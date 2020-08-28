«Назвать 45-летнюю женщину бабушкой может только больной человек!»: Яна Рудковская объявила охоту на хейтеров

Яна решила дать отпор блогерам Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Блондинку Яну Рудковскую то и дело атакуют хейтеры. То им роскошная обстановка ее особняка не нравится, то ее мини-юбки и стройные ножки.

В своём телеграм-канале Яна решила дать отпор блогерам. Красотка обратилась к одному из скандальных телеграм-каналов, автор которого постоянно кусает ее в своих постах.

- Давненько меня тут не было, а у Вас тут совсем беспредел, оказывается! Мы тут все возмущаемся, ох и ах! А здесь есть яйцеголовые анонимные «неудачницы», которые пропагандируют эйджизм на своём telegram-канале. Назвать 45-летнюю женщину бабушкой может или больной человек, или люто завидующий. Видимо, вы два в одном! Для таких маньячек, как Вы, я выложила свою биографию! После чего вы вновь продолжаете писать про меня небылицы! Предлагаю пари! Я уверена, что я выгляжу (без фотошопа) и у меня фигура в разы лучше, чем у вас, прячущейся за анимационной плашкой! Готовы встретиться со мной, посмотреть в мои старческие глаза и сделать совместное сравнительное фото? Вас ведь никуда не приглашают и не пускают и не зовут, чтобы я вас где-то подловила. Снимите уже свои розовые и запотевшие очки! Опуститесь на землю! Не верю, что самодостаточный и позитивный человек может написать подобную чушь! Ну что, Гюльчатай, откроешь своё личико? Или так и будешь шипеть змеей из своей тележки, подавая лишь голос, да и то посредством примитивных статеек про меня и мой возраст, внешность и так далее! Ты пока никто и зовут, увы, тебя никак! Ты без имени, без отчества и даже без фамилии! Вот и знай своё место на дворе анонимных телег! Ведь и про тебя сольют информацию, вопрос времени и денег, а, как все знают, я точно не поскуплюсь, - подчеркнула Яна Рудковская.

Напомним, в недавнем интервью kp.ru продюсер рассказывала, что в своём реалити-шоу «Янасупер» тоже поднимала щекотливую тему возраста.

- В своём шоу я поднимаю вопросы эйджизма (дискриминация человека на основании его возраста – прим. Ред.). Каждый раз, когда выкладываю фото в купальнике или в мини, я сталкиваюсь с нападками хейтеров, - рассказывает Яна Рудковская. - У нас же в 45 лет женщина перестает считаться женщиной и становится «бабкой», «старухой». Если тебе за 40, ты не имеешь права носить мини, фотографироваться в купальнике, не можешь иметь детей и так далее.

Мне многие пишут: «Вам 45, вы же не можете иметь детей!». Глупость. В 45 лет я могу иметь детей. Просто из-за проблем со здоровьем пришлось обратиться к услугам суррогатной матери. Мечтаем с Женей (Плющенко) о детях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Она станет частью нашей семьи": Рудковская и Плющенко нашли суррогатную мать

По словам продюсера, женщина, которая поможет им снова стать родителями, будет жить в их доме (подробности).