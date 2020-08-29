Британский историк сравнил протесты в США с фашизмом

Доминик Сэндбрук считает, что протестное движение в США превратилось в маниакальный нигилистический культ, который сейчас, как никогда, близок к фашизму. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В британской Daily Mail опубликована статья историка и публициста Доминика Сэндбрука, в которой он сравнивает беспорядки в США с приходом к власти Гитлера в Германии.

Поводом для столь резкого заявления Сэндбрука послужил сюжет, снятый на одной из улиц Вашингтона. В нем на женщину, мирно сидящую возле кафе, нападают манифестанты и требуют от нее присоединиться к движению – встать и поднять вверх кулак в знак солидарности с движением «Жизни черных важны» (Black Lives Matter (BLM)).

Женщина отказывается и буквально вжимается в стул от страха, а вокруг нее беснуется толпа протестующих, выкрикивает ей в лицо требования и угрозы. «Это продолжается и продолжается, – пишет Сэндбрук, – и никто не пытается встать на ее защиту. Это ужасная сцена, напоминающая уличные сцены в Германии весной 1933 года, когда нацистские головорезы требовали, чтобы обычные люди подняли руки в знак уважения к Гитлеру».

По иронии судьбы сама женщина ранее принимала участие в протестах Black Lives Matter, разделяя их требования, но в этот момент она просто хотела отдохнуть и нашла в себе силы не поддаться на требования разъяренной толпы.

Историк считает, что протестное движение в США превратилось в маниакальный нигилистический культ, который сейчас, как никогда, близок к фашизму.

«Возможно, это не тот вид фашизма, который практиковали Гитлер, Гиммлер, Геринг и Геббельс, а фашизм особенно зловещей разновидности XXI века», – считает автор.

Как и фашисты в Германии, сторонники BLM верят, что мир погряз в проблемах из-за происков их политических противников, а решить все вопросы можно лишь грубой силой в виде избиения полиции, опустошения музеев и сноса монументов и статуй, а традиции и устои – их заклятые враги.

«Есть только один способ остановить их. Их нельзя удовлетворить, потому что с каждой уступкой их аппетит растет. Мы не можем игнорировать их и надеяться, что они уйдут. Мы также не можем пойти с ними и надеяться, что они оставят нас в покое. Единственный способ победить их - это противостоять им и сказать: «Нет», – пишет Сэндбрук.

В конце статьи автор призывает вспомнить об этой женщине, когда подобные сцены начнут происходить в Британии, а в том, что начнут – он не сомневается.

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