Юлия Меньшова соврала подругам о родах Веры Алентовой

Юлия Меньшова родилась в 1969 году в семье знаменитых артистов. Ее отец - Владимир Меньшов – известный режиссер, а мама - актриса Вера Алентова. В детстве из-за занятости родителей девочка жила с бабушкой и мечтала о брате или сестре. Однажды будущая звезда сообщила подругам, что ее мама родила.

Юлия Меньшова часто рассказывает в блоге разные истории. Одни из них связаны с работой актрисы, другие касаются личной жизни. На днях телеведущая огорошила поклонников признанием о родах Веры Алентовой. "В детстве я врала вдохновенно. Мне очень хотелось братика или сестричку. И я соврала девочкам во дворе, что вот, свершилось, теперь и у меня есть брат!", - начала свою исповедь Меньшова.

По ее словам, подружки ей поверили безоговорочно. Ведь Юля уже тогда проявила свой артистический талант и выглядела очень убедительно. "Но через день, посоветовавшись со старшими товарищами в своих квартирах, вернулись во двор с явным сомнением: «Потому что у твоей мамы не было живота». Внезапно пришлось выходить на новый уровень", - продолжает актриса.

Родители баловали Меньшову. Покупали ей лучшие игрушки. "У меня была немецкая кукла, звали Таня. У нее было крайне выгодное преимущество: натуральные волосы. Целая копна не синтетических блондинистых, а темных коротких волос. Это был мой шанс", - поведала она.

juliavmenshova В детстве я врала вдохновенно

Юля замотала куклу в одеяло, выпустила наружу часть волос, положила заготовленный куль на кровать, и выйдя во двор, позвала девочек в гости. "У двери я изображала всяческие мимические гримасы ужаса: мол, только тихо, брат же спит! Потом мы шепотом пили чай на кухне. Потом я пошла проведать брата. Девочки соблюдали священную тишину. В своей комнате, за закрытой дверью, я немного «поплакала» младенческим голосом, потом «успокоилась», и через недолгую паузу вышла обратно", - повествует артистка.

Ее стратегия сработала. Подружки стояли под дверью и подсматривали в щелку. "Это была тотальная победа! Теперь уже убедительность девочек была настолько мощной, что не перешибла даже ироничного сомнения взрослых", - хвастается Юлия.

На следующий день весь двор, как она отметила, охал, ахал и поздравлял Веру Алентову с прибавлением в семействе. Но тут неожиданно обман и вскрылся. "Мама зачем-то предательски отказывалась от моего чудесного мальчика, новорожденного брата. Я получила по шеям", - резюмировала Меньшова.

Стоит отметить, что мечте актрисы о появлении брата не суждено было сбыться. Зато сама Юлия дважды стала мамой. В браке с Игорем Гординым она родила сына Андрея, который пошел по стопам родителей, а также дочку Таисию.