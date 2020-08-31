Лукашенко согласился на перемены

Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Белоруссии Валентином Сукало Фото: EAST NEWS

Президент Белоруссии дал понять — на какие уступки готов пойти после начавшихся в стране протестов. И даже признал, что система общественного устройства в республике «несколько авторитарная». И ее надо менять.

Встретившись в понедельник с председателем Верховного суда Белоруссии Валентином Сукало, Лукашенко заявил:

- Несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее, президент оберегает суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко. Поэтому, я думаю, в новой Конституции мы достойно отразим систему устройства наших судов. Но ответственно: вносите предложение - распишитесь за это предложение.

То есть, президент Белоруссии рассчитывает, что перемены в стране ему удастся провести через изменение Конституции, а не идя на прямые уступки протестующим.

Правда, какие именно это будут перемены, пока никто не знает.

- Сейчас очень много разговоров, что нам надо переустроить нашу общественно-политическую систему, - сказал Лукашенко. - Перемены, перемены… Правда, никто не говорит о том, какие кто хочет перемены.

Но возвращения к Конституции 1994 года, как это требует белорусская оппозиция, похоже, не будет.

- Возврат к Конституции 1994 года - мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. Возврат назад - это, наверное, тоже перемены, но это не движение вперед, - заявил Лукашенко.

Для справки, Конституция Белоруссии 1994 года не только ограничивала нахождение у власти президента двумя сроками, но и предусматривала лишь один государственный язык — белорусский. Сегодня же в Белоруссии два государственных языка — белорусский и русский.

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