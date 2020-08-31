Актер Баринов – о трансфере Миранчука в «Аталанту»: «Убрали Семина, чтоб разбазаривать наше национальное достояние»

Известный российский актер театра и кино, друг экс-главного тренера «Локомотива» Юрия Семина Валерий Баринов поделился с «Комсомолкой» эмоциями от перехода воспитанника клуба Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пресс-служба московского «Локомотива» объявила о переходе Алексея Миранчука в «Аталанту». Случилось это сразу после матча «Локомотив» - «Зенит» (0:0). Также после финального свистка матча шестого тура Российской Премьер-Лиги Алексей подошёл к фанатской трибуне «Локо» и попрощался с болельщиками клуба.

Известный российский актер театра и кино, друг экс-главного тренера «Локомотива» Юрия Семина Валерий Баринов поделился с «Комсомолкой» эмоциями от перехода воспитанника клуба и рассказал, почему трансфер Алексея Миранчука - минус для руководства команды.

- Хорошо, что Леша ушел, для него это плюс. Ему предоставляется шанс попробовать свои силы в сильном чемпионате, проверить, на что он способен. Болельщики будут с удовольствием следить за этим.

То, что Миранчук перебрался в «Аталанту», а не в «Милан» - это хорошо. Он быстрее получит игровую практику, быстрее найдет общий язык с командой. А команда очень любопытная. Попади он в «Милан», просиживал бы скамейку.

Получится у него или нет, будет зависеть от того, какой у него характер. Тут он был в своей среде, вокруг люди, которые его вырастили. Он понимал свою значимость. А сейчас он приедет в другую среду. Нужно учить язык и искать понимания с партнерами, - поделился своим мнением актер.

Сумма перехода Миранчука в «Аталанту» оценивается в 14 миллионов евро. Валерий Баринов рассказал, почему это маленькая сумма для такого трансфера и кто виноват в том, что «Локомотив» не заработал должных денег на этом переходе.

- Какой для «Локомотива» может быть плюс от этого перехода? Плюс 14 миллионов, хотя могло быть больше. А так они потеряли основного игрока, который их вытаскивал.14 миллионов - это очень мало. Думаю, что Миранчук стоит не меньше 20-25 миллионов.

В «Локомотиве» нет людей, которые могут торговаться. Был момент, когда я думал, что они его не продадут никогда. Они не умеют этого делать и поэтому теряют хороших игроков задаром.

Каждый человек должен заниматься своим делом, это профессия - торговаться, а особенно на футбольном рынке. А кто сейчас в «Локомотиве» может торговаться? Там появились посторонние люди, не только «Локомотиву», а футболу в целом. Вот и результат такой.

У друга Юрия Семина мы не могли не спросить о роли экс-тренера «Локомотива» в этом трансфере. По словам Баринова, Семин провел бы этот трансфер иначе, а убрали его из команды как раз для того, чтоб ее разобрать

- Если бы у Семина было бы понимание с руководством, наверное, Миранчук был продан по-другому: может, раньше, может, позже. Миранчук появился благодаря Семину, это да, здесь я согласен. А переход… Семина для того и убрали, чтоб этим заняться. Они хотят торговать, а не получается. Убрали Семина, чтоб разбазаривать наше национальное достояние, - подвел итог Валерий Баринов.

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Миранчук – воспитанник «Локомотива». За главную команду Леша дебютировал 20 апреля 2013 года в игре с «Кубанью». За девять сезонов в составе «Локомотива» Миранчук провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 голевых передач. Вместе с «Локомотивом» Миранчук стал чемпионом России, трижды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок страны (подробности).