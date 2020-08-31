В новый учебный год с новыми знаниями. Все о лотереях рассказывает Виртуальный музей «Столото»

Крупнейший распространитель государственных лотерей «Столото» задумался о повышении лотерейной грамотности населения, которая с каждым годом становится все актуальнее. Для этого был запущен первый в мире Виртуальный музей лотерей, где в преддверии 1 сентября открывается Зал знаний, рассказывающий об устройстве лотерей в России.

Зал знаний отвечает на популярные вопросы о юридических и экономических аспектах лотерей. Посетители смогут узнать, например, что сейчас проводятся только государственные лотереи, их организаторами выступают Министерство спорта РФ и Министерство финансов РФ. А еще, что лотерейная деятельность регламентирована в законе «О лотереях», а контролирующим органом выступает ФНС. Отдельный акцент сделан на миссии лотерей, которые проводятся с целью финансирования социально значимых программ, направленных на развитие физической культуры и спорта. На эти цели уже направлено порядка 14 млрд рублей.

Зал знаний – один из разделов Виртуального музея лотерей. Кстати, аналогов музею нет не только в России, но и во всем мире. Он появился 14 апреля, когда онлайн-развлечения стали особенно актуальными из-за пандемии коронавируса. В «Столото» изучили онлайн-музеи и после запустили уникальный проект, где собрали на одной площадке всю имеющуюся информацию о лотереях. Благодаря нему пользователи знают, во что они играют и как устроены лотереи. Сейчас в музее можно найти ответы на любые вопросы от «Сколько весит шарик для лототрона?» до «Куда идут деньги с продажи билетов?»

«Мы внимательно проанализировали клиентский путь нашего потребителя: от момента возникновения потребности «хочу попробовать» до перехода в кластер «постоянный участник лотерей». Анализ customer journey позволил найти этапы клиентского опыта, которые не были достаточно реализованы ранее и мешали нам расширить воронку. Новый проект позволяет нам скорректировать эти моменты», – отметил директор по цифровому маркетингу S8 Capital Альберт Усманов.

Первым был запущен Исторический зал. Его открытие было приурочено к первой покупке лотерейного билета онлайн. Здесь в интерактивной форме рассказано, как появились лотереи в России, какова их роль в Великой Отечественной войне и в проведении таких спортивных событий, как Олимпиада-80.

В августе был отрыт Зал лотерей. В нем «Столото» рассказало, как работает генератор случайных чисел (ГСЧ), в формате 360 градусов показало, как выглядит бочонок, и предоставило подробную информацию о работе лототронов. Первые исследования показали, что благодаря музею вырос уровень лотерейной грамотности. После посещения Зала лотерей у участников выросло доверие к продукту, и они стали увереннее покупать билеты.

Как отмечают в «Столото», музей призван рассказать участникам, что лотерея – это не инвестиция в будущее, а развлечение, в процессе которого можно получить приятные эмоции от ожидания розыгрыша. Это общемировой тренд, который поддерживает и «Столото», входящее в состав Европейской и Мировой лотерейных организаций.

«Мы работаем над позиционированием лотерей, чтобы люди начали понимать: лотерея – это инфотейнмент, а не средство заработка. Нам важно объяснить, как устроены лотереи, что здесь нельзя гарантированно со 100 рублей получить 100 000 рублей. Лотереи – это прежде всего эмоции, а выигрыш – лишь приятный бонус», – добавляет Альберт Усманов.

В конце осени музей пополнится Залом славы. Здесь будет рассказано о становлении лотерейной культуры в России и мире. Также с помощью интерактивной карты можно будет посмотреть, где чаще всего выигрывают крупные призы и на что их тратят победители.