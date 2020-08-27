Задержанного в Минске спецкора "КП" Дмитрия Стешина отпустили: "Из РУВД меня забрали сотрудники посольства"

Дмитрий Стешин
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Спецкора «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина, задержанного в Минске во время освещения акции протеста 27 августа, отпустили из РУВД. Как он отмечает, с ним обращались хорошо.
- Не было насилия или даже грубости. Не только со мной, но и в принципе со всеми задержанными, - сообщил спецкор. - Из РУВД меня забрали сотрудники посольства.
Напомним, ранее силовики начали задержания участников акции протеста на площади Независимости в Минске. Позже в автозаке оказался и сам Стешин.
Уже из автозака Стешин сообщил, что с ним едет около 40 человек.
- Нас человек 40, молодежь и зрелые мужики примерно моего возраста. Едем мы уже минут 15, наверное. С нами в автозаке один омоновец, он достаточно доброжелательно разговаривает. Нас везут в какой-то РОВД, где должны опросить. Телефон не отобрали, я заходил в автозак и был в эфире радио «КП», - передавал наш спецкор.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Я в автозаке. Ребята сидят на бронежилетах": Дмитрия Стешина задержали в Минске
Корреспондента "КП" доставили в РОВД вместе с другими журналистами (подробности)
Чем хуже Белоруссии, тем лучше революции!: ничего не добившись митингами, оппозиция начала шатать рубль
Белорусская валюта может стать жертвой политической борьбы. С места событий передает спецкор "КП" Дмитрий Стешин (подробности)