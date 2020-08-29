Цифровое образование: что ждет российские школы в будущем

Пандемия показала, что школьное обучение в том формате, к которому мы привыкли, исчерпало себя. Фото: архив Алины Слепушкиной

Похоже, маятник потихоньку качнулся в другую сторону.

Во время последнего эфира на Радио «КП» в программе «Родительский вопрос» совершенно прозвучал неожиданный звонок со Ставрополья:

- А почему у нас так боятся дистанционного обучения? Мне понравилось, как моя дочь занималась весной. Учителя интересные, задания хорошие…

Потом директор продвинутой гимназии в Чебоксарах рассказала:

- А мы часть детей оставляем с 1 сентября на дистанте. По просьбе родителей.

- Они не хотят, чтобы ребята учились очно?!

— Это семьи врачей. Они понимают риски.

Непростой год

Сейчас, накануне нового учебного года уже понятно: организовать учебу «так как было» непросто. Где-то отменяют звонки на урок и на перемену – каждый класс живет по своему расписанию. Где-то сокращают занятия до 35 минут. Школы серьезно готовятся к потерям (хотя и надеются, что их не будет). Но уже известно – в тех школах, где нашли деньги и тестируют перед Днем знаний учителей на ковид, восемь, десять, двенадцать учителей оказываются вирусоносителями или больны в легкой форме. На работу 1 сентября они не выйдут. Для больших школ это потеря 5-7 процентов педсостава, для маленьких – больше одной пятой. Кто их заменит? И что будет через две недели, когда тестирование логично бы повторить?

Зам директора НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков по научной работе Анна Седова считает, что учителям обязательно нужно делать более точные анализы ПЦР, чтобы понимать реальную картину.

Не дистанционное, а смешанное

Поэтому школы постепенно подключают цифровые ресурсы. Министр образования и науки Мурманской области Анна Головина рассказывает, что 50 школ региона будут участвовать в эксперименте – домашние задания ребята станут выполнять на образовательной платформе Сбербанка. Итоги проверит искусственный интеллект. А учитель получит информацию – кто из ребят не понял ту или иную тему. Это, с одной стороны, дает педагогу обратную связь, с другой – разгружает его от утомительной вечерней проверки тридцати (а то и больше) тетрадей.

В общем, судя по всему, новый учебный год во многих школах станет началом использования смешанного обучения. Это когда часть занятий проходит в школе, а часть – по крайней мере те же домашки – выполняются онлайн.

В общем, судя по всему, новый учебный год во многих школах станет началом использования смешанного обучения. Фото: Мария ЛЕНЦ

Стоит ли этого бояться? Беспокойные родители, которые намучались с детьми этой весной, конечно же, закричат «Караул!». Но, на самом деле, смешанное обучение мало общего имеет с жестким дистантом, в котором мы поневоле очутились в марте-апреле.

И, мало того, наши дети уже давно в него погружены. Да и многие родители – тоже.

Мы давно учимся дистанционно

Еще в конце 80-х – начале 90-х, как только места на столе стали занимать хиленькие 286-е компьютеры, появились первые обучающие программы. А когда чуть больше 10 лет назад в нашу жизнь пришли смартфоны, затем планшеты – обучение с помощью цифры стало, по сути, массовым. Apple одной из первых завела iTunes U – сейчас это крупнейший в мире каталог бесплатных учебных материалов. Появилась программа, позволяющая самим учителям и ученым верстать учебники, наполняя их мультимедиа. Потом – первые специально заточенные для школ планшеты с приложениями, позволяющими работать учителю онлайн со всем классом.

Сейчас гаджеты позволяют сделать учебу фантастически увлекательной. Сам несколько дней осваивал сканер LiDAR в планшете iPad Pro. Вместе с камерами и датчиками он проектирует трёхмерную модель окружающего мира. Не надо больше страдать тем, кто не может представить себе пирамиду в разрезе. Теперь можно ее создать, «поставить» на стол, повернуть и даже потрогать. Такие уроки превращают стереометрию из абстракции в полезный урок – ведь она пригодится, если ты планируешь ремонт или расставляешь новую мебель.

Сейчас гаджеты позволяют сделать учебу фантастически увлекательной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Десять лет назад смартфон был в диковинку, а теперь даже в арктическом поселке Варнек, что на острове Вайгач в Баренцевом море у подростков из карманов торчат мобильники с сенсорными экранами.

Любой человек, если только он не пользуется гаджетом лишь для звонков и переписки в чатах и соцсетях, учится дистанционно. Монтирует видео из путешествия - учится. Разбирается с английскими временами или смотрит видео на иностранном – учится. Обрабатывает фотографии – учится. Рассматривает картины в виртуальных музеях – учится. Даже играя в исторические стратегии учится!

