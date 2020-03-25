Дистанционное обучение: Ребенок пялится в экран, а мама за кадром решает задачки

По данным ЮНЕСКО, на карантин из-за коронавируса школы закрыты более чем в 120 странах мира. Во многих странах выход нашли в дистанционном обучении. Теперь родители из разных стран делятся в сети фотографиями своих детей перед экранами компьютеров: вот мы учим онлайн историю и литературу, физкультуру и изобразительные искусства.

Но что стоит за идеальными картинками? Сколько успокоительного было выпито мамой, и сколько книг прочитано папой, прежде чем ребенок усвоил урок? Кто-то из нас уже хлебнул эту чашу. Другие только готовятся, когда школьники после каникул сядут не за привычные парты, а за домашние столы с планшетами и ноутбуками (а кто-то и со смартфоном).

Как организовать уроки на дому и насколько нужно родителям погружаться в учебный процесс? «КП» разъясняет практикующий психолог, педагог и мама Анастасия Зубкова:

- На родителей сейчас свалилось множество самых различных задач, общее в них только одно – непонятно, как их решать. Как смириться с тем, что пандемия все-таки случилась? Как наладить быт в условиях карантина? Как приучить себя, детей, близких к новым нормам поведения в карантинную эпоху? Как занимать чем-то детей, оставшихся без садов, школ и друзей-сверстников? Что будет с семейным бюджетом? Все вышеперечисленное – огромная организационная и психологическая нагрузка, - считает эксперт. - А теперь добавьте к этому вороху проблем ответственность за качество дистанционного обучения ребенка.

Первое, что нужно сделать, осознать: ситуация с домашним обучением свалилась на нас неожиданно. Большинство школ к такому не готовились. Готовых решений, как это все должно получаться, нет ни у кого. Поэтому раздражение здесь – нормально, с обоих сторон, и у педагогов, и у семьи. Но решить вопрос можно только вместе.

- По сути, сейчас в комнате ученика находятся трое растерянных людей – педагог на экране монитора компьютера, ребенок у этого экрана - и родитель, который толком не знает, куда себя пристроить, - говорит Анастасия Зубкова. – Все трое не понимают, что им делать. Все трое раньше не находились в этой ситуации. И единственное верное решение, которое может принять родитель в этой ситуации – выйти из комнаты. Оставить педагога напрямую договариваться с вашим ребенком.

Почему важно оставить ребенка наедине с педагогом онлайн:

- Присутствие третьей стороны, родителя, который будет активно вмешиваться в выстраивание алгоритмов удаленного обучения, внесет много путаницы. Сейчас учителя постигают науку удаленно учить, а ученики – удаленно учиться. Нервный перегруженный родитель вряд ли им поможет овладеть новыми навыками. Зато здорово смазать реальную картину дистанционного обучения, вмешиваясь во все процессы, у него точно получится.

- У педагога и ребенка будет высок соблазн часть своей ответственности делегировать родителю. В итоге родитель может обнаружить себя за компьютером, регулярно и на постоянной основе делающим онлайн тесты за ребенка.

- Родителю важно сохранить себя в здравом уме. На самоизоляции на взрослого и так ляжет обязанность организовывать досуг ребенка в условиях замкнутого помещения. Если ко всей психологической нагрузке, которую сейчас надо выдерживать родителям, прибавится необходимость освоить профессию репетитора, он может просто не выдержать.

- Далеко не каждый родитель обладает талантом педагога-предметника. Это значит, что внятно и доходчиво объяснить материал (который он еще к тому же основательно забыл) родитель, скорее всего, не сможет. Зато отбить охоту учиться и постигать новое –запросто.

Многие скажут: легко говорить «Выйди из комнаты», но кто потом будет исправлять с ребенком оценки? Платить за репетиторов, чтобы нагонять школьную программу. Да, начинать отдавать ответственность за учебу самому ребенку страшновато. Но вообще сейчас явно хороший момент, чтобы это сделать. Как говорится, война все спишет. В общей сумятице отставание конкретно вашего ребенка не будет так уж бросаться в глаза. А с отметками педагогам явно придется быть лояльными.

Про что важно помнить папам и мамам, когда ребенок учится онлайн:

- Допустимое количество экранного времени (См. таблицу ниже). Представьте себе, что ребенок не выходит из квартиры и отдыхает за компьютером (играет, общается, занимается творчеством, смотрит фильмы и мультики). А теперь представьте, что к этому сидению добавится еще восемь уроков, которые ему надо провести за компьютером. Насколько это безопасно? Вероятно, каждому родителю, исходя из ситуации в семье, стоит подумать о том, чтобы включать в режим дня сына или дочери активности далекие от экрана компьютера.

- Физическая активность. В условиях карантина ребенок определенно будет меньше двигаться. Обращаем внимание на то, чтобы чередовать статику и физическую активность.

- Перемены. Учащемуся важно переключиться с одного урока на другой, отдохнуть, побегать и родителю стоит помнить об этих потребностях ребенка.

- Общение со сверстниками. Важная часть школьного обучения – игры с одноклассниками, новые знакомства, социальное взаимодействие. Есть реальная опасность, что при составлении методов преподавания онлайн этот важнейший аспект школьного обучения будет проигнорирован. На данный момент мы – родители – обращаем внимание, что такая потребность у ребенка существует, и помогаем ему реализовать ее дистанционно – онлайн чаепитие с друзьями, например.

КОНКРЕТНО

Сколько времени ученики могут проводить у монитора:

8-10 лет – 45 минут в день

11-13 лет – 1 час 30 минут в день

14-16 лет – 2 часа 15 минут в день

* требования СанПиН 2.4.1.2660-10.

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