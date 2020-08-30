Михаил Тимошенко: Не приехав на «Кавказ 2020», Индия послала нам такой тонкий намек

Индия отказалась от участия в учения "Кавказ-2020". Фото: Ольга Смольская/ТАСС

Индия официально заявила, что отказывается от участия своих военных в масштабных учениях "Кавказ 2020". При том, что ранее представители индийской армии уже изучили, по предварительной информации, обстановку на двух полигонах в Волгоградской и Астраханской областях и обозначили количество своих участников — около двухсот.

Официальной причиной своего неучастия индийская сторона назвала последствия пандемии и непростую логистику в посткоронавирусных условиях. Неофициально же сообщалось, что Индия мягко говоря, недовольна участием в этих учениях представителей китайской армии. Это можно объяснить тем, что у КНР и Индии в последнее время сложились непростые отношения на их общей границе, где в этом году отмечались столкновения, которые привели, в том числе, к ранениям военнослужащих с обеих сторон.

Михаил Тимошенко Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

За комментариями КП обратилась к военному эксперту, полковнику запаса Михаилу Тимошенко.

- Представители Вооруженных сил Индии в августе посетили два южных российских субъекта. Провели рекогносцировку — и тут вдруг отказ от участия в «Кавказ 2020»...

- Это такой тонкий индийский намек на то, что вы, ребята, слишком тесно дружите с китайскими товарищами. А мы то с ними ссоримся - особенно на нашей совместной границе.

- Но Индии с Китаем все равно надо дальше сосуществовать — при чем же тут учения на юге России?

- Это вопрос скорее не к военным аналитикам, а к политикам и к политологам. А индийцы дали понять, где для них проходит грань между «дружбой» и «сосуществованием».

- Этот отказ потенциально отразится на возможных закупках нашей военной техники Индией - прежде всего самолетов и зенитно-ракетных комплексов?

- Отказ от участия в учениях не может считаться ухудшением межгосударственных отношений. И, тем более, не должен вести к срыву предварительных договоренностей по закупке сложной и дорогостоящей военной техники. Тем более, индийцы же официально объяснили свой отказ последствиями пандемии и сложностями в логистике — так что политес вроде соблюли.. А истребители наши покупать в этом регионе будут— куда они денутся...