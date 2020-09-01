Анатолий Вассерман: «Ефремов не только алкоголик, но и артист, и он превращает в шоу все, чего касается»

«КП» обратилась за комментарием к популярному ведущему и участнику игр знатоков Анатолию Вассерману Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суд над актером театра и кино Михаилом Ефремовым, который в начале лета совершил ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, продолжает вызывать обсуждение в обществе и в СМИ. У тех людей, которые сами вовлечены в шоу-индустрию, особый взгляд на данную ситуацию.

«КП» обратилась за комментарием к популярному ведущему и участнику игр знатоков Анатолию Вассерману:

- Михаил Ефремов сначала покаялся, потом впал в беспамятство...

- Поскольку Михаил Олегович не только алкоголик и наркоман, но еще и актер, он должен превращать в шоу все, чего он касается. И в том числе потому выбрал соответствующего, имеющего аналогичную ему репутацию адвоката.

- На судебных заседаниях начали возникать удивительные персонажи.

- Ничего удивительного в происходящем в суде не вижу. А то, что поведение июньской ночью одного из «шоуменов» привело к гибели человека — это должен оценить судья. При формировании приговора среди прочих обстоятельств учитывается и то, в какой мере можно перевоспитать подсудимого и предотвратить дальнейшие противоправные его действия после выхода на свободу.

- Возможно ли перевоспитать Михаила Ефремова?

- На зоне значительно труднее, чем на воле, добыть те вещества, которыми он из себя вышибает мозги. Будет учитываться его поведение на суде.

- Вам, как человеку медийному, интересно то, что происходит с актером и вокруг него?

- Конечно же, интересно. Я, в общем-то, и сам люблю разнообразные и даже разно-безобразные шоу. И, соответственно, я за этим спектаклем слежу с гораздо большим интересом, чем за спектаклями «Гражданин и поэт».

- Почему же?

- Потому что в спектаклях все предсказуемо. Дело не в том, что монологи «Гражданина и поэта» в исполнении Ефремова делают, в принципе, три человека, которые искренне ненавидят все русское. И потому они более предсказуемы, чем то, что сейчас происходит на суде. А у происходящего ныне шоу зрителей, конечно, много. Но рецензент всего один. И боюсь, что рецензия, которая будет написана, окажется довольно неодобрительной – и для подсудимого, и для его защитника.

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