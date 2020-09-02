Подтянутая Вера Алентова в парике поразила внешним видом

Вера Алентова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вера Алентова известна своей любовью к преображениям. 78-летняя звезда фильма "Москва слезам не верит" по-прежнему привлекает к себе внимание поклонников. Супруга Владимира Меньшова много снимается и играет в спектаклях. На днях Вера Валентиновна блистала на сцене театра имени Пушкина в Москве.

Вера Алентова и ее коллеги по сцене долгое время репетировали спектакль "Ложные признания". Судя по фото актрисы, которые сделаны во время выступления, постановка получилась весьма интересной и впечатляющей. Особенно невероятно преображение супруги Владимира Меньшова.

На публике подтянутая Вера Валентиновна появлялась в нескольких эффектных нарядах: в облегающем спортивном костюме, в кожаных брюках, а также в пиджаке с множеством необычных брошей. Однако куда больше внимание привлекла прическа звезды. Она предстала в парике платинового цвета. Удлиненное каре ей очень идет. Актриса выглядит лет на 20 моложе.

В пьесе 78-летней Алентовой досталась роль госпожи Аргант. Зрители отметили, что артистка справилась с образом на отлично.

Фото: СОЦСЕТИ

В официальном аккаунте Театра имени Пушкина в Instagram на фотографиях авторства Юрия Богомаза можно оценить эффектный образ Веры Алентовой в спектакле. Народную артистку на сцене было почти невозможно узнать.

Напомним, в 2009 году появилась информация, что Алентова сделала неудачную пластику лица. Тогда все обсуждали, как изменилась актриса. Якобы хирургическое вмешательство сказалось на мимике, исказило форму глаз, а также изменило очертания губ звезды. Позже ходили слухи, что артистка вновь легла под нож хирурга, чтобы исправить ситуацию. Сама Вера Валентиновна предпочитает не говорить о пластике и омолаживающих процедурах.