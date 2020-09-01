Школа после коронавируса: почему психуют родители и радуются дети

Да, будет нелегко. Будут болеть учителя. Дети. Начнутся замены уроков, накладки, неразбериха. Нервотрепка Фото: Алена МАРТЫНОВА

Становится намного спокойней, когда в нынешнем психо-ковидном мире обнаруживаются по прежнему неизменные константы. Дерево – береза. Поэт – Пушкин. 1 сентября – дети идут в школу. Родители школьников – начинают психовать.

После весенней учебы на удаленке мне казалось, что повысить градус нервозности родителей будет уже невозможно. Ну вы помните то ощущение, когда каждый день появлялись очередные ограничения. Тогда было слишком много внезапно нового. Дети дома целыми днями; гулять запрещено; ТЦ – извечное место тусовок – закрыты; родители друзей ограничивают контакты. И учеба на удаленке.

У каждого там была своя «точка кипения». Даже финансовый кризис 2008 года не озлобил людей настолько, как тот факт, что дети сутками находятся дома. Многие родители вообще впервые так надолго остались со своими подростками и узнали много нового. Вдруг оказалось, что домашнее обучение (о котором периодически размышляли едва ли не все взрослые) – это серьезная ответственность в первую очередь для ребенка. И многие не справляются. «Дети из-за дистанционного обучения дураками останутся», - причитали многие в соцсетях. Оказывается, школа – это не так и плохо. И учителем быть очень непросто – памятники бы им ставить! И вообще, скорей бы все вернуть назад, чтобы сдать своего оболтуса на руки терпеливому и требовательному человеку...

Прошло пять месяцев. Вопреки всем смс-кам от «знающих людей из министерства» школы открываются. И это чуть ли не первый случай, когда дети радуются тому, что идут в класс (наивный восторг первачка не в счет).

Подвох в том, что это уже не та, привычная школа, что раньше. Порядки в ней стали еще строже, один приход на занятия, расписанный буквально по минутам чего стоит. Поход в столовую строем и еда там за 10 – 15 минут. Постоянное мытье рук и антисептики повсюду… Бесит! Все не так, как нам, родителям, мечталось!

Но здесь, как в игре. Засыпает город – просыпается мафия. Нас не накрыло второй волной ковида, но неслабо накрыло второй волной родительского психоза. И если раньше все могли перессориться по поводу цветов на 1 сентября и подарка учителю, то теперь-то выбор больше.

- Запретите перемены, чтобы дети не заражали друг друга!

- Как это запретить перемены? А как же проветривание класса?

- В смысле, не ходить в школу с насморком? У нас как осень – так сопли до весны… И вообще, в Швеции дети так ходят и ничего – иммунитет натренирован.

- А если учитель снял маску на уроке, куда надо жаловаться?

- А если у кого-то ковид, то класс отправят на удаленку? А остальную школу?

- А если ребенок заболеет ковидом, то будут сообщать, что это ковид, а не просто простуда?

- А если будут, то как же медицинская тайна и защита персональных данных?

С одной стороны, родители боятся, что снова начнется дистанционка. Что снова самим все объяснять, следить, обсуждать письмо Чацкого в перерывах. А с другой стороны – дети, может, и не болеют сами, но являются переносчиками болезни, а у кого-то хронические заболевания, у других дома бабушки-дедушки.

Психоз и паника разделяют людей. Еще впереди «святая война» сторонников прививок и антипрививочников. Вот уж где простор скрестить шпаги и пальцы над клавиатурой в мессенджерах.

И все-таки с замиранием сердца я жду начала учебы. Да, будет нелегко. Будут болеть учителя. Дети. Начнутся замены уроков, накладки, неразбериха. Нервотрепка. Мало нам беспокойства о здоровье, еще подтачивает «ой, останутся дураками с этой дистанционкой»…

А знаете что? Ну и останутся - что такого? Для, нас, родителей, важно ведь только одно – сохранить отношения со своими детьми. Не сорваться в пике. В борьбе за справедливость, не потерять своих мальчиков и девочек. И даже если все пойдет кувырком, и будет 104-я волна ковида, и детей снова запрут по домам, даже тогда давайте мы будем оставаться понимающими и принимающими родителями. Потому что однажды ковид закончится. И школа закончится. А вот семья должна остаться.

В конце концов, дорогие мамы и папы, мы уже пережили эту удаленку один раз. И многие даже закончили школу и сдали экзамены - успешно. Что нас теперь по-настоящему может испугать? С началом учебного года всех нас!

…Я наблюдала за тем, как мои подростки готовились к началу года и радовалась за них. Это огромная удача понять, что тебе дорого, пока оно еще есть, вот тут рядом. Ну обычно-то, мы понимаем, как было хорошо в школе, только лет 15 спустя.

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