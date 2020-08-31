Присяжных по делу сестер Хачатурян не смогли отобрать, потому что все потерпевшие заболели коронавирусом

В Мосгорсуде сегодня должны были отбирать присяжных по делу старших сестер Хачатурян - Ангелины и Крестины. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В Мосгорсуде сегодня должны были отбирать присяжных по делу старших сестер Хачатурян - Ангелины и Крестины. Напомним, девушек обвиняют в преднамеренном убийстве своего отца - летом 2018 года тело 54-летнего нашли в подъезде многоэтажки на Алтуфьевском шоссе, он получил несколько ножевых ранений и умер от потери крови. Дочери убитого признались в убийстве, но заявили, что в течение долгих лет отец бил их и домогался.

Защита сестер Хачатурян упирает на то, что со стороны девушек убийство нужно расценивать, как самозащиту. Младший сестру, Марию, психиатрическая экспертиза признала в момент убийства невменяемой, поэтому ее судят отдельно.

Заседание, на котором стороны должны были выбрать присяжных, планировали начать в 11:30. Однако по факту оно стартовало на полтора часа позже - в суде ждали прибытия кандидатов в присяжные. Затем адвокаты родных убитого Михаила Хачатуряна, которых признали потерпевшими, выступили с ходатайством о переносе заседания.

- Мы попросили перенос, потому что у всех потерпевших подтвердился диагноз «коронавирус», при этом они изъязвили желание присутствовать на всех заседаниях, - рассказала корреспонденту kp.ru адвокат потерпевших Юлия Нитченко. - Болезнь протекает не в легкой форме. Две сестры Михаила Хачатурян и его племянник госпитализированы.

Юлия Нитченко. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Как стало известно, Мосгорсуд накануне разослал около 1,5 тысяч повесток (список присяжных формируется специальной программой рандомно - приглашение может получить практически каждый взрослый горожанин моложе 60 лет). А суд в итоге явились 47 человек - специалисты называют это очень хорошей явкой.

В итоге суд принял решение перенести отбор присяжных на 5 октября. К этому времени родственники Михаил Хачатуряна должны уже выздороветь.

- Мы сегодня должны были отобрать 8 присяжных и еще 4-5 запасных - их вызвали бы, если кто-то из основного состава по какой-то причине не смог бы участвовать, - объяснил «КП» адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин.

- В выборе присяжных участвуют все стороны процесса. Какая у вас стратегия? Вы будете выбирать женщин или наоборот мужчин?

- У нас есть, конечно, стратегия. Но мы ее озвучивать не будем. Думаю, вы все узнаете после отбора.

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