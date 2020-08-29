«Жареный петух клюнул — теперь мы с Россией. А до этого нагнетали русофобию»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАРОД ТУТ ПРОРОССИЙСКИЙ, А ПОЛИТИКИ - НЕТ

Удивительное дело – сторонников настоящего, а не фантомного Союзного государства я встречал в Белоруссии по обе стороны «баррикад». Да-да, даже среди противников Лукашенко очень часто встречаются люди, которые четко ориентированы на Россию и устали от обещаний юридически закрепить наш Союз.

Не сказать, что белорусское общество едино в своем отношении к общему будущему с Россией. И если среди тех, кто выходит под красно-зеленым государственным флагом Белоруссии, за союз с Россией – подавляющее большинство, то под бело-красно-белыми флагами (историческими или националистическими — здесь их называют по-разному), мнения делятся примерно пополам. Возможно, была бы иная пропорция, если бы в Белоруссии были силы, которые активно занимались бы продвижением идей Союза. Но в реальном политическом поле их нет.

А ведь выразитель этих идей вполне мог бы и баллотироваться в президенты. И, кстати, пытался. Андрея Иванова ЦИК не зарегистрировал кандидатом по одной причине – он родился в Сибири.

Мы встретились с ним в Минском обществе «Знание». Класс, похожий на школьный, парты, зеленая доска… Здесь собираются единомышленники, для которых Россия, Белоруссия и Украина – одно общее культурное пространство. В котором людей не делят по национальностям.

Андрей Иванов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«ПРОЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ЭЛИТЫ ГОТОВИЛА ЭТОТ МОМЕНТ»

- Почему в Белоруссии так мало пророссийских сил, почему их не видно? - спрашиваю я.

- Потому что с 2008 года здесь стала формироваться ситуация антагонизма с Россией. Резкое обострение – где-то 5 лет назад, после событий в Крыму, а полное падение в русофобию, в антироссию – последние 1,5-2 года.

- Это в народе или на властном уровне?

- Именно на высшем политическом. Среди части элиты Беларуси. Все 12 лет шла работа по формированию прозападной (правильнее сказать, пропольской и пролитовской, потому что Речь Посполитая пытается все это время взять реванш у России на нашей территории) повестки. Люди, которые ведут этот процесс, находятся не здесь. Но они очень хорошо изучили Лукашенко, чтобы воздействовать на него через часть его окружения. Начали возникать у нас какие-то нефтяные, газовые, таможенные войны. А скандал с якобы ЧВК «Вагнер»? Это была самая сильная деморализация для подавляющего большинства белорусов за последнее время. Потому что мы русские люди, нам делить нечего. Здесь живет преимущественно русско-славянское население. И, что бы вам ни говорили, не разделяемся мы ни ментально, ни психологически, никак.

- И в этой атмосфере невозможно было появление каких-то значимых пророссийских движений, пророссийских политиков?

- У нас есть инициативная группа людей, которые выступают за «Бессмертный полк». Есть общественные движения всевозможные – «Отечество», «Русь», которые имеют отношение к Россотрудничеству. Есть и которые сами по себе — они вышли из старшего поколения, связаны еще советской ностальгией. То есть есть разные структуры, которые открыто говорят о пророссийском или просоюзном с Россией векторе. Но на волне нагнетания русофобии в верхах шло отжимание всех начинаний, которые могут хоть как-то связывать нас с Россией.

- Каких, например?

- Мы пытались инициировать референдум о юридическом закреплении Союзного государства. Но, по сути дела, патриотические силы загнали под плинтус. И мы полагаем, что это было направленно на то, чтобы в нужный момент перехватить управление Беларусью прозападной частью элиты. Сейчас это и делается! И после протестов на улицах все ждут какого-то следующего шага. А я прекрасно понимаю, что этот шаг – более радикальный переход на русофобию. Но учитывая то, что здесь во время Великой Отечественной погиб каждый третий белорус, самое мощное партизанское движение было, Брестская крепость, - здесь очень серьезная энергия. С ней шутить нельзя. Я к этим ребятам подходил. Они: «Мы хотим перемен». Спрашиваешь: «Каких?» «Возврат к Конституции 1994 года». Я вам коротко объясняю, что это значит. Там запрет на русский язык, запрет на Союз с Россией. Это выстрел в голову для Беларуси!

ПЛАЦДАРМ ДЛЯ ВЕЛИКОЙ РУСОФОБИИ

- Безальтернативность Лукашенко – сегодня главный тезис его сторонников.

- Но сегодня реально все держатся на нем, он основная скрепа. Я сейчас скажу не как общественный деятель, а просто по-человечески. Мне жалко человека. Вот он стоит один посреди рабочих на заводе – и толпа, которая его не принимает. Я понимаю, что просто психологически может крыша улететь. Он как-то выдерживает это все, хотя видно, что ему тяжело, его заносит страшно. Но ситуация создана не сегодня, а за долгие годы.

Смотрите, на чем рушится государственность? Деградация СМИ, которая вынуждена была придумывать какие-то сюжеты, совершенно пресные. Деградация идеологического корпуса (а в Белоруссии даже на заводах есть замы директора по идеологии! - ред.), потому что они могли тоже сказать правду, не понимая, что происходит: наверху антироссийская риторика, это вообще противоестественно народу. Зачистка пророссийской элиты тоже постепенно велась. Отсюда - деградация всей системы подбора кадров. За счет чего прошли 90-е годы? За счет советской управленческой элиты. А потом начали набирать людей по принципу личной преданности. Ну, нельзя так! Все эти люди, которые стояли вокруг президента, занимались имитацией деятельности.

- Но получилось, что сегодня отступить можно только в одну сторону.

- Жареный петух клюнул так сейчас, что мы - с Россией, звоним Путину, защищаем внешние границы. Я думаю, что переформатирование будет происходить невидимым образом для публики. Вероятно, будет какая-то работа с элитой. Но у меня твердое убеждение: вторую ошибку, как с Украиной, Россия не допустит.

Но для того чтобы это не свершилось, нужна консолидация здесь созидательных сил.

- Пророссийских?

- Просоюзных. Сейчас мы создаем инициативную группу - 15-20 тысяч человек. Это будет наша электоральная база людей, идейно заряженных на Союз с Россией. А дальше будем официально выступать за референдум о юридическом создании Союзного государства. Сейчас – самое время. Чтобы не было больше разных толкований, а то кто-то придет заново и скажет: нет, нам это не надо…

Запад хочет устроить здесь слом. Ведь Беларусь - это не цель. Здесь нужен плацдарм: замыкается пояс напряженности по западной границе России — от Балтики до Черного моря. Где начнется уже совсем другая - Великая Русофобия.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Андрей Иванов, родился в семье военного в Сибири. Окончил Белорусскую политехническую академию, работал старшим преподавателем в Белорусском госуниверситете, учил будущих управленцев. Проводил курсы менеджмента в России и Белоруссии. Руководитель и организатор Северного делового форума «Левадия». Последние 10 лет преподает в обществе «Знание». Женат, имеет 6 детей.

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