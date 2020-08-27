«А вдруг уведут?»: Лиза Арзамасова перестала скрывать, что живет с Авербухом

Лиза Арзамасова перестала скрывать, что живет с Авербухом Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Недавно 46-летний Илья Авербух и 25-летняя Лиза Арзамасова подтвердили слухи о своём романе. Мол, да, отношения есть, но от интервью пока воздержимся. Хотя по мнению бывшей жены Авербуха фигуристки Ирины Лобачевой, Арзамасова скоро станет очередной женой Авербуха.

- Все к тому идёт. Главное, чтобы Илья нашего сына Мартина не оставил бы без недвижимости. А так пусть, что хотят, то и делают, мне все равно, - сказала в эксклюзивном интервью kp.ru Ирина Лобачева.

Между тем, Илья Авербух сейчас увлечён не только своей 25-летней возлюбленной, но и репетициями ледового проекта «Ледниковый период». Шоумен вот уже два месяца проводит дни и ночи в Лужниках на репетициях ледового шоу.

- И, видимо, подумав «А вдруг уведут?!», ведь проект славится не столько трюками, сколько любовными романами, которые там разгорались,

Арзамасова решила, как бы «невзначай» выложить в сториз своего Инстаграма руку Авербуха.

Арзамасова решила, как бы «невзначай» выложить в сториз своего Инстаграма руку Авербуха. Такой дешевый прием, - улыбается в беседе с «КП» ведущая шоу «Фигурвью» и главный аналитик российского фигурного катания Елена Родина. - Мне кажется, Лиза таким образом «метит» территорию перед «Ледниковым периодом». Боится, не уверена в себе. В этом, безусловно, прослеживается и фальшь. Она утверждает, что личную жизнь афишировать не хочет, но специально выкладывает руку Авербуха. Хотя мы понимаем, что случайно в кадр руки мужчин не попадают, кто хочет скрывать свою личную жизнь, у того палец в кадр не попадет, по себе знаю, - говорит Елена Родина.

Шоу «Фигурвью»

Кстати, по мнению нашего эксперта, роман Авербуха и Арзамасовой начался много лет назад, когда Лизе было всего 17 лет. Затем, возможно, парочка взяла паузу в отношениях, а вот теперь, когда Лиза выросла, они спокойно афишировать свой роман.

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