Виталий Милонов: Походы депутатов в бордели должны приравнять к измене Родине

Виталий Милонов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты Госдумы выступили с рядом скандальных заявлений из-за коронавируса. Требует запретить ресторанам караоке и кальяны для посетителей. Виталий Милонов хочет ликвидировать стриптиз-клубы, чтобы не плодить COVID-19. Но политик пошёл дальше в своих идеях.

Милонов сказал «КП», что направит предложение в думский комитет по этике. Он просит лишать депутатского мандата людей, которых заметят в стриптиз-клубе.

— Значит, человека могут завербовать иностранные агенты, — пояснил Милов. — Как действуют шпионы? Они подкладывают политикам, чиновникам, офицерам проституток. Те выпытывают у них государственные тайны. Если человек падок до разврата, ему не место в Госдуме.

Милонов признался, что не знает своих коллег, которые бывали в таких местах.

— Мне никто о таком не рассказывал. Или прячутся. Или все чистые и компромата нет. Но походы в бордели должны приравнять к измене Родине или получению иностранного гражданства. Но тут должны быть весомые доказательства. Разбирательства комиссии. Чтобы честных людей всякие сальные блогеры из соцсетей не смогли оклеветать. Я сам готов возглавить эту структуру и подключаться к расследованиям таких историй, — отметил депутат.

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