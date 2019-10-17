2019-10-17T01:12:53+03:00
Звезды

Изменившаяся Вера Алентова вышла в свет с мужем

Папарацци удалось вблизи снять актеров
Ольга ЛИБГАРДТ
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Изменившаяся Вера Алентова вышла в свет с мужемИзменившаяся Вера Алентова вышла в свет с мужемФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Вера Алентова и Владимир Меньшов крайне редко появляются вместе на людях. Супруги играют в театре и много снимаются в кино, поэтому на посещение светских мероприятий у них совсем нет времени. Однако на днях режиссер и актриса все же порадовали поклонников совместным выходом в свет.

77-летнюю Веру Алентову не узнать. В последнее время звезда культового фильма "Москва слезам не верит" сильно изменилась. В чем секрет ее внезапного преображения, остается загадкой. Однако выглядит знаменитость просто отлично для своих лет.

В Сети появились совместные снимки Алентовой и Меньшова. Звезды присутствовали на торжественном открытии мемориальной доски в честь актера Алексея Баталова. На столь важном мероприятии были члены семьи именитого артиста, а также его друзья и коллеги.

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Владимир Меньшов и Вера Алентова порадовали поклонников совместным выходом в свет
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Глядя на фото с мероприятия, поклонники удивились тому, как изменилась Алентова. В модном берете и дизайнерских очках она выглядела очень стильно и по-молодежному. Под стать ей был и Меньшов. А ведь ему 80 лет.

Отметим, Вера Алентова большую часть времени проводит в театре. Не так давно актриса побывала на открытии 70-го сезона в Московском театре имени Пушкина. Тогда артистка поразила всех своей стройностью и элегантным нарядом. Она выглядела посвежевшей. Многие уже тогда отметили, что, вероятно, ей удалось привести в порядок лицо.

В 2009 году появилась информация, что Алентова сделала неудачную пластику лица. Тогда все обсуждали, как изменилась актриса. Якобы хирургическое вмешательство сказалось на мимике, исказило форму глаз, а также изменило очертания губ звезды. Недавно ходили слухи, что Алентова вновь легла под нож хирурга, чтобы исправить ситуацию.

Отметим, сама Вера Валентиновна предпочитает не говорить о пластике и омолаживающих процедурах. Зато она охотно рассказывает, как можно похудеть. По ее словам, просто нужно закрыть рот. "Секрет простой - нужно захлопнуть рот и перестать есть. Нужно весить столько, сколько ты весил в 20 лет. Это самое главное. Потому что все остальное: морщины и прочее, конечно, выдают возраст, но, если ты в этом тонусе остаешься, то и чувствуешь себя прекрасно... Женщине важно хорошо выглядеть, быть хорошо одетой, чтобы эти вещи ей шли и на ней сидели", - делилась Вера Алентова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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