскольку вирус гриппа мутирует и к новому осенне-зимнему сезону подходит измененным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не утихают разговоры о том, можно ли как-то укрепить или натренировать иммунитет перед угрозой еще одной волны коронавируса осенью, в традиционное время респираторных инфекций. COVID-19 – относится как раз к отряду ОРВИ. Поможет ли прививка от гриппа натренировать иммунитет? А если прививаться придется и от гриппа, и от коронавируса, выдержит ли организм? И вообще, если прививался от гриппа в прошлом году, быть может, иммунитет уже достаточно натренирован, и в этом году антигриппозную прививку можно пропустить? «КП» отвечает на три популярных вопроса про иммунитет и вакцинацию. За разъяснением мы обратились к ученому-микробиологу, сыну прославленных советских ученых, создавших вакцину от полиомиелита, профессору и главному научному сотруднику Института молекулярной биологии РАН Петру Чумакову.

Поможет ли прививка от гриппа натренировать иммунитет?

Вакцины, которые способны тренировать врожденный иммунитет, отвечающий за быструю реакцию организма на проникновение любого вредного патогена, действительно есть, но вакцина от гриппа не из их числа.

- Это должна быть живая вакцина (синтезированная на основе живого вируса, - прим. ред.). Живых вакцин от вирусов существует не так много, это вакцины от кори, от полиомиелита, от оспы. Для вакцинации от вирусов гриппа применяется, так называемая, убитая вакцина, которая содержит только отдельные компоненты вируса гриппа. Она не вызывает инфекции, как это делает живая вакцина, а только инфекция способна обеспечить неспецифическую тренировку иммунитета, ту, которая дает защиту не только от определенного вируса, но и от атаки других вирусов, - считает ученый-микробиолог Петр Чумаков.

Возможна ли одновременная вакцинация от гриппа и коронавируса?

Ученый отмечает, что применение любой вакцины всегда происходит не в лабораторных условиях, а в условиях реальной жизни, когда на человека воздействуют сразу несколько инфекций, а это значит, что вакцинация от гриппа в этом году не станет помехой и для вакцинации от COVID-19. Предполагается, что зарегистрированный в Минздраве препарат, направленный на профилактику новой коронавирусной инфекции, в числе первых на добровольной основе будут получать учителя и медики.

- Когда мы провакцинировались от какой-то инфекции, на нас продолжают воздействовать и другие инфекции, другие вирусы, - говорит микробиолог Петр Чумаков. – Более того, в кишечнике человека живет масса вирусов, большинство из которых он даже не замечает. Поэтому нет никакого противопоказания к тому, чтобы, например, вакцинироваться и от гриппа, и от новой коронавирусной инфекции, только делать это нужно с перерывом во времени и под руководством специалиста.

Применение любой вакцины всегда происходит не в лабораторных условиях, а в условиях реальной жизни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нужно ли прививаться в этом году, если делал прививку в прошлом?

Прививаться от гриппа нужно каждый год, поскольку вирус гриппа мутирует и к новому осенне-зимнему сезону подходит измененным. Соответственно модифицируется и вакцина от гриппа.

- Есть большие группы вирусов гриппа, а в пределах каждой этой группы – появляются варианты вирусов, каждый год – новые, - рассказывает ученый–микробиолог Петр Чумаков. – Одновременно могут циркулировать два типа вируса, из группы А и из группы Б, например. Такое очень часто бывает, и при разработке вакцины от гриппа это тоже учитывается.

Эксперт пояснил «КП», что сначала волна эпидемии гриппа начинается где-то в мире, например, в юго-восточной Азии. Там местные ученые выделяют штамм, актуальный для этого сезона, потом передают его во Всемирную организацию здравоохранения, откуда штамм вируса поступает в местные органы здравоохранения, а те передают образец для создания вакцины в специализированные лаборатории.

- Это отлаженная схема работы. Каждый год отдельная вакцина делается под конкретный штамм вируса, который именно в этом году является возбудителем инфекции, - говорит Петр Чумаков.

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