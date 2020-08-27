«Надо пристегнуться, а то штраф придется платить!»: Путин за рулем «ауруса» открыл трассу «Таврида»

Президент прилетел в Крым, чтобы лично открыть трассу «Таврида». Фото: скриншот с видео

- Надо пристегнуться, да? А то штраф придется платить, - потянулся Владимир Путин за ремнем безопасности перед тем, как тронуться с места.

Президент прилетел в Крым, чтобы лично открыть трассу «Таврида». 250-километровая четырёхполосная дорога связывает теперь весь полуостров, протянувшись от Керчи до Севастополя. И первым, кто проехал по новому шоссе, стал Путин за рулем «ауруса».

Рядом с президентом на пассажирском сиденье расположился главный технолог стройки Андрей Волков, а сзади - там, где обычно сидит сам Путин - министр транспорта Дитрих.

- Мы в августе 2016 года сюда всемером приехали, а сейчас две с половиной тысячи человек работает, а на пиковых этапах до пяти тысяч доходило, - вспоминал Волков. - Мы тогда начали считать - брались за голову, как же нам успеть. Но ведь успели же. Должны были к сентябрю сдать, и даже на четыре дня пораньше

- Глаза боятся, а руки делают, - кивал Путин, поглядывая на спидометр. - Хорошая дорога. Просто сказка! Я сверху сейчас над всей трассой пролетел - современный, красивый объект.

Путин проехал по новому шоссе за рулем «ауруса». Фото: скриншот с видео

Но были у него и пожелания.

- Надо съезды делать, - обратился Путин к Дитриху. - Здесь такие места красивые! Люди же сюда едут, на море, а не до Симферополя.

- А мы исполнили все указания, - ответил Дитрих. - Съезды есть, конечно!

- Мы крымчан набирали на работу, - продолжал Волков. - Вроде опытные люди приходят, хороший стаж - и смотрят на новую технику: а как тут что делать? Учили, тренировали.

- Талантливые люди быстро учатся, - подтвердил президент, подъезжая к месту общения с рабочими, строившим трассу.

Одной дорожной проблемой в России этим летом стало меньше.

Впрочем, уезжать из Крыма строителям «Тавриды» пока рано - на полуострове еще предстоит построить и реконструировать 200 километров дорог. А тем, кто уедет, тоже будет, где приложить свои усилия.

- Другие объекты у нас очень мощные, - делился планами Путин. - Москва-Нижний Новгород-Казань - 800 километров должно быть сделано к 2024 году. А потом пойдем на Екатеринбург - свяжем Урал и европейскую часть целиком. Будет хороший транспортный коридор.

Между делом президент пообещал крымчанам решить и одну из важнейших проблем полуострова - водоснабжение.

- Дороги - это так же важно, как энергетика, как вода, с которой мы должны дорешать вопрос. И мы это сделаем, конечно, - заявил глава государства.