Лукашенко пришлось оправдываться: Это выдумка, что я поворачивал на Запад. И про Макея выдумка

Александр Лукашенко в Барановичском профессионально-технологического колледжа Фото: REUTERS

Президенту Белоруссии пришлось отвечать на вопрос о своем «развороте на Запад и США» в последние годы. Об этом его спросили журналисты при посещении им 1 сентября Барановичском профессионально-технологического колледжа.

- Потому что надо было выживать, в то время как не понимали в России, - сказал Александр Лукашенко на вопрос - зачем он обращался к Западу и США.

А после паузы добавил:

Это чисто медийная выдумка, что я повернулся на Запад. И то, что Макей (министр иностранных дел Белоруссии, которого считают лидером прозападного крыла в окружении Лукашенко, ред.) на следующий день после антироссийских санкций за Скрипалей отправился в Лондон- тоже медийная выдумка.

Президент Белоруссии опроверг мнения, что он отворачивался от России:

- Да никогда я не отворачивался от России! - убеждал журналистов Лукашенко. - Я проводил многовекторную политику, насколько это было возможно. Вы думаете, что я не понимаю, что я сто лет не нужен этой Европе, а тем более этой Америке’

Президенту Белоруссии пришлось отвечать на вопрос о своем «развороте на Запад и США» в последние годы Фото: REUTERS

На вопрос - куда теперь поедет президент Белоруссии после того, как против ему начали запрещать въезд (пока это сделали лишь страны Прибалтики), Лукашенко ответил, что такие санкции ему безразличны. А в своём пенсионном турне он планирует лучше познакомиться с Россией.

- Я часто со своим другом разговариваю, с Путиным, - сказал Лукашенко. - И он мне говорит:

- Слушай, ты был на Байкале?

- Нет

- А на Алтае был?

- Нет

- А на Камчатке, Сахалине?

- Нет

- А чего ты сидишь в Минске? Давай я организую.

Слушайте, это же кладезь! - воскликнул президент Белоруссии.

Напомним, из-за неприятия результатов президентских выборов в Белоруссии (на которых Александр Лукашенко по официальным данным ЦИК набрал 80%) в этой стране начались протесты. Главный соперник Лукашенко на выборах Светлана Тихановская (набрала по данным ЦИК 10%) эмигрировала в Литву. А страны Прибалтики ввели против Лукашенко и ряда белорусских чиновников санкции, запретив им въезд в Латвию, Литву и Эстонию сроком на 5 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Лукашенко: Мы с Путиным сохраним наше общее Отечество от Бреста до Владивостока

Президент Белоруссии рассказал о выводах, которые он сделал с президентом России (подробности)

В ТЕМУ

«Белоруссия уже начала разделяться на пророссийскую и прозападную. Это опасно»

А за кого белорусские бизнесмены — за Лукашенко или протестующую улицу? И не боятся ли они потерять рынок России, если страна уйдет в Европу? (подробности)

КСТАТИ

Революционный маркетинг: оппозиция в Белоруссии перешла к «продаже» протеста

Спецкор kp.ru Александр Коц рассуждает о приемах превращения беспорядков в республике в карнавал (подробности)