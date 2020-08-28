Белорусский политолог: «В России не простят себе потерю Беларуси. И компенсаций вроде Крыма тут не будет»

Политический аналитик, директор Белорусского консервативного клуба Михаил Малаш. Фото: Youtube

Есть ли в Белоруссии пророссийские силы? И что будет со страной после протестов? Спецкор «КП» Александр Коц поговорил об этом с политическим аналитиком, директором Белорусского консервативного клуба Михаилом Малашем.

«ПРОТЕСТЫ СТРЯХНУТ МАСКИ»

- Говорят, что, если бы в Белоруссии был пророссийский кандидат, все могло сложиться иначе. Что из себя представляет сегодняшнее русское движение в Белоруссии? Насколько оно многочисленно?

- Единого пророссийского движения в Беларуси нет. Есть несколько сообществ в соцсетях. Я насчитываю пять. Все они считают белорусов частью русского народа. Это то, что их объединяет. Различаются же они по отношению к правящей власти, к российской власти, пониманию того, кто такие белорусы этно-исторически, отношению к факту обладания белорусами государства отдельного от России.

- А сама Россия как-то участвует в формировании русского движения?

- Есть по линии Россотрудничества несколько малозначительных проектов. Но сейчас настал момент истины. Многим показалось, что власть качается, и они начали переобуваться. Этот кризис стряхнет маски со многих. И пророссийское движение тоже может расколоться. Вот пример: Игорь Зеленковский, создатель сайта «Западная Русь». Так называемый «идеолог западнорусизма». У него было два гражданства, насколько я помню, Беларуси и Израиля. Вот описание его участия в оппозиционном митинге на его страничке в Фейсбуке: «Это фантастика! Такого никогда и нигде не было! Белорусы исключительные в лучшем смысле этого слова - своей доброй силой и взаимопомощью. Это не поддается описанию! Чтобы это прочувствовать, надо быть с этим и в этом".

Cоздатель сайта «Западная Русь» Игорь Зеленковский. Фото: Youtube

- То есть российской политики «мягкой силы» вы в Белоруссии не чувствуете?

- Она не может рассказать белорусам о преимуществах России более того, что они сами знают. Ведь Беларусь почти полностью находится в российском информационном поле. Здесь транслируются российские телеканалы. А русский язык — один из государственных. Были попытки критиковать так называемое заигрывание властей со «свядомитами». Проблеме даже дали название - белорусизация. Ее долго мусолили, но в итоге она заглохла - внутри самой Беларуси, по крайней мере.

ПРОЗАПАДНЫЕ ЛЮДИ СЕЙЧАС УЙДУТ

- А в сегодняшних протестах что вы видите – искренний порыв, майданные технологии, вмешательство извне?

- Это чисто политтехнологическая накрутка извне с целью даже не свержения режима Лукашенко, а ради его ослабления. Организаторы протестов стараются снизить легитимность Лукашенко, что, по их мнению, сделает его более уступчивым. Но у них нет лидеров, нет даже контактного лица, с которым можно было вести переговоры, нет идеологической основы протеста. Он весь сводится к фальсификациям выборов и применениям омоновцами чрезмерной силы при разгоне митингующих. А митинги проводятся по всей стране, при этом не ставя задачи захватить органы управления.

- К чему тогда эти «странные протесты» могут привести?

- Не сами протесты, а кризис доверия к власти, который они вызвали, приведут к серьезным изменениям. Первое: власть уже сама объявила о реформе системы госуправления. Расширится роль парламента, уменьшится роль президента. Лукашенко так пытается выбить у оппонентов почву из-под ног, обессмысливая протест. По форме он идет им на уступки, а по сути, просто меняет правила игры, в которой они получат возможность ему проиграть.

Второе: происходит идеологическая очистка. Многие прозападно ориентированные люди сейчас уйдут из госуправления, телевидения, спорта, искусства.

- Что станет с Белоруссией, если к власти придет прозападный кандидат?

- Это будет мощнейший удар по России. Я не представляю, как российское патриотическое большинство простит своей стране геополитическую потерю еще и Беларуси вслед за Украиной. Компенсации вроде Крыма тут не будет.

НИЧЕГО ОБЩЕГО С УКРАИНОЙ

- А кто еще может прийти к власти на волне этих протестов, если допустить, что Лукашенко не удержится?

- Никакой персонифицированной авторитарной власти после Лукашенко в Беларуси не будет. Страна теоретически может стать марионеточно зависимой от России территорией типа Приднестровья с населением, озлобленным и обиженным на россиян. Если сейчас во всех бедах у белорусов козел отпущения - Батька, то потом будут «кляты москали». Надо ли это России?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: REUTERS

- Вы упомянули Украину. Параллелей с 2014 годом не видите?

- Кроме западнорусского происхождения, ничего общего между Украиной и Беларусью нет с момента создания этих проектов более ста лет назад. Это принципиально разные вещи. Иначе их не разделяли бы, а создали один большой. И процессы в этих странах не имеют ничего общего даже близко. Беларусь политически ближе к модели Узбекистана, Азербайджана. А Украина - к модели Грузии, Кыргызстана, чем между собой.

- Ощущается ли раскол в обществе, как в свое время на Украине?

- Существует, как везде, фундаментальный ценностный раскол между «общечеловеками» и консерваторами-традиционалистами. Нынешний кризис это, по сути, бунт евробелорусов из числа офисного планктона, барменов, фрилансеров, столичных пижонов против патерналистского государства. Лукашенко устроил богадельню, хотел осчастливить всех, а вырастил на свою голову неблагодарных иждивенцев.

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