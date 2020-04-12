Астролог, предсказавший коронавирус: «Пандемия пойдет на спад после 25 апреля. А в декабре мы о ней начнем забывать»

И ей хочется верить. Ведь Татьяна – единственная, кто заранее предсказал пришествие в 2020 году зловещего коронавируса!

КОНФУЗ ЗВЕЗДОЧЕТОВ

COVID-19 стал, извиняюсь, «проверкой на вшивость» наших титулованных, знаменитых, распиаренных оракулов, провидцев, пифий, ясновидцев, некогда «предвидевших» развал СССР, Чернобыль, американскую трагедию 11 сентября и прочие события мирового масштаба. Кичащихся, что среди их клиентов – ведущие политики, чиновники, бизнесмены, принимающие стратегические решения, а за личную «небесную» консультацию они берут от ста тысяч рублей.

Ну-ну…

В январе поднялся вдруг невообразимый хайп вокруг Василисы Володиной со слащавого ток-шоу «Давай поженимся!» Как же, она точно предсказала смену правительства РФ! Журналисты водрузили на ее голову корону царицы российской астрологии. Тамара Глоба ушла в тень. Вместе с бывшим супругом.

Что ж, давайте посмотрим тот судьбоносный астропрогноз.

«ЯНВАРЬ - самый важный месяц 2020 года. Особенно по части ярких, значимых общественно-политических событий в России и в мире. В пределах всего нескольких дней сойдутся лунное затмение 10 января и соединение Сатурна с Плутоном, которое бывает раз в 33 года и обычно знаменует одну из поворотных точек в глобальных событиях. А если добавить еще и соединение Солнца с Меркурием в этой же точке, получается, что с 10 по 15 января и сразу после этих дней у нас есть все основания ждать важных ситуаций для всего земного шара. Их смысл будет тесно связан со словами «власть» и «контроль». А цель происходящего — разрешить проблемы, которые давно назрели и должны найти выход.»

Согласен, отставка кабинета Медведева 16 января стала ярким, значимым событием для России. Умеет Владимир Владимирович удивлять народ. Потому и вцепились коллеги журналисты в Володину. Но, согласитесь, на мировой масштаб смена правительства РФ никак не тянет. В других странах правительства, премьеры меняются регулярно. Конечно, при большом желании можно увидеть в прогнозе Василисы коронавирус. «Власть» (Си Цзиньпин) пыталась взять «под контроль» разгорающуюся эпидемию COVID-19. С 22 января Ухань закрыли на карантин.

Какой будет Россия после коронавируса?Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но… посмотрим ее же прогноз на МАРТ. Он «дает передышку от важных событий всем, кто в первые месяцы года их переживал. А после 10-го числа появится стойкое ощущение, что жизнь набирает обороты и входит в привычную колею с обыденными делами, планами, суетой. Жизненную, но, в общем, приятную. Считайте, что 2020-й по-настоящему развернет крылья именно в марте.»

Увы, именно в марте по-настоящему развернул крылья коронавирус. На следующий после 10 числа день ВОЗ объявила пандемию. 13 марта её центром стала Европа. В конце месяца США вышли на первое место в мире по числу инфицированных. Мэр Собянин объявил режим самоизоляции для москвичей 65+ и лиц моложе с хроническими заболеваниями. Этот режим стал распространяться на всю Россию, ужесточаться. Впрочем, в таком режиме сейчас находится несколько миллиардов землян. Ах, да, забыл, аккурат перед культовой для Володиной даты -10 марта- на треть подешевела нефть, стали рушиться биржи, рубль. Ведущие экономисты, аналитики заговорили о новой Великой депрессии. Мир окончательно вылетел в марте из привычной приятной колеи. И где окажется – неизвестно.

Про остальных звездочетов обеих полов вообще молчу. После конфуза с коронавирусом их персональные гороскопы, консультации не то, что сто тысяч рублей – гроша ломаного не стоят. Вот только не надо ля-ля-тополя, клятв Черной Луной, Нептуном, Водолеем, что мы точно угадали приход пандемии и знаем теперь, когда она закончится.

НО БЫЛ ОДИН, КОТОРЫЙ ПРЕДСКАЗАЛ!

Лишь астролог Наталья Коляда нашла мужество 25 марта признать: «Я не припомню никого из коллег (возможно, кроме Татьяны Лукашевич), кто в декабре делал бы какие-либо прогнозы о пандемии. А сейчас мы все задним умом крепки, в том числе и я.»

