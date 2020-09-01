«Расстрелять»: Михаил Ефремов в суде вынес себе приговор

Близкие погибшего в аварии курьера Сергея Захарова винят во всем именно актера, который, согласно данным следствия, сел за руль пьяным и выехал на встречную полосу. Фото: Пресс-служба Пресненского суда

Во вторник, 1 сентября, в Пресненском суде Москвы вновь слушается дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Близкие погибшего в аварии курьера Сергея Захарова винят во всем именно актера, который, согласно данным следствия, сел за руль пьяным и выехал на встречную полосу.

Так, например, старший сын жертвы смертельного ДТП Виталий Захаров требует с артиста 7,3 миллиона рублей компенсации, а главное - посадить его на срок не менее 8 лет.

- Ему важен лишь он сам. Я вызываю у него лишь раздражение и злость. Поэтому мы просим увеличить сумму иска на 1 миллион рублей - с ранее заявленных 6,5 млн до 7,5 млн рублей, - зачитывает слова своего доверителя адвокат Сергей Абрамцев.

Поскольку Виталий уже получил от актёра 200 тысяч рублей, итоговая запрошенная сумма составляет 7,3 миллиона.

- Кроме того, в случае обвинительного приговора настаиваю на суровом наказании для Михаила Ефремова в виде отбывания реального срока в местах лишения свободы сроком не менее 8 лет, - добавил юрист.

Виталий Захаров просит информировать его обо всех перемещениях и освобождении Ефремова из колонии в случае реального заключения. Заслушав требования, актер сам вынес себе приговор.

Во вторник, 1 сентября, в Пресненском суде Москвы вновь слушается дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Фото: Пресс-служба Пресненского суда

- Расстрелять, - сказал Михаил Ефремов.

Адвокат артиста Эльман Пашаев в ответ набросился на защитника родных погибшего Добровинского, который якобы перекрыл обвиняемому все выходы к пострадавшей стороне, а теперь тыкает отсутствием извинений, соболезнований и вовремя оказанной материальной помощи.

- Ефремов предложил маме погибшего дом купить! Маме 80 лет, - рассказывает Пашаев. - Проходит время, и Добровинский мне пишет: «семья отказалась принять помощь».

Судья поинтересовался, признает ли Ефремов иск на 7,3 миллиона.

- Когда 8 лет отсижу, тогда может..., - сказал подсудимый.

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