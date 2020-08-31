В театре «Ленком Марка Захарова» отменили традиционный сбор труппы

Накануне стало известно о госпитализации Дмитрия Певцова в инфекционную больницу в Коммунарке с диагнозом пневмония Фото: Евгения ГУСЕВА

На 2 сентября в «Ленкоме» был намечен сбор труппы. Это традиционное мероприятие, которое предшествует открытию сезона. Театр приглашает не только артистов, но и журналистов и делится новостями и планами. В этом году собирались рассказать, как пережили карантин и как подготовились к встрече со зрителем. В новом сезоне ожидается семь премьер, среди которых:

«Поминальная молитва» в постановке Александра Лазарева (в репетициях принимают участие: Сергей Степанченко, Андрей Леонов, Анна Большова, Олеся Железняк, Виктор Раков, Иван Агапов, Владимир Юматов, Александр Сирин, Павел Капитонов, др.); «Вечный обманщик» по пьесе Ж.-Б. Мольера «Тартюф» в постановка литовского режиссера Дайнюса Казлаускаса. В главной роли – Антон Шагин/Дмитрий Гизбрехт. «Перед заходом солнца» Гауптмана с Александром Збруевым в главной роли. На постановку «Человек из Ламанчи» приглашён режиссер Владимир Панков.

По традиции должно было пройти и вручение премий театрального фонда им. Евгения Леонова за работы прошлого сезона. Из новостей: в труппу приняли 5 молодых артистов. Все – выпускники театрального института им. Б. Щукина. Вечером 2 сентября актеры играют спектакль «Ва-банк».

Но жизнь внесла коррективы. Сбор труппы отменен. Как объяснили в пресс-службе театра, решили перестраховаться и не собирать большое количество людей, несмотря на установку дезинфицирующих шлюзов и ламп. Накануне стало известно о госпитализации Дмитрия Певцова в инфекционную больницу в Коммунарке с диагнозом пневмония. В театре нас уверили, что отмена собрания коллектива не связана с болезнью Певцова. И запланированный на 2 сентября спектакль состоится.

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