Да, был один, который предсказал! Точнее, она. Та самая Татьяна. Спасшая реноме российской астрологии своим суровым астропрогнозом -2020.

Он был опубликован в начале декабря в сообществе «Астрология в лицах и историях от Татьяны Лукашевич» в Фейсбуке и в Инстраграме. Хочу подчеркнуть - 5 декабря этот прогноз появился на официальном сайте ФИНАМ (крупнейший в России розничный брокер, - Е.Ч.) Так что все без обмана.

После пандемии придется очень серьезно восстанавливать экономику. Многие бизнесы, особенно малые, перестанут существовать, не выдержав 1.5 месяца карантина.Фото: Иван МАКЕЕВ

КРИЗИСУ БЫТЬ!

Итак, читайте сами тот астропрогноз Лукашевич (с моими незначительными сокращениями и комментариями).

«2020 год – год белой металлической Крысы. Именно с нее начинается цикл Восточного календаря. Она обладает плодовитостью и живучестью, особой находчивостью и смекалкой. Как рассказывает одна из легенд, когда Нефритовый владыка Юй-ди, повелитель Неба, попросил привести к нему двенадцать самых достойных земных существ, Крыса попросила Быка подвезти ее на своей спине, а затем, пока Бык замешкался, быстренько предстала перед императором.

Крыса любит производить перемены в структуре власти, менять направления в политике и законах, очерчивать новые границы.

Что же принесет нам это милое, но не совсем домашнее животное в новом году?

Давайте вспомним последнее правление Крысы ровно 12 лет назад. Это был 2008 год, когда мировые финансовые площадки захлестнул ипотечный кризис, а крупнейшая американская компания LehmanBrothers в одночасье стала банкротом. Никогда еще столь мощный финансовый институт не разорялся. Это был шок, который отрицательно повлиял на основные биржевые котировки во многих странах и негативным образом сказался на стоимости энергоносителей. Нефть обвалилась с $147 за баррель до менее $40. Падение фондового рынка в октябре 2008 года стал рекордным для рынка США за предыдущие 20 лет, для рынка Японии - за всю историю.

Мир сотрясался от банкротств, прокатившихся вслед за США по всем материкам, банковская система была на грани гибели.

В данный момент на небе складывается довольно похожая планетарная конфигурация, которая позволяет сделать вывод о неизбежности надвигающегося кризиса! (Выделено мной, -Е.Ч.)

"Отродясь такого не было, и вот опять!" - никто не сказал о кризисе более емко, чем Виктор Черномырдин.

А мудрые китайцы считают, что кризис приносит иные возможности и расчищает площадку для новых ростков. Нам с вами только нужно вовремя сориентироваться, как оказаться не под руинами, а среди этих самых ростков не только в финансовом смысле, но и в физическом. Так как последнее вхождение такой милой планеты, как Плутон, в знак Козерога и соединение его с Юпитером в марте 1771 года во времена Екатерины II было ознаменовано эпидемией бубонной чумы, унесшей жизни более 50 тысяч человек (только в Москве, -Е.Ч.)

Первое соединение Плутона и Юпитера произойдет в апреле, затем в июне и ноябре 2020 года.

Конечно, в наше время чумы можно не опасаться, но Плутон – это царь Аида, подземного царства мертвых, и что он придумает на этот раз – неизвестно. (На этот раз придумал чуму 21 века – коронавирус – Е.Ч.) Но то, что произойдет кармическое зачищение, и многие уйдут из этого мира досрочно, очень и очень вероятно. (Увы, так сейчас и происходит, -Е.Ч.) Поэтому сократите алкоголь до минимума в эти новогодние праздники, старайтесь избегать людных мест, будьте чрезвычайно осторожны с петардами и огнем, не находитесь в горной местности, сократите рискованные мероприятия от слова совсем, берегите свои физические тела.

Тем более, что еще одна злая планета Марс – Бог войны, отвечающая за теракты, аварии и другие не менее драматические события, войдет туда же – в знак Козерога 16 февраля 2020 года.

Таким образом, знак Козерога, словно пороховая бочка, будет напичкан злыми планетами, за исключением Урана. Хотя он также не останется в стороне! Потому что Марс будет находиться в точном взаимодействии 120 градусов с Ураном 21 февраля, обещая нам внезапные военные действия, государственные перевороты и, как следствие, стремительные движения на биржевых площадках. Несмотря на то, что угол 120 градусов считается в астрологии благоприятным, тем не менее, падение биржевых индексов часто происходило именно на таких аспектах. (И в этот раз рынки начали стремительно падать с 21 февраля – прогноз сработал точно, словно швейцарские часы, -Е.Ч.)

