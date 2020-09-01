Эксперт: Первоклашки Украины не смогут считать дальше ста

Кроме «патриотического воспитания» эта школа вряд ли что-то еще дает Фото: REUTERS

С 1 сентября 2020-го года все украинские школы перешли к преподаванию на ридной мове. Формально заявлено об обучении по трем моделям. Где как будто есть место и «языкам меньшинств». Но при этом около 15 миллионов жителей республики (более трети населения) по опросам социологических служб заявляли, что в быту общаются на русском. Фактически же на русском говорят в большинстве крупных городов Украины — от Одессы до Харькова, от Киева и даже до Львова.

За комментарием «КП» обратилась к авторитетному политологу Ростиславу Ищенко.

- Русский язык считают родным боле трети населения Украины — но в школах преподавать на нем не будут. Нонсенс?

- Треть, это на самом деле почти половина — с учетом уехавших на заработки в Польшу, Италию и Россию. Русский язык начали изгонять из украинских школ не при Зеленском. И не при Порошенко. Выдавливание началось еще при втором президенте страны Кучме. К концу его первого срока в половине школ велось преподавание на украинском. К концу второго — уже большая часть школ перешла на мову.

- А как так получалось, что учили в школах четверть века на украинском, а большинство населения продолжало общаться на русском?

- О каком образовании вы говорите? Детей учили как то читать и как то писать. И еще как то считать. Сейчас это проявляется во всех сферах жизни этой страны.

- На Украине рассуждают о трех моделях изучения украинского языка.

- Какие модели? Последние реформы все уничтожили! Не важно уже, на какому языке в Мелитополе или Ивано-Франковске преподают математику, физику или химию — на украинском, русском, английском или китайском. Украинские школы покидают люди, которые имеют не образование, а некий его образ. И язык преподавания уже большой роли не играет. Украина могла бы вообще закрыть большую часть своих школ! Ну, чтобы не тратить деньги. Просто выдавать аттестаты о среднем образовании под достижении ребенком 17-18 лет. Кроме «патриотического воспитания» эта школа вряд ли что-то еще дает.

- Говорится, что не менее 60 процентов предметов должно преподаваться на украинском, значит, 40 процентов - еще на русском?

- Есть понятие «преподавание на языке национальных меньшинств». Русский попал как раз в эту нишу — вместе с венгерским, румынским, польским.

- Физику и математику на русском все же проще преподавать?

- Возможно, но для Киева это не важно. Я в 1972-м пошел в школу и первые 6 классов учился на украинском, что не помешало потом перейти на обучение на русском.

- Соседи Украины возражали против преподавания в школах лишь на украинском?

- Да, и Венгрия, и Румыния, и Россия. Несмотря на все скандалы в Венгрии и на то, что Венгрия блокировала все попытки Украины вступить в евросоюзные договоры, Украина в этом вопросе на уступки не пошла. Несколько раз Киев заявлял что с Будапештом достигнуто соглашение. Но оказалось, что Украина в очередной раз пыталась надуть своих партнеров по переговорам. Пообещав, но не сделав. Растянут во времени переход на украинский язык во всех областях. Возмущения венгров, румынов, поляков Украине не смутят.

- Через 10 лет поколение нынешних украинских первоклашек будет только на мове размовлять?

- Через 10 лет это будет поколение, не способное грамотно ни читать, ни писать. И читать смогут вряд ли дальше ста. Уже сейчас покидают украинские школы дети с функциональной безграмотностью. И началось это не вечера. По итогам «современного» образования нынешние граждане республики не умеют писать ни по-украински, ни по-русски. Если они неграмотно пишут, они и читают плохо.

- Может, через 10 лет украинские дети будут бегло говорить по- английски?

- Говорить они будут на суржике. А реального образования у них не окажется — да оно им и не надо. В 19-м веке в Европу пришла прусская система образования — Старый Свет переживал промышленный бум и ждал грамотных рабочих, способных прочесть чертеж, посчитать, деталь оценить. А сейчас Украина из промышленной становится аграрной. И наблюдение сельскохозяйственного цикла грамоты не требует. Просто передача знаний от отца к сыну. И дети не только из школ — из вузов выходят необразованными.