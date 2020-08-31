Эксперт назвала шесть приемов цветных революций

Цветные революции проходят по одному и тому же сценарию. Будь то Грузия, Украина, Белоруссия или митинг оппозиции в Москве... Фото: AP/EAST NEWS, Getty Images

Спецкор «КП» Дарья Асламова, освещавшая десяток цветных революций в самых разных частях мира, в программе «[НЕ]фантастика» на Радио «Комсомольская правда» рассказала, в чем их схожесть и различия. По ее словам, сценарий всегда примерно совпадает - а главные принципы, по которым проводят такие перевороты, вывели еще в 90-е годы. В частности, в 1999 году в Будапеште полковник Роберт Хелви организовал курсы для молодых сербских революционеров. Озвученные там приемы можно легко заметить сейчас в белорусских событиях:

Прием 1. «Девушка в белой кофточке». В первом ряду на демонстрации должны быть две-три девушки в белых кофточках или в белом платьице, которых обязательно толкают, пинают, а лучше всего - если их кинут на землю и полиция их чем-то ударит. И вы получаете чудесный кадр на весь мир. Тихановская вообще все время ходила в белом.

Женщина пытается пройти за оцепление в центре Минска, август 2020 года. Фото: REUTERS

Прием 2. Ударь и беги. Ты нападаешь на полицию, швыряешь камни и убегаешь. Что делает полиция? Бежит за тобой. Она не может схватить тебя и хватает случайных людей.

Прием 3. Увеличение числа репрессированных. Ловушка, в которую попался Лукашенко. Полиция должна хватать случайных людей. Они придут в ярость, потому что они не при чем.

Задержание участника шествия оппозиции в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Прием 4. Опираться только на молодежь. Потому что молодежи нечего терять, ей это интересно и, самое главное - за ними стоят бабушки, дедушки, мамы и папы, вполне лояльные государству… Они приходят, естественно, в ярость, когда их любимого сыночка побила полиция, и они теряют свою лояльность к государству!

У белорусского уличного протеста очень молодое лицо. Фото: REUTERS

Прием 5. Никаких лидеров - это то, что мы видим в Белоруссии. Лидера можно купить, с ним можно договориться. Поэтому лидеров быть не должно, должна быть толпа… А к власти приходят совершенно другие люди - теневые фигуры. Кто дает на это деньги, они придут потом. И только потом мы увидим их лица…

Август 2020 года, Белоруссия, во время акции оппозиции у стелы Городу-герою Минску. Фото: Наталья Федосенко/ТАСС

Зима 2014 года, Киев. Песни под гитару для "Беркута" в дни "Майдана". Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Прием 6. Политика - это скучно. Значит, не должно быть внятных предложений. То есть, просто силы добра идут против сил зла. И заметьте, никакой программы в Белоруссии никто не выдвигает. А когда оппозиции сказали: у вас же была антироссийская программа, они немедленно убрали все сайты и подчистили. И сказали, что ничего такого не говорили.

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