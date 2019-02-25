Фото Веры Алентовой и Дарьи Поверенновой вызвало скандал

Вере Алентовой 21 февраля исполнилось 77 лет. У народной артистки в отличие от большинства актеров нет аккаунта в соцсетях. Чтобы все желающие могли передать поздравления звезде фильма "Москва слезам не верит", актриса Дарья Повереннова предложила подписчикам оставлять комментарии у нее в блоге под совместной фотографией знаменитостей.

Дарья опубликовала фотографию с Верой Алентовой предложением поклонникам передать поздравления своему кумиру: "Сегодня отмечает День Рождения моя сценическая «мама», Народная артистка России, Вера Валентиновна Алентова. Я счастлива, что судьба подарила мне встречу с Вами и возможность работать на одной сцене! Я многому у Вас учусь! Хочу пожелать здоровья, интересной работы, счастья в семье! P.S. Послезавтра мы будем играть наш спектакль, и я с удовольствием передам Вере Валентиновне и ваши поздравления, дорогие подписчики!".

dpoverennova Дарья Повереннова предложила поздравить Веру Алентову через ее блог

В ответ фолловеры стали оставлять слова благодарности в адрес именинницы. Они желали актрисе крепкого здоровья и всего самого хорошего.

Через три дня Повереннова вновь обратилась к поклонникам. На этот раз она передала им слова благодарности от Веры Алентовой. "Я прочла ваши поздравления, очень тронута! Очень благодарна! Добрые пожелания мне были приятны! Чудесный подарок во второй день моего рождения! Спасибо вам огромное!", - процитировала Дарья актрису, опубликовав еще одно совместное фото с коллегой по спектаклю "Роковое наследство".

dpoverennova Это фото с Верой Алентовой не понравилось пользователям соцсети

Вот только на этот раз снимок, которым Дарья сопроводила соответствующую запись, категорически не понравился пользователям. Точнее, им не понравилось то, как на нем выглядит их любимица. Многие начали нелицеприятно высказываться о внешности и таланте Алентовой.

Это взбесило Повереннову. Она закрыла комментарии к снимку. А после разразилась гневной отповедью в адрес фолловеров. "Ничего не изменится в нашей стране, пока люди не научатся держать свое ... дерьмо при себе!", - написала рассерженная Дарья.

Часть пользователей поддержали Повереннову. Но нашлись и те, кто заметил, что актриса сама же и спровоцировала хейтеров на жесткую критику супруги Владимира Меньшова. Виной всему они назвали снимок. По их мнению, Дарья опубликовала не самое удачное фото Веры Алентовой.