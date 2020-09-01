Протесты в Белоруссии, последние новости на 1 сентября 2020: что сейчас происходит в Республике

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В понедельник в белорусских городах продолжились митинги против результатов президентских выборов 9 августа. Последние новости о протестах в Белоруссии на 1 сентября 2020 года:

Оппозиция продолжает следовать тактике мирных и "децентрализованных" акций: люди выстраиваются в цепи солидарности и устраивают пикеты в разных районах, а к вечеру - и просто у себя во дворах. Скромную численность выступлений компенсируют зрелищностью: белорусские шествия все больше напоминают карнавалы, а демонстрации - монстрации с гримом, богатой бутафорией и прочим театральным реквизитом. В причинах такого явления разбирался наш специальный корреспондент Александр Коц.

В свою очередь глава МВД республики Юрий Караев заявил, что неоправданно жесткие действия ОМОНа против протестующих не останутся безнаказанными:

- Никто не будет прикрывать и тихарить таких людей. Если такое есть, то, нам с ними не по пути, - подчеркнул Караев.

В то же время он напомнил, что ОМОН не может состоять из "гимназистов", а противоправные действия будут жестко пресекаться милицией. По его словам, за время протестов пострадал 131 сотрудник МВД, сейчас перед ведомством поставлена задача расследовать все эти случаи и привлечь виновных к ответственности.

Александр Лукашенко в понедельник провел встречу с председателем Верховного суда Белоруссии Валентином Сукало. В ходе беседы президент признал необходимость в переменах. В частности Лукашенко заявил:

- о грядущей судебной реформе: "Несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее, президент оберегает суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко. Поэтому, я думаю, в новой Конституции мы достойно отразим систему устройства наших судов".

- о референдуме по новой конституции: "Чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения. Хочу сказать особо рьяным, которые гвалтом кричат за перемены: они должны понимать, что у каждого взрослого человека при голосовании за тот или иной вопрос на референдуме по конституции есть один голос".

Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Белоруссии Валентином Сукало Фото: EAST NEWS

МИД Белоруссии пообещал адекватно ответить на санкции прибалтийских стран - Латвия, Литва и Эстония запретили въезд 30 белорусским гражданам. В белорусском дипломатическом ведомстве выразили надежду, что "здравый смысл в головах партнеров возобладает" и выразили уверенность, что это произойдет "быстрее, чем некоторым может показаться".

Кроме того, между Минском и Прибалтикой назревает экономическая война: Александр Лукашенко заявил о перенаправлении белорусских грузопотоков из литовского порта Клайпеда. В свою очередь страны Балтии категорически отказались закупать электроэнергию со строящейся Белорусской АЭС. И объявили о выходе из энергетического блока БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва).

Координационный совет оппозиции заявил, что ожидает диалога с властями республики, а также выразил мнение, что анонсированная Лукашенко конституционная реформа "должна сопровождаться новыми выборами, освобождением политзаключенных и наказанием виновных в насилии". Также отмечено, что популярный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская не входит в состав КС и действует независимо от совета.

Кстати, сама Тихановская планирует выступить на заседании СБ ООН 4 сентября и в ПАСЕ 8 сентября. Также она провела встречу с с вице-президентом парламентской ассамблеи НАТО Карлом Ламерсом. Оппозиционеры Виктор Бабарико и Мария Колесникова объявили о создании новой политической партии "Вместе".