Переедет ли «Белорусская силиконовая долина» в Россию

На крипто-бирже Парка высоких технологий в Минске. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Ноутбук – Вокзал – Москва. Белорусские программисты задумались о переезде. Речь как о целых компаниях, так и отдельных программистах. Кто-то уже переехал в другие страны. Кто-то прорабатывает план переезда - на всякий случай. А кто-то ищет вакансии, в том числе на российских сайтах. Хотя еще полгода назад все было ровно наоборот. Минск стал признанным в Европе айти-кластером, куда приезжали программисты не только со всей Белоруссии, но и других стран.

ЛЬГОТЫ РЕШАЮТ ВСЕ

В прошлом году Минск был признан одним из трех городов Европы с самыми благоприятными условиями для развития IT-стартапов. Для знающих людей это не стало неожиданностью. В столице Белоруссии 15 лет действует Парк высоких технологий (ПВТ) - особая экономическая зона, резиденты которой освобождены от большинства налогов, включая налог на прибыль. В последние годы Минск даже стали называть «Кремниевой долиной» Восточной Европы. На работу и постоянное место жительства в столицу Белоруссии приезжали «айтишники» из многих стран мира.

И если компании ехали за налоговыми льготами (см. «Справка КП») и относительно дешевой рабочей силой, то сами программисты переезжали по другим причинам. Причем даже из мекки ИТ-индустрии – США.

- Переезд в Минск - это в каком-то смысле авантюра. Да, вам придется выйти из зоны комфорта. Но лично я никогда об этом не пожалел. Я вырос в Чикаго, потом переехал в Лос-Анджелес, жил в Сан-Франциско, объездил множество городов. И могу сказать, что Минск - самый безопасный, самый чистый из всех городов, которые я видел, - говорит Тейн Лимэн, руководитель студии мобильной разработки Wargaming в Минске.

Его цитата приведена в книге «Taste IT in Belarus» («Жизнь в IT-Беларуси»), которая вышла в свет в начале 2020 года. Ее выпустили Министерство иностранных дел республики и, наверное, самая известная айти-компания Беларуси – Wargaming.

- Не могу сказать, что в Беларуси есть «культ айтишника», но отношение общества к этой профессии однозначно положительное. И если в России это место занято банкирами и нефтяниками, в Корее - топ-менеджерами в чеболях, то в Беларуси младшее поколение мечтает о карьере айтишника, - говорит программист Дмитрий Карпов, который родился в Екатеринбурге, работал в Европе и Азии, а потом переехал в Минск.

По данным МВД Беларуси, только в 2019 году в республику официально переехали на ПМЖ 1200 программистов из разных стран мира. К примеру, только в минском центре разработки Wargaming 15% сотрудников – приезжие. Львиная доля - из России, но есть и представители Бразилии, Канады, Израиля, Сингапура, США и Великобритании.

Минск. Здание парка высоких технологий. Фото: ИТАР-ТАСС/ Вадим Рымаков

ПЕРЕЕЗД НА ВОСТОК

Сейчас из-за волнений в республике ситуация резко поменялась. И некоторые компании задумались о том, чтобы перевести деятельность в другие юрисдикции. И хотя головные офисы крупных стартапов давно находятся в Европе или США, но в Минске находились важные рабочие процессы – в частности, разработка программного обеспечения и тестирование новых продуктов.

При этом один из самых простых вариантов для переезда – это Россия. Границы между нашими странами фактически не существует. У россиян и белорусов есть равные права для работы. Более того, с 1 января 2021 года в России начнут действовать беспрецедентные меры поддержки ИТ-отрасли. Закон об этом уже принят и подписан президентом.

Во-первых, резко снизятся страховые взносы на сотрудников. Для ИТ-компаний они и так были низкими (14% вместо стандартных 30%), а с начала следующего года упадут еще вдвое – до 7,6%. Причем если раньше льгота действовала только до 2023 года, то теперь она стала бессрочной.

Во-вторых, налог на прибыль упадет еще сильнее. Здесь у айти-сферы не было льгот. А теперь ставка упадет со стандартных 20% до 3%.

- Это не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская. Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире, - заявлял в конце июня президент России Владимир Путин.

Такая налоговая революция свершилась неспроста. Если раньше экономику тянули вперед промышленность и сырьевой сектор, то сейчас на первый план выходит сфера информационных технологий. Достаточно посмотреть на пятерку самых дорогих компании в мире (среди них Apple, Amazon, Google и Facebook) и станет понятно, что нефтяные корпорации (в топ-5 только саудовская госкорпорация Saudi Aramco) уже давно уступили первенство ИТ-гигантам.

Правда, как показывает опыт соседа, для развития индустрии нужны не только привлекательные налоговые условия и отсутствие бюрократии, но и отсутствие политических рисков.

СПРАВКА «КП»

Резидентами Парка высоких технологий являются около 900 компаний. Они поставляют услуги в 67 стран мира и разрабатывают мобильные приложения, которыми пользуется более миллиарда человек в 193 странах. По последним подсчетам, в «IT заповеднике» работают более 100 тысяч IT-профессионалов, 88,2% из них находятся в Минске. Резиденты освобождены от большинства налогов. Компании не платят налог на прибыль и НДС. Раз в квартал перечисляют в бюджет республики 1% от выручки. При этом подоходный налог составляет не 13%, а 9%. Наконец, взносы в социальный фонд на одного работника рассчитываются исходя из средней зарплаты по стране. То есть они почти в четыре раза ниже, чем в других отраслях (около 10% от заработка).

И это еще не все. В конце 2017 года вышел специальный президентский декрет о развитии цифровой экономики в республике. Он упростил многие бюрократические процедуры, в частности по принятию новых резидентов в Парк высоких технологий. В итоге их число стало очень быстро расти.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Доля ИТ-сектора в ВВП Беларуси составляет 6%. В России – всего 1%. Потенциал роста очень большой.

КСТАТИ

Три самых успешных белорусских ИТ-стартапа

1. Wargaming

Пожалуй, самый известный белорусский стартап. Занимается производством онлайн-игр. Аудитория Wargaming, включая флагманские проекты World of Tanks и World of Warships, охватывает более 200 миллионов пользователей на всех крупных игровых платформах.

2. EPAM Systems

Крупнейший разработчик программного обеспечения в Центральной и Восточной Европе. Первый резидент Парка высоких технологий. Акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Основатель компании – Аркадий Добкин – считается одним из самых влиятельных белорусских бизнесменов. Он же, по сути, стал вдохновителем идеи создания ПВТ.

3. IBA Group

Альянс, состоящий из 20 компаний, работающих более чем в 10 странах мира. Занимается разработкой программного обеспечения для компаний-заказчиков из разных отраслей. Была создана в 1993 году в Минске.

P.S. Кроме того, резидентами ПВТ являлись или являются-таки известные компании, как Viber (один из крупнейших мессенджеров), Masquerade Technologies (выпустила приложение MSQRD, которое продала «Фейсбуку» в 2016 году) и Maps.me (приложение с онлайн и офлайн-картам по всему миру).