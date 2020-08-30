Турция превращает византийский монастырь Хора в мечеть

Монастырь Хора - это христианский храм Христа Спасителя на Полях. Он был возведен в конце IV века византийскими мастерами Фото: Shutterstock

Пока мир занят борьбой с коронавирусом, Анкара решила объявить «культурную войну» музеям. В июле светский статус на религиозный сменила стамбульская Айя-София: с 24 июля базилика из музея вновь превратилась в мечеть. На очереди – еще один музейный комплекс.

Власти Турции готовятся к переменам в стамбульском монастыре Хора, который является музеем уже более 70 лет. Почти вековое статус-кво турецкое правительство и президента этой страны не останавливает, равно как и статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В заявлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана черным по белому написано, что базилика монастыря Хора, известная как музей Карие, уже перешла в ведение Управления по делам религий. И ничего с этим поделать нельзя. Теперь монастырю предстоит пережить то же, что и Святой Софии месяц назад: в скором времени древние фрески и мозаики будут скрыты от посетителей, а в стенах бывшего византийского храма зазвучат суры из Корана.

Верховный суд Турции еще год назад принял решение о возобновлении в этом музее мусульманских богослужений. В конце прошлой недели несколько местных жителей устремились в него на молитву. Но их остановили — еще пока рано, немного подождите.

В июле светский статус на религиозный сменила стамбульская Айя-София Фото: EAST NEWS

ЗНАЧИМОСТЬ МОНАСТЫРЯ ХОРА

Монастырь Хора - это христианский храм Христа Спасителя на Полях. Он был возведен в конце IV века византийскими мастерами. Затем неоднократно достраивался, увеличивался в размерах и переживал реконструкции. Нынешний его облик относится к XI веку.

В VI веке храм стал монастырским комплексом. «Хора» переводится как «за поселением». Такое название было связано с тем, что монастырь находился за городскими стенами Константинополя. Это сейчас он располагается в историческом районе Стамбула - Фатих.

На монастырских стенах - уникальные византийские фрески, золотые мозаики, которые по своей ценности и красоте сравнимы с убранством Святой Софии. Большинство из них датируются XI веком. Основная часть фресок - подробная иллюстрация библейских сюжетов. Историки отмечают, что аналогов такому в мире не существует.

- Это абсолютная вершина искусства. Для мировой культуры это сравнимо с Сикстинской капеллой, - отметил в разговоре с «КП» историк искусств, византолог, академик Российской академии художеств, зав. отделом Института мировой культуры МГУ Алексей Лидов. - Что касается редких изображений, в монастыре есть особенность, дающая ключ к пониманию всей программы христианства, - сеть образов Христа и Богоматери, подписанные «хора», что в этом контексте можно перевести как «пространство». То есть «Иисус Христос - пространство живых», а Богоматерь - Дева, вместившая в себя еще и третью составляющую Троицы.

Помимо уникальных мозаик, в этом монастыре есть фресковый ансамбль, располагающийся в южном приделе. Он был создан по заказу ученого и императорского советника Феодора Метохита для погребений. Тематика изображений там связана с темой воскресения и второго пришествия. В алтарной зоне - Сошествие в ад, православный образ воскресения и подробный цикл Страшного суда.

На монастырских стенах - уникальные византийские фрески, золотые мозаики, которые по своей ценности и красоте сравнимы с убранством Святой Софии Фото: Shutterstock

МОНАСТЫРЬ ПО-ТУРЕЦКИ

В 1511 году Византийскую империю захватили турки. Большинство христианских храмов были разрушены, сохранились лишь единицы, да и те превратились в мечети. Монастырь Хора постигла та же судьба. Фрески и мозаики тщательно заштукатурили, а над галереей возвели минарет.

Молитвы читались в храме до 1948 года. Тогда власти Турции приняли решение превратить монастырь Хора в музей. Это произошло в рамках политики основателя современной Турецкой республики Кемаля Ататюрка. Он стремился преобразовать бывшую Османскую империю в светское, европейское государство. С этого момента в базилике началась реставрация, которая продлилась 10 лет. Работами занимались американские специалисты.

- Фактически сейчас мы наблюдаем, как власти Турции демонстрируют публичный отказ от стратегии Ататюрка. - поясняет Алексей Лидов. — С монастырем Хора политика отказа от светской культуры в Турции завершена. Я надеюсь, что фрески и мозаики не уничтожат, и мы их не потеряем. Но, боюсь, что в ближайшем будущем обратного процесса по возвращению статуса музея монастырю Хора и Святой Софии ожидать не стоит.

ВЫЗОВ ХРИСТИАНСКОМУ МИРУ

Если весь христианский мир, а также туристы, приезжающие в Стамбул чуть ли не со всего света были взбудоражены сообщением о передаче Святой Софии в ведение Управления по делам религий, то новость о возобновлении проведения исламских религиозных обрядов в монастыре Хора прошла практически незамеченной.

Оперативно отреагировали на эту совсем не благую весть, пожалуй, лишь в Афинах. В МИД Греции назвали решение турецких властей еще одной провокацией. В ведомстве отметили, что Турция нарушает свои международные обязательства в отношении объектов Всемирного культурного наследия, расположенных на ее территории.

- Как и собор Святой Софии, монастырь Хора является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как член-основатель Альянса цивилизаций, Турция взяла на себя обязательство содействовать межрелигиозному и межкультурному диалогу и способствовать терпимости и сосуществованию, - напомнила представитель Еврокомиссии Набила Массрали.

В Русской православной церкви ожидают, что монастырь Хора повторит печальную судьбу Айя-Софии.

- Очевидно, мозаики будут недоступны для обзора, как это было сделано в Святой Софии, несмотря на заверения турецких властей, что они будут доступны для посетителей в любое время за исключением часов мусульманской молитвы, - заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Иларион. - Из византийских храмов упомянутая церковь более всех сохранила свой первозданный вид. Ее великолепные мозаики и фрески представляют выдающиеся образцы византийского искусства эпохи Палеологовского возрождения.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН:

- Лично Эрдоган и те политические силы, которые он представляет, считают: мы должны возродить историческое влияние Турции, Большое Средиземноморье должно находиться под надзором Турции, необходимо возродить большой тюркский мир, а Турция должна вернуться на мировую арену в качестве ключевого игрока.

В работе с историческим нарративом присутствует линия возвращения тех памятников, которые были переведены в статус музеев, в ведение условного ислама.

Таким образом, Эрдоган делает ставку на то, что его электорат - люди преимущественно религиозные - поддержат такой подход - возвращение Турции статуса большого исламского мира. За этот статус Анкара уже давно борется с саудовским Эр-Риядом. Я уверен, что Святой Софией и монастырем Хора не ограничится дело. Всему виной то, что передача Айя-Софии прошла без широкой огласки. Отреагировали лишь Греция и Россия. После того, как это решение Анкаре сошло с рук, турецкие власти решили, что им можно все.