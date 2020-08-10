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Мечеть Айя-София: на подходах — автоматчики, внутрь — не попасть

Корреспондент «КП» увидел, чем живёт Стамбул после исламизации своего главного символа
Эдвард ЧесноковЭдвард ЧесноковЭдвардЧесноков
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Похоже, что ни одна другая мечеть не охраняется так, как эта

Похоже, что ни одна другая мечеть не охраняется так, как эта

Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

АЭРОХРАМ

Хитрые византийцы построили Святую Софию 1500 лет назад не только для молитв. Но и чтобы заезжие иноземцы дивились. И ведь работало — послы нашего князя Владимира, побывав в Константинополе, настолько прониклись красотою этого храма, что после этого Русь приняла христианство.

С тех пор поменялось многое. Киев, где княжил Святой Владимир, — уже не Россия. Святая София после взятия города османами в 1453 году превратилась в мечеть, в XX веке — в музей, а месяц назад — обратно в мечеть.

И только священный трепет россиян в городе на Босфоре остался неизменным. Нынешний храм, который сияет для них, словно путеводный маяк, — новый комплекс международного стамбульского аэропорта имени Ататюрка.

Гигантские купола над колоннами. Простор — теряется взгляд. Иконы — табло с авиарейсами. Турция — одна из немногих стран, разрешившая полёты из России.

Новый международный аэропорт Стамбула производит не меньшее восхищение, чем старая Айя-София

Новый международный аэропорт Стамбула производит не меньшее восхищение, чем старая Айя-София

Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

ПОД РАЗДАЧЕЙ

«Изменение статуса храма — благо, ведь теперь наши туристы смогут посетить его бесплатно», — заливались босфорскими чайками некоторые московские медиа-эксперты. Мол, от исламизации стало только лучше, а раньше (когда София была музеем) нужно было ещё и билеты покупать.

На подступах к храму — полоса безопасности. Полицейские броневики, автоматчики, временные заборы. Вход в парк перед храмом — через КПП. Полицейский довольно грубо ощупывает мои карманы.

«Провокаций боятся», — робко объясняют мне местные провожатые.

Провокаций чьих? Уж точно не христиан. Они-то приняли перемены смиренно. Зато исламистское подполье в Турции сохраняется. Тут ещё свежа память об июле 2016 года, когда военные, связанные с мусульманскими радикалами, попытались убить президента Реджепа Тейипа Эрдогана и захватить власть…

На входе — новенькая зелёная (цвет ислама) табличка: «Гранд-мечеть Айя-София». Но — закрыта на вход, хотя на часах — 18:00, вечерняя молитва как раз закончилась, вот же — толпы прихожан выходят.

Исламизация Софии, возможно, принесёт партии Эрдогана хороший улов новых голосов

Исламизация Софии, возможно, принесёт партии Эрдогана хороший улов новых голосов

Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Почему закрыта — не смогли понять даже мои турецкоговорящие провожатые. Один спецназовец на входе объяснял, что проводят дезинфекцию; другой — что «откроют через 10 минут»; третий — что просто нельзя.

В общем — хоть всё и для блага туриста, но внутрь мы не попали. Пока что, спустя три недели после исламизации собора, неписаные правила такие. Мусульмане молятся здесь пять раз в день, посторонним типа нас с вами ходить в это время не то чтобы запрещено, но не очень удобно. А в перерывах между намазами — тоже как бы и можно, но снова нельзя. Санобработка!

Зато рядом с древним храмом — муниципальные микроавтобусы с временными вышками сотовой связи. Чтобы сеть от наплыва прихожан не падала. Удобно ж: помолился в святыне — и селфи или короткое видео в соцсети сразу выложил.

ВОЗЬМИТЕ БРОШЮРУ НА АРАБСКОМ

— Когда-то Османская империя была прогрессивным государством, первое, что сделал султан Мехмед Завоеватель, захватив Стамбул, — основал здесь медресе, позже ставшее университетом, — рассказывает мой провожатый, которого зовут Эрман.

— Но потом двор султана погряз в пороках, начались поражения в битвах с европейцами и русскими. И чем глубже становился упадок, тем больше наши правители стремились быть не султанами, а халифами. То есть не просто национальными лидерами, а защитниками мусульман, предводителями всего исламского мира, — многозначительно продолжает он.

Экономический бум современной Турции заметен не везде

Экономический бум современной Турции заметен не везде

Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

И что бросается в глаза близ «Гранд-мечети Айя-София»: у заметной части прихожан — явно не турецкий вид, иной цвет кожи. И это не беженцы, коих в Турцию после начало войны в Сирии приехало около трёх миллионов. Нет, в толпе — дорого одетые немолодые мужчины, их закутанные жёны с айфонами, по «чистой зоне» за КПП снуют чёрные лимузины с дипломатическими номерами. Где господам консулам молиться в пятницу, как не здесь?

А рядом в сквере расставлены лотки, за ними проповедники бесплатно раздают религиозную литературу с арабской вязью.

Раньше турки писали, используя арабский алфавит, но отец-основатель нынешней Турции Мустафа Кемаль Ататюрк, провел европеизацию, ограничил власть мулл, перевел все на латиницу, Айя-Софию сделал музеем. И даже одно время дружил с молодой Советской Россией против европейцев и американцев. Но у нынешней власти от курса «отца турок» не осталось почти ничего.

Зато вот такая Айя-София — мощный инструмент турецкой «мягкой силы» на Востоке, а её вдохновитель этой силы Эрдоган кажется настоящим триумфатором.

Передвижные вышки сотовой связи установили из-за наплыва желающих попасть теперь уже в мечеть Айя-София

Передвижные вышки сотовой связи установили из-за наплыва желающих попасть теперь уже в мечеть Айя-София

Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

ХИТРЫЙ ПЛАН?

Многие турки Эрдогана искренне уважают. Сейчас к Анкаре прислушивается весь мир, а турецкие солдаты, как встарь при султанах, есть и в Сирии, и в Ливии. В самой Турции — строительный бум, небо Стамбула подпирают небоскрёбы, его европейский и азиатский берега связывают новые мосты. Куда до него какому-то Дубаю! Там — бывшая пустыня, а тут — культурная столица. исламского мира.

Но экономический бум, основанный на дешёвых кредитах, при первом же кризисе обернулся рецессией. С главными соседями (Грецией, Египтом, Кипром, Сирией) — отношения напряжённые. С Америкой и НАТО разругались, да и с Россией не подружились по-настоящему.

На последних выборах в 2018 году партия власти переизбралась с большим трудом — пришлось войти в коалицию с блоком националистов. Однако рейтинги на фоне коронакризисных болячек всё равно падают. На очереди — выборы-2023, но для сохранения большинства вступать в союз уже больше не с кем, все другие партии — резко против Эрдогана.

В Стамбуле строжайший масочный режим, о чем напоминает надпись на баннере

В Стамбуле строжайший масочный режим, о чем напоминает надпись на баннере

Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Вот он и разыгрывает исламскую карту. И мечеть Айя-София — лишь часть этого пасьянса. Ведь, по мнению местных политологов, сейчас вероятен сценарий, по которому Эрдоган может объявить досрочные выборы, надеясь триумфально переизбраться на фоне воодушевления сторонников исламизации.

А мимо исламизированной Софии по древней стамбульской улочке почти бесшумно проезжает новый скоростной трамвай. Внутри — кондиционер, плавный ход, не нужно карабкаться по ступенькам в салон и изнывать от духоты. Там, где Стамбул шагает в будущее без религиозных противоречий, он просто восхитителен.

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