Ошибкой будет считать, что учеба – это только уроки онлайн и домашка на сайте. Но теперь и школьная учеба будет постепенно приближаться к, если так можно выразиться, неформальным обучающим приложениям. Потому что должна с ними конкурировать за внимание ребенка, давать учебный результат.

- Одна из главных проблем, с которыми мы столкнулись весной этого года, – это то, что большинство учителей не умели пользоваться современными технологиями для обучения. Но за несколько недель произошли удивительные изменения, - подхватывает мысль продюсер направления «английский язык» «Открытой школы», сертифицированный преподаватель Apple Алина Слепушкина. - Если раньше на освоение зума, виртуального класса, сервисов по организации дистанционной работы не хватало времени, то теперь учителя были вынуждены освоить разные площадки. Оказалось, что это не страшно и даже удобно. Первый барьер пройден.

И тут возникла следующая проблема - русскоязычных сервисов для дистанционного образования мало. Качественную замену очному обучению организовать не получилось. Поэтому и было много недовольных, разочарованных. В результате наблюдаются две тенденции - активное развитие сервисов для организации дистанционной работы и повышение цифровой грамотности учителей. В идеальной картине это сочетание приведёт к повышению уровня качества образования и определенной свободе. Часть заданий можно выполнять онлайн в зависимости от потребностей каждого ученика. Автоматизированные системы проверки работ разгрузят учителя, помогут ему сфокусироваться на качестве изучаемого материала.

Ну а следом поменяется инфраструктура школ. Наконец-то, мы откажемся от трёх рядов парт и организуем удобное пространство для совместных проектов, обсуждений, экспериментов. Современная школа станет тем местом, куда хочется приходить и учителю, и ученикам.

Пандемия показала, что школьное обучение в том формате, к которому мы привыкли, исчерпало себя. Дистанционное обучение тоже не закроет все потребности. Нас ждет третий путь - баланс между возможностями современных технологий, потребностями учителей и учеников, и результатами обучения.

В школе не будут «вколачивать» знания, которые вылетят «в другое ухо» через несколько дней. Школа станет местом общения школьников и их наставников.

Поберегите глаза

Конечно же, главным аргументом противников цифрового образования станет опасность гаджетов: «они сажают зрение». Увы, и до цифровой эпохи интенсивные занятия в школе не способствовали укреплению здоровья детей. И по этому поводу даже был серьезный разговор на Всесоюзном съезде педагогических работников аж в 1988 году!

Но, конечно, компьютерная техника зрение не улучшает. К ней нужно относится как к любому полезному инструменту. Попользовался – положи на место. И чти санитарные нормы по использованию смартфонов в учебе и их важно соблюдать.

Главным аргументом противников цифрового образования станет опасность гаджетов: «они сажают зрение». Фото: Мария ЛЕНЦ

Есть, конечно, у нас особенные школы, которые обходятся без компьютеров и гаджетов. И это нормально – школы должны быть разные и отвечать на запросы разных семей. Но школа массовая явно уже не проживет без дистанционных технологий. Это доказала четвертая четверть прошедшего учебного года.

Так что привыкаем постепенно к новой реальности.

И не забываем, что ковид не дремлет.

Если сейчас в школах мы не будем соблюдать все требуемые жесткие меры безопасности – увы, придется возвращаться к дистанту.

КСТАТИ

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Ребенок в игре учится читать. Создано в многодетной семье в соавторстве с детьми. Дети в возрасте от 4 до 16 лет рисовали прототипы экранов, придумывали сюжет, героев, озвучивали их, тестировали функционал игры. Ребенок учит буквы, читает короткие слова, длинные слова, фразы…

Фиксики. Математика

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Лунтик. Алфавит для малышей

Приложение поможет в игровой форме выучить алфавит вместе с Лунтиком. Половина заданий предназначена для изучения букв, другая половина – для проверки и закрепления знаний. Все задания озвучены героями мультфильма.

Земля 3D – Атлас животных

Вращая земной шар, вы увидите все многообразие животных, птиц и морских обитателей в местах их обитания. Среди деревьев и зарослей кустарников, среди удивительных цветов и красочных коралловых рифов, дети найдут неведомых им ранее существ. В приложении описаны 200 животных, 400 растений.

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Средняя школа:

GeometryWork

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DuoLingo

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Старшие классы:

PhotoMath

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Cборник формул физики по всем разделам. Удобно готовиться к экзаменам.

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Приложение находит уравнения химических реакций. Поможет с органической и неорганической химией. Под рукой всегда таблица Менделеева, таблица растворимости и калькулятор молярных масс.

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