Вернулась память: Ефремов в суде сцепился с адвокатом Добровинским

У 56-летнего артиста сдали нервы в Пресненском суде Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пресненском суде стоит неимоверная жара в прямом и переносном смысле. Последний день лета подарил москвичам и гостям столицы 30-градусное тепло. Меж тем, во время заседания по делу о смертельном ДТМ с участием Михаила Ефремова сдали нервы у актера. Он сцепился с адвокатом потерпевшей стороны Александром Добровинским.

Все произошло во время показаний ключевого свидетеля Эльмана Пашаева. Адвокат Михаила Ефремова привез в Москву из Анапы Андрея Гаева. Это друг того самого слепого на один глаз Александра Кобеца, который ранее давал показания о том, что в джипе актер не сидел за рулем.

Адвокат Михаила Ефремова привез в Москву из Анапы Андрея Гаева. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ефремов сцепился с Александром Добровинским в тот самый момент, когда все закончили смотреть видео с места ДТП 8 июня 2020 года. Гаев должен был узнать себя в кадре.

- Полный Кобец, - бросил на ходу адвокат семьи Сергея Захарова, проходя мимо актера. Фамилию слепого на один глаз свидетеля он употребил в качестве острого словца.

- Ах ты ДоброСвинский! - крикнул ему вслед Ефремов. - Желаю тебе встретиться с ветеранами войны на Донбассе! Сморчок!

Адвокат Пашаев не сдержался. Он тут как тут: "Шакалов не боятся, боятся мужчин", - бросил он оппоненту.

Ефремов получил второе замечание от судьи.

Адвокат Пашаев Фото: Иван МАКЕЕВ

- Давайте, удалите меня с заседания! - актер окончательно перестал молиться и сосредоточился на склоке. До этого он все-таки сидел, уткнувшись носом в молитвослов. А ведь рядом кипели настоящие страсти.

У трибуны стоял тот самый долгожданный свидетель Гаев из Анапы. Он и Кобец - давно знакомы. "Мы вместе на Донбассе воевали с 2014 по 2018 год, - внезапно заявил свидетель.- Вот этот человек, адвокат в очках, - кивает в сторону Добровинского свидетель, - выставил Кобца каким-то слепым алкоголиком. Меня это возмутило. Он мне жизнь спас, когда в меня стреляли с 30 метров. Поэтому я решил выступить в суде. До этого не хотел - я был в отпуске, отдыхал в Анапе, летний отрыв...".

Свидетель также рассказал, что в Москве он работает на мясокомбинате, там же и живет. В день ДТП, 8 июня, Гаев был в "увале" - суточном увольнении.

- Вы были пьяны? - спрашивает Пашаев своего свидетеля Гаева.

- С чего? Как мы могли быть пьяны? У нас была полторашка крепкого пива. Мы съели по шаурме, покурили и выпили по 750 мл пива. Трезвые!

- В какое время вы были на месте ДТП?

- Ну время было нормально, около 10 вечера. Мы хотели взять еще пиваса, я переживал, что не успеем, - бесхитростно признается Гаев. - И тут слышу: удар! Джип пролетел и встал: прямо на меня мордой смотрел.

Пашаев с широкой улыбкой победителя продолжает расспрашивать свидетеля Гаева. Очень подробно:

- Что вы видели внутри джипа?

- Раскрытые пассажирские подушки. Саша Кобец подошел к водительскому сиденью. А я смотрел наискосок на пассажирское сиденье. И вдруг оттуда вышел мужчина. У него были волосы такие взлохмаченные, он так облокотился... Я смотрю на него: видно, что он нетрезвый, какой-то непонятный. Сонный что ли. Как будто напился, а его разбудили резко и он ничего не поймет.

- "Валим отсюда! Это какой-то блатной дядя, он меня обматерил и послал", - так мне сказал Саша Кобец. И мы ушли с места ДТП - отправились в магазин, закончить свою миссию, так сказать.

Когда в опрос вступает прокуратура, выясняется, что свидетель неоднократно привлекался к административной ответственности - в частности, за распитие алкоголя в общественных местах. Но сколько раз, точно не помнит.

- Пусть будет шесть, - говорит Гаев, и оказывается, что он имеет ввиду только московские случаи.

Ефремов сцепился с Александром Добровинским Фото: Иван МАКЕЕВ

- А всего по жизни? - уточняет прокурорша.

- Нууу... Это же так давно было. С 14 лет же начинаешь хулиганить, - разводит руками Гаев.

Как выяснилось, свидетель лишен прав за пьянку. И это не все - он три года сидел в тюрьме за побои.

- Ну, мы это... с женой разводились. Я ее это... поднакумарил слегка...

- Простите, что?

- Ну, руку поднял... Три года сидел в Астраханской области - с 2009 по 2012.

Но главное Гаев все же сказал. Он заявил, что не видел водителя Grand Cherokee.

- Там шевелилась подушка безопасности, как будто кто-то в ней копошился, - туманно свидетельствует мужчина.

Допрос Гаева проходит на пике нервозности. Свидетель огрызается стороне потерпевших. Адвокаты препираются, судья разнимает.

Ефремов в кои-то веки комментирует происходящее громко и четко. К нему внезапно вернулась память.

- Он уже рассказывал об этом! Смотрите на свидетеля, когда он на ваши вопросы отвечает! Это неуважение! - то и дело басит актер.

Свидетель Гаев говорит, что узнал актера в пассажире джипа:

- Я сказал Кобцу: "Смотри, Ефремов!". Лицо-то знакомое. Актер все-таки. А он говорит: "Да какой Ефремов, валим отсюда!".

- В чем был одет Михаил Ефремов? - спрашивает судья свидетеля Гаева.

- Да я не помню. Мне это неинтересно!

- Это женский вопрос, - отмечает из под маски сам Ефремов и не удерживается от шпильки в адрес оппонентов.

Когда все столпились у судьи смотрят на ноутбуке видео из материалов дела, то дали жару адвокаты.

- Чего вы меня так боитесь? - подкравшись к Пашаеву, спрашивает Добровинский.

- Я? Я боюсь, кого уважаю, кто авторитет! Вас не боюсь! - на весь зал объявляет скандальный защитник.

- Там вырезано, там целых три минуты вырезано, - бурчит, уткнувшись в молитвенник, Михаил Ефремов. Получается, актер все-таки помнит, что происходило на месте смертельного ДТП.

Свидетель Гаев не видит себя на кадрах с места аварии.

- Куда же вы делись? - спрашивает прокуратура. Адвокат Добровинский уже не сдерживается: за спиной у судьи, сняв маску "Динамо" (красную тряпку для фаната "Спартака" Ефремова) беззвучно смеется и изображает взмахи крыльями. Мол, нет свидетеля, улетел!

С трудом и подсказками от Эльмана Пашаева, но Гаев все-таки находит себя на месте аварии. Вопреки своим же показаниям, свидетель был в маске.