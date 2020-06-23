Дмитрий Тарасов выиграл у бывшей жены 22 миллиона рублей

Со своей первой женой Оксаной Пономаренко футболист Дмитрий Тарасов (он сейчас играет за футбольный клуб «Рубин»-Ред.) развелся в 2011 году. И все эти годы выплачивал около 400 тысяч рублей в месяц в качестве алиментов на содержание их общей дочери Ангелины (девочке сейчас 11 лет-Ред.).

Однако после ухода из «Локомотива» зарплата у Тарасова значительно уменьшилась, поэтому он подал в суд, чтобы сделать пересчет алиментов. Платить старую сумму уже было затруднительно, поскольку у спортсмена за эти годы родились еще две дочери от его нынешней жены фотомодели Анастасии Костенко.

Как рассказал Тасс адвокат бывшей жены Сергей Жорин, футболист хотел уменьшить сумму по алиментам до 50 тысяч рублей. Однако суд, как говорит Жорин, не только отклонил его требования, но и увеличил его ежемесячные выплаты старшей дочери. Теперь Дмитрий обязан выплачивать алименты в размере 104 тысяч рублей в месяц и отдавать экс-супруге 1/4 от всех своих доходов.

Представители Тарасова были удивлены такой формулировке. Мол, со слов адвоката получается, что бывшая жена спортсмена выиграла суд, что является не совсем верным.

- Столько клеветы вылилось на Дмитрия...Хотя он за эти годы выплатил своему ребёнку около 45 миллионов рублей. А что же тогда говорить про других отцов, которые выплачивают алименты по 10 тысяч рублей ...Или вовсе не платят. Тарасову оставалось до 18-летия дочери выплатить еще 35 миллионов рублей, но после вчерашнего суда он должен перечислить 13 миллионов. На 22 миллиона рублей меньше. То есть объём алиментных обязательств у него существенно снизился, а значит, победа за нашим адвокатом Сайгитовым, - рассказала «КП» представитель Дмитрия Тарасова Екатерина Волкова. - Поэтому мы расцениваем заявления адвоката Жорина, как клевету. Плюс ко всему Дмитрия Тарасова пытаются представить в СМИ злостным неплательщиком алиментов, хотя за 8 месяцев пока шел процесс Тарасов выплатил на содержание дочери около 4 миллионов рублей.То есть Дима был без контракта целый год, но все равно выплачивал алименты по 400 тысяч рублей.На чьи деньги? Откуда он их брал? Это никого не интересует.

А, тем временем, его бывшая жена Оксана Пономаренко за эти годы так и не устроилась на работу. Когда она расходилась с Тарасовым, у неё были 2 маленькие квартиры. Но после развода у неё появилось еще 3 квартиры...

Информаторы нашего адвоката сообщили, что у Оксаны есть еще и недвижимость в Чехии и в Подмосковье. Конечно, мы проверим эту информацию. Но и так понятно, что все эти годы Тарасов содержал не только своего ребенка, но и бывшую жену.

Адвокатское расследование показало, что серьезных источников доходов у Оксаны Борисовны нет. Единственные доходы с аренды недвижимости, но на них нельзя осуществить покупку новой недвижимости, особенно в таком размере. Получается, что Оксана наняла против Тарасова группу адвокатов, которых оплачивает из его же кармана...

Возможно, она так яро бьется за деньги Тарасова, потому что понимает, что если эта «лавочка» прикроется, удовлетворять ее аппетиты будет некому.

tarasov23 В эти выходные большой праздник для нашей страны - 75 лет Великой Победы!

Как рассказала «КП» представитель Дмитрия Тарасова, футболист просил суд снизить отчисления с его доходов дот 1\6, но противоположная сторона попыталась доказать, что у спортсмена есть, кроме футбола, иные источники дохода.

- Адвокаты Пономаренко зачем-то обнародовали в суде мои личные данные, в том числе и банковские счета, -возмущается Екатерина, помощник Дмитрия Тарасова.- Хотя я к этому суду не имею отношения. Это нарушение моих прав. Якобы я перечисляла какие-то деньги Тарасовым, поэтому суд сделал вывод, что они имеют дополнительный доход и снизил алименты, но не до 1/6, а на ¼. Думаю, Дмитрий этот решение будет оспаривать. Все-таки у него трое детей и каждый из них претендует на 1/6 дохода, но старшая дочь почему -то будет получать больше других-1/4 от доходов Тарасова. Хотелось бы понять на каком основании...

- А какие средства вы перечисляли Тарасовым?

- Может, я у них в долг брала и выплачивала им деньги... Адвокаты Оксаны говорят, что это был доход от рекламы в Инстаграме. Да, это действительно деньги за рекламу, которые заработала жена Тарасова Анастасия Костенко. Получается, Анастасия должна кормить дочь Тарасова?

Директор Дмитрия Тарасова не понимает, почему за ее шефом закрепилось в СМИ звание семейного скандалиста.

- Сколько всего плохого вылилось на Дмитрия за эти годы, хотя он добрый человек, -уверяет помощница футболиста.-Я с ним работаю не первый год и могу сказать, что он не будет спекулировать на чем-то, бегать по СМИ, чтобы доказать свою позицию. А его бывшая жена хорошо устроилась: развелась и живет за чужой счёт, за счёт выплат алиментов.