Однако я еще не упомянула про Солнечное затмение 26 декабря и Лунное 10 января, которые произойдут на оси Рак-Козерог. "И те, кто выживет, сами потом будут смеяться", - говорил Виктор Черномырдин. (Именно в коридоре затмений был убит иранский военный деятель Касем Сулеймани, едва не вспыхнула война между США и Ираном, мир узнал о начавшейся эпидемии в Китае, - Е.Ч.)

С 22 января Ухань закрыли на карантин.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анализируя все вышеперечисленные космические факторы, можно с уверенностью предположить, что очень высока вероятность падения индексов, нефти, ослабления национальных валют уже с декабря 2019 года, с продолжением зимой и весной 2020 года. (Так и случилось!-Е.Ч.)

Также Юпитер будет соединяться с Плутоном 5 апреля 2020 года. Последнее подобное соединение случилось в декабре 2007 года, что совпало с началом ипотечного кризиса в США, который затем распространился на все финансовые рынки. Таким образом одна и та же информация дублируется другим космическим событием. (Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева недавно признала, что мировая экономика практически остановилась: «Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис 2008-2009 года.-Е.Ч.»

Возможно, лихорадить мир будет до конца 2020 года, когда Юпитер соединится с Сатурном в первом градусе Водолея. Для России, которая сама находится под знаком Водолея, это событие может ознаменоваться серьезными переменами в структуре власти. (Начало перемен положено – неожиданная отставка кабинета Медведева в январе. Коронавирус отодвинул апрельское голосование по поправкам в Конституцию, обнулению президентских сроков, -Е.Ч.)

ПЛОХИХ ГОРОСКОПОВ НЕ БЫВАЕТ

Каюсь, я был ошеломлен, несколько раз перечитал астропрогноз. И впервые задумался: вдруг действительно что-то есть в этой лженауке астрологии? Или все дело лишь в интуиции, знаниях Лукашевич?

Благодаря Фейсбуку быстро выхожу на связь. Телефонную. Поскольку мы, как оказалось, «на удаленке», за 400 км друг от друга.

- Татьяна, как известно, плохих гороскопов не бывает. А вы однозначно заявили - «Кризису быть!» Не таких прогнозов ждут люди от астрологов. Судя по тому, что сотрудничаете с серьезным ФИНАМом, в финансах что-то понимаете. Потому и предсказали, полагаю, экономический кризис, покрыв флером плутонов, нептунов. Впрочем, этот кризис давно аналитики ждали. Но как угадали чуму 21 века в 20-м году, ума не приложу. Объясните.

- Астрология – наука вероятностей. И если при определенных положениях планет происходили определенные события, то почему они не должны произойти в будущем? Поэтому я ждала чего-то подобного, анализируя исторические факты при последнем соединении в Козероге Плутона и Юпитера. Это оказался 1771 год и эпидемия чумы. Логично было предположить, что случится что-то подобное, но тогда я еще не знала слово коронавирус.

А плохих горокопов действительно не бывает, т.к. каждая душа приходит за своим опытом. И именно для нее он является самым правильным и необходимым. Поэтому нет критериев «плохого» или «хорошего», это все очень индивидуально. Тем более, у медали всегда две стороны. И даже в такой ситуации, как сейчас, кто-то меняет свою жизнь к лучшему.

Когда я пишу прогнозы по знакам зодиака, я стараюсь показывать людям наилучшие варианты событий, настраивая их на саморазвитие, позитив, достижение высоких результатов, вселяя в них надежду.

При анализе влияния космических факторов на более глобальные процессы надо предупредить людей, где и как поберечься и подстелить соломку. Поэтому написала, как есть. Тем более, что 2020 год действительно будет не простым из-за наличия 6-ти затмений. Тогда как обычно в году происходит 4 затмения.

Опять обратимся к истории: Великая октябрьская социалистическая революция произошла в 1917-м году, когда было целых 7 затмений, и мы потеряли царскую Россию навсегда.

26 декабря произошло Солнечное затмение в знаке Козерог. И мир услышал о странной болезни в Китае.

- Да, 31 декабря 2019 года Пекин проинформировал Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии.

- Самое удивительное, что страна Китай как раз находится под этим знаком зодиака.

