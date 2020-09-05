Астролог: Развязка «черного августа» в Белоруссии произойдет в середине января

Александр Лукашенко явно не намерен сдаваться. Фото: AP

Татьяна Лукашевич - звездочет, еще в начале декабря предсказавший в 2020 году пандемию опасной болезни, схожей с чумой: «произойдет кармическое зачищение, и многие уйдут из этого мира досрочно…» А также падение биржевых индексов, нефти, ослабление национальных валют зимой и весной 2020 года.

Не та дата рождения

- Прежде всего хочу напомнить: звезды не дают оценок и только показывают нам вероятность происходящих событий на основе существующих циклов и закономерностей, - предупреждает Татьяна.

Обратимся к гороскопу Александра Лукашенко. Официальная дата его рождения 31 августа 1954 года. Хотя, честно говоря, по некоторым признакам она вызывает сомнения. Я больше склоняюсь к тому, что будущий президент родился 30 августа 1954 года. Политики меняют свои даты рождения, чтобы сложнее было просчитать их истинные мотивы и события жизни.

Вспомним Иосифа Сталина, который перенес свою реальную дату рождения 18 декабря на более значимую - 21 декабря, день зимнего солнцестояния.

- Чтобы еще сильнее запутать вражеских астрологов, Сталин убавил себе год!

- Но в случае с гороскопом Александра Лукашенко 30 и 31 августа не сильно отличаются по прогностике. Поскольку в данный момент времени задействованы дальние планеты, имеющие очень малую скорость.

Судя по планетарной ситуации, у президента Белоруссии непростые времена, когда существует угроза не только его власти, но и жизни.

- Это мы и так видим, Татьяна. По ежедневным новостям из соседней страны. Что говорят небеса?

- Дело в том, что знак зодиака Козерог, отвечающий за власть, собрал сейчас в себе три самые «тяжелые», проблемные планеты нашей Солнечной системы: Сатурн, Юпитер и Плутон.

Они попали в резонанс с гороскопом Лукашенко. Поэтому мы имеем то, что имеем: странные результаты выборов и возмущение народа. Хотя выборы проходили по сценарию 2015 года.

Немного мифологии

Для лучшего понимания серьезности происходящих в Белоруссии процессов давайте вспомним древнегреческую мифологию. Сатурн у греков - бог времени Кронос, сын первого владыки мира Урана, бога неба.

Чтобы захватить власть, Кронос оскопил спящего отца и занял его трон. Опасаясь, что кто-то из родных детей задумает повторить его преступление, он пожирал их всех сразу после рождения. Только Зевс остался в живых благодаря матери Рее, которая спрятала младенца на острове Крит. Став взрослым, Зевс развязал долгую войну с отцом, в результате Кронос был побежден. А сам Зевс-громовержец разделил власть с братьями - богом морей Посейдоном (Нептуном) и богом подземного царства мертвых Аидом (Плутоном).

Как раз Плутон (Аид), Сатурн (Кронос), Юпитер (Зевс), собравшись в знаке Козерога, вызвали в 2020 году пандемию коронавируса, карантин, финансовые, экономические проблемы на земле. Они же причастны к ситуации в Белоруссии.

Взаимодействуя с нашими личными гороскопами, эти планеты вызывают сильнейшие перемены в судьбах, что, собственно, происходит сейчас в жизни самого Лукашенко.

Его власть подвергается большой опасности. И что бы Александр Григорьевич сейчас ни делал, сохранить ее будет практически невозможно. Слишком огромные энергии и циклы включились в движение. Лукашенко не повезло, что его карта рождения попала во взаимодействие с этими космическими процессами.

Добавляет проблем и Марс, в древнегреческой мифологии - бог войн и раздоров. В августе эта планета зашла в такой же воинственный знак зодиака - Овен, передавая энергию напряжения и конфликтов по очереди от Юпитера к Плутону и Сатурну. Я в начале августа предупреждала читателей «Комсомолки», что это вызовет борьбу за власть со всеми вытекающими последствиями, усиление политической напряженности, народные бунты, массовую манипуляцию сознанием народа…

Планетный «крест» на Батьке

- Что и случилось в Белоруссии.

- Проблемный Марс будет находиться в знаке Овна до 7 января 2021 года. Эти транзитные планеты - Сатурн, Плутон, Юпитер, Марс - вместе с личными планетами Александра Григорьевича Ураном, Юпитером и Нептуном сложили в его гороскопе так называемый крест, который сейчас накапливает свою мощь и придет в движение с 13 сентября. В астрологии такая конфигурация считается самой сложной, и лишь немногие люди способны выдержать ее воздействие. «Крест» будет действовать практически до конца года, и существующее напряжение для Александра Григорьевича будет лишь увеличиваться.

Вишенкой на торте станут напряженные аспекты транзитных Юпитера, Сатурна из знака Водолея и Урана, Марса из знака Тельца к натальному Сатурну в Скорпионе в гороскопе Лукашенко в середине января 2021 года. Тогда мы увидим развязку «черного августа» Белоруссии...

Если Лукашенко сможет пережить такие тяжелейшие планетарные конфигурации и остаться президентом, тогда ему надо поставить памятник как самому сильному и ловкому правителю, способному противостоять неизбежному.

Рассмотрим также гороскоп самой Белоруссии.

Датой ее рождения я взяла 25 августа 1991 года, когда Декларации о независимости страны был придан статус официального закона.

Сразу бросается в глаза положение Сатурна и Солнца в двух градусах Девы и Водолея. 11 января в этом же втором градусе Тельца будет разворачиваться Уран - планета перемен и революций. Солнце в гороскопе государства олицетворяет президента, Сатурн - исполнительную власть, само государство. Участие Сатурна может показывать смену государственных лидеров и переориентацию политического курса стран.

Итак, 11 января 2021 года Уран - планета революций - развернется в прямое движение, а транзитные Сатурн и Юпитер соединятся с Сатурном в гороскопе Белоруссии. Именно с этой даты в стране начнут происходить преобразования. Возможно, придет новый лидер. Так ли это - покажет время.

Но уже в начале 2022 года народ Белоруссии почувствует значительное улучшение своей жизни, так как транзитный Юпитер - планета большого счастья - соединится в гороскопе Белоруссии с Луной, которая олицетворяет народ.

Пожелаем же народу

Белоруссии смелости и мудрости.

Астролог Татьяна Лукашевич. Фото: Instagram.com

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ родилась в Москве, по образованию инженер-гидротехник. После окончания МИСИ работала в институте «Гидропроект», занималась проектированием приливных электростанций. В далеком 1989-м пришла в астрологию, которая стала ее основной профессией. Математический склад ума и любовь к систематизации помогают Татьяне серьезно заниматься анализом влияния космических циклов на нашу жизнь, политику, экономику.