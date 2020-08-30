Америку ждет горячая осень

Осень в Америке в этом году будет не по сезону жаркой Фото: EAST NEWS

Похоже, пороховые бочки протестных антирасистских настроений, вызванных убийством полицейскими в Миннесоте чернокожего Джорджа Флойда, оказались заложены не только в бурлящих крупных мегаполисах, но и в прежде спокойной американской глубинке. Летом весь мир ужасался тому, как на улицах Нью-Йорка, Вашингтона, Лос-Анджелеса, Майами и многих других больших городов горели полицейские машины и воздух наполнялся слезоточивым газом. И вот теперь подобное происходит в тихой Кеноше, приютившейся в штате Висконсин, который, помимо своего замечательного сыра чеддер, был всегда известен вежливостью тамошних жителей.

Летом в большинстве случаев беспорядки провоцировали молодые анархисты, зачастую белые: они присоединялись к мирным митингам, а потом начинали бить витрины. Однако потом и полиция, и сами демонстранты научились выявлять этих провокаторов и задерживать их до того, как они успевали "поджечь запал". С тех пор большинство акций под лозунгом Black Lives Matter ("Черные жизни имеют значение") прошли сугубо мирно.

В маленьких городках тоже проходили протестные шествия. Десятки и даже сотни людей маршировали, скандируя ставшие общеамериканскими лозунги «Не могу дышать!» и «Руки вверх, не стреляй!». Бывало, и там появлялись подстрекатели, которые с наступлением ночи принимались бросать камни в полицейских. Но в общем беспорядки были минимальными.

Но события в Кеноше драматически изменили ситуацию, и это угрожающий знак для всей Америки. Днем 23 августа офицер полиции Кеноши выстрелил семь раз в спину Джейкобу Блейку, невооруженному чернокожему мужчине. В тот же вечер местные жители - в основном чернокожие, но не только - сожгли пять мусоровозов и около 100 автомобилей, разграбили несколько магазинов, кирпичом разбили голову полицейскому, оставив его без сознания. Власти потеряли контроль над ситуацией, и в следующий вечер разъяренная толпа сожгла правительственные здания и коммерческие заведения, несмотря на то, что полиция заполнила центр города облаками слезоточивого газа.

А уже через пару дней там появились "туристы" - молодые белые провокаторы. Одни с безобидными зонтиками в руках изображали из себя "мирных демонстрантов" перед объективами журналистов. В это время другие, прикрываясь щитами, атаковали полицейских и призывали толпу грабить магазины. А потом на улицы вышли группы самообороны, вооруженные полуавтоматическими винтовками. К утру двое погромщиков лежали мертвыми и один был подобран с огнестрельным ранением. На следующий день семнадцатилетний сторонник Трампа из соседнего штата Иллинойс был арестован по подозрению в убийстве. На улицы Кеноши вышла Национальная гвардия, но никто не знает, что будет дальше. Американцы начали стрелять друг в друга, в этом весь ужас. Да, это происходит во время беспорядков, но вызваны они политической проблемой.

В ближайшие месяцы наверняка появится новое видео, показывающие насилие со стороны полиции, и новый небольшой американский город станет всемирно известным своими горящими мебельными салонами. Если это может произойти в Кеноше, это может произойти где угодно. Осень в Америке в этом году будет не по сезону жаркой.