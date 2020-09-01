ЮНЕСКО: только треть учащихся вернулись в школу

Школьные занятия в первый день учебного года в Белграде, Сербия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По оценкам ЮНЕСКО, в этом году 900 миллионов учащихся (из 1,5 миллиарда в мире) начальных и средних школ по всему миру должны были вернуться в школу в период с августа по октябрь. Однако только половина из них – 433 миллиона в 155 странах – вернутся в школы на данном этапе. С учетом того, что 128 миллионов учащихся находятся в середине учебного года, в течение этого периода в общей сложности 561 миллион учащихся, или каждый третий, будут посещать занятия.

Один миллиард учащихся, или две трети мирового контингента учащихся сталкиваются с закрытием школ или неопределенностью. А более половины из 900 миллионов учащихся, которые начнут новый учебный год, будут продолжать обучение, как ожидается, в полностью дистанционном режиме или сочетать дистанционное обучение с занятиями в классе. Однако большинство из этих учащихся и членов их семей все еще ждут указаний относительно 2020/2021 учебного года, несмотря на то, что обучение должно начаться через несколько недель.

Эта ситуация создает серьезные проблемы с учетом сохраняющегося неравенства, связанного с дистанционным обучением, которое, в частности, затрагивает уязвимые группы населения.

- Кризис в области образования по-прежнему носит серьезный характер, - заявила гендиректор ЮНЕСКО Одрэ Азуле. - Несколько поколений сталкиваются с угрозой закрытия школ, которая затрагивает сотни миллионов учащихся и сохраняется на протяжении многих месяцев. Это чрезвычайная ситуация для глобального образования.

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