Наряду с затмением, которое всегда считается кармическим фактором, влияющим на Судьбы людей, в знак Козерог в начале декабря вошел Юпитер. И он лишь увеличил компанию планет, уже находившихся в этом знаке: Плутона и Сатурна. Плутон – царь Аида, считается злым, приносит беды, лишения, эпидемии, землетрясения, цунами и т.д. Но самой главной характеристикой Плутона является то, что он задействует огромные массы людей и мировые финансы.

Сатурн – это границы, ограничения, препятствия, лишения.

И лишь Юпитер – самая добрая планета из этой троицы. Однако его главное свойство и ключевое слово – расширение.

И то, что происходит в настоящее время, когда по всему миру расширилась (распространилась) пандемия, закрыли границы – это действие всех трех планет в комплексе.

Татьяна ЛукашевичФото: Личный архив

КАРАНТИН В РОССИИ ОТМЕНЯТ С 11 МАЯ

- Когда закончится пандемия? Что вам звезды «нашептали», планеты подсказали?

- В мартовском астропрогнозе я сообщала, что пик пандемии придется на начало апреля, когда критическая масса космических энергий переполнится соединением Марса и Сатурна в знаке Водолей. Полнолуние 8 апреля совпадет с перигеем, что само по себе является фактором, усиливающим панические настроения и нервозность, нестабильное психическое состояние людей. Марс - высокая температура, кризисы, критические ситуации.

- Все так и есть. Но не томите, скажите, что впереди нас ждет?

- Я думаю, что пик пандемии начнет спадать после 25 апреля, когда главный виновник происходящего Плутон развернется в обратное движение. Карантин в России отменят с 11 мая, после разворота Сатурна.

Сильнейшее влияние этих планет начнет ослабевать, но вспышки заболевания еще могут наблюдаться, ведь 13 мая Юпитер и Плутон вновь сольются в соединении, но уже в ретроградном движении.

И третья волна коронавируса вероятна осенью, в октябре– ноябре, когда соединение Юпитера и Плутона произойдет последний раз.

И лишь в декабре 2020 года, когда Юпитер соединится с Сатурном в первом градусе Водолея, мир забудет о пандемии навсегда.

- Какой будет Россия после коронавируса?

- Сатурн, повторяю, войдет в знак Водолея в декабре. Опять же обратимся к историческим фактам. Последний раз вхождение Сатурна в знак России Водолей было в 1991-1994 годах.

- Сразу вспоминаются ГКЧП, развал СССР, приход к власти Ельцина, шоковая терапия Гайдара, ваучеризация Чубайса, резкое обнищание народа. Хотя многие поднялись…

- Пусть каждый вспомнит свою жизнь в те годы. После пандемии придется очень серьезно восстанавливать экономику. Многие бизнесы, особенно малые, перестанут существовать, не выдержав 1.5 месяца карантина. Вырастет количество безработных, упадет спрос на промышленные товары.

Еще больше увеличится закредитованность населения, но люди не смогут выплачивать долги. Как следствие, проблемы начнутся у банков, что еще больше пополнит армию безработных. Не хочу опять никого пугать, но нам – россиянам, придется затянуть пояса на следующие три года. Экономить и еще раз экономить! Добавит неприятностей и погода – будут очень холодные зимы, которых давно уже не было. Это Сатурн в знаке Водолей, под которым находится Россия, будет проверять нас на прочность.

Но мы справимся! И не такие испытания выпадали на нашу страну.

Всем удачи!

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ – родилась в Москве, по образованию инженер-гидротехник. После окончания МИСИ работала в институте Гидропроект, занималась проектированием приливных электростанций. В далеком 1989-м пришла в астрологию, которая стала ее основной профессией. Математический склад ума и любовь к систематизации помогает Татьяне серьезно заниматься биржевой торговлей и анализом влияния космических циклов на поведение биржевых индексов, нефть, золото и другие активы. Написала три книги в соавторстве с А. Герчиком: «Биржевой Грааль или приключения трейдера Буратино», «Биржа для Блондинок», «Как заработать на бирже для чайников». Сотрудничает с крупнейшим российским брокером «Финам», публикуя свои финансовые прогнозы.Ведет свой блог в социальных сетях Фейсбук https://www.facebook.com/interestingastrology/ и Инстаграмм https://www.instagram.com/interestingastrology/, где ежемесячно публикует прогнозы по знакам зодиака и статьи о важных космических явлениях.

Гороскоп на май от Татьяны Лукашевич по знакам Зодиака - скоро в «Комсомольской правде».