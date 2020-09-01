Утренний бунт студентов в Минске провалился. Из Польши прислали не тот план

Бунт студентов в Минске провалился Фото: Павел МАРТИНЧИК

Согласно расписанию протестов в Минске (которое не устает обновлять польский телеграм-канал «Нехта»), 1 сентября, в «День знаний» прогрессивная молодежь должна была подать петицию в Министерство образования.

В свое время, Владимир Ульянов (Ленин) вылетел за подобные петиции из Казанского университета и доучивался экстерном.

Сейчас, по Минску бродят стайки студентов с флагами, а в Польше быстро корректируют дальнейший план раскачки Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Похоже, в Белоруссии еще остались преподаватели старой закалки, изучавшие историю революционного движения в царской России. Они знали, какие меры нужно принять. И эти меры сработали.

С восьми утра в вузах Минска должны были начаться сборы подписей под петицией. Я думал, текст петиции как-то будет касаться студенческих проблем. Например, стипендий или ремонта общежитий. Ничего подобного! Одно политиканство, через запятую: «отставка Лукашенко», «остановить насилие», «проведение повторных выборов» и т.д. Зачем студентам такая петиция? Вот и они так же подумали.

1 сентября, в «День знаний» прогрессивная молодежь должна была подать петицию в Министерство образования. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В 11 утра, студенты должны были уже отправиться с петицией в Минобр, который, по зловещему совпадению, находится на площади Независимости, где в последние недели шли бесконечные митинги.

Заскочил в ближайший к дому вуз – Белорусский национальный технический университет. Перед «папертью» пусто, калитка закрыта, дежурят пожилые охранники, пускают по студенческим билетам. Перед входом в университет группа молодежи – дружинники-студенты.

На проспекте, у входа, курят десяток молодцев и девиц. Спрашиваю:

- А чего не идете петицию подавать? Уже 11...

Студент давится дымом:

— Это прикол такой, да? Какая петиция, у нас лекции до двух часов!

С восьми утра в вузах Минска должны были начаться сборы подписей под петицией. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Понятно, организаторы явно что-то не учли. На площади Независимости – проливной дождь. Собирается толпа в красно-белом, человек 200. Молодежь, причем совсем зеленая, не «старшаки». За ними присматривают пару мужичков с «красно-белыми» нашивками на куртках. Явно организаторы. Иду задавать им вопросы. Но внезапно толпа подрывается с места и бежит мимо меня с криком: «Менты»! Отставших крутят, но не задерживают, просто отнимают символику. Больше попыток подать петицию не было, не за тем шли по большому счету.

С флагами и криками, студенчество разворачивается и уходит прочь от Минобра. Кто-то в толпе кричит: «Перекрываем улицу Маркса!». Верится в это слабо.

В 11 утра, студенты должны были уже отправиться с петицией в Минобр, который, по зловещему совпадению, находится на площади Независимости, где в последние недели шли бесконечные митинги. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Похоже, пока логичная ставка организаторов протестов на студенческую молодежь, как «движущую силу революции» не оправдалась. Без взрослых вожаков современная инфантильная молодежь беспомощна – даже не смогли собраться в более-менее крупную группу.

Может им это просто не нужно?

Организаторы явно что-то не учли. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сейчас, по Минску бродят стайки студентов с флагами, а в Польше быстро корректируют дальнейший план раскачки: «Вечером, на площади Независимости, собираемся и показываем, что белорусы гордятся своей молодежью». Скорее всего, студенческие протесты еще не закончились, просто организаторы утром были на работе, а массовка - на учебе.

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