«Между землей и небом война»: Музыканты «Кино», семья Виктора Цоя и режиссёр «Иглы» резко выступили против нового фильма Алексея Учителя

Режиссера обвиняют фильма в незаконном использовании авторских прав на песни «Кино», а ещё опорочивании образа Цоя

Очень не хочется верить в то, что все это — хорошо срежиссированный по лекалам раскрутки фильма «Матильда» спектакль. Однако выход очередной работы режиссера Алексея Учителя снова сопровождается скандалом. В случае с «Матильдой» в колокол били охранители памяти царской династии, в случае с фильмом «Цой» — сын музыканта, последняя возлюбленная Наталья Разлогова, гитаристы группы Юрий Каспарян и Игорь Тихомиров, а ещё режиссёр «Иглы» Рашид Нугманов. Они обвиняют режиссера фильма в незаконном использовании авторских прав на песни «Кино», а ещё опорочивании образа Цоя.

На стороне Учителя — договор об использовании композиций «Кино», заключённый лишь с отцом рокера, Робертом Цоем.

В чем суть конфликта

Не секрет, что формула успеха фильма о музыканте в идеале подразумевает и наличие его произведений в ткани картины. Да, есть и другие примеры. Но представить, к примеру, «Богемскую рапсодию» без хитов Queen или «Дорз» без Моррисона довольно сложно.

Так и с фильмами про Цоя — что они без песен «Кино»? Понимая это, Алексей Учитель, снимавший Цоя на взлёте ещё в 1987 году в фильме «Рок», взял и включил несколько композиций группы в новый фильм «Цой». Только если в случае с «Роком» режиссёр лично договаривался с музыкантом прийти в кочегарку с камерой, то новый фильм снят как бы о Цое, но не о Цое. В нем есть хроника, фигурирует лидер «Кино», звучат песни коллектива, но все остальные герои — переименованный намёк на тех, кто окружал музыканта. По сюжету друзья — Рикошет (Илья Дель), Наталья Разлогова (Паулина Андреева), Марьяна Цой (Марьяна Спивак), Юрий Айзеншпис (Игорь Верник), — везут гроб с Цоем в Ленинград, а за рулём находится подсаженный хитрыми латвийскими милиционерами Янис Фибигс — водитель «Икаруса», об который насмерть разбился Цой. Он, согласно сценарию Александра Гоноровского и Саввы Минаева, должен выведать у родни музыканта побольше жареных фактов из жизни.

Все бы ничего, но родню и близких Цоя фантасмагорическое развитие сюжета и использование образов (поначалу имена главных героев не совпадали с именами реально существующих людей из окружения Цоя) не устроило. Они начали давить на юридический аспект нового проекта Учителя. Мол, права на песни «Кино», звучащие в фильме, в едином и неделимом порядке принадлежат отцу Цоя, его сыну и музыкантам «Кино» — и пользоваться фонограммой можно только с общего разрешениям правообладателей, а разрешение на использование композиций Учитель получил только от отца рокера.

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Ситуация с авторскими правами стала уязвимой точкой картины — и теперь неизвестно, дойдёт ли дело до суда. Если дойдёт, то сложно оценить шансы команды Учителя отстоять позицию, по крайней мере, Александр Цой как совладелец прав на музыку, обещает, что «сделает все, чтобы этот фильм в прокат не вышел».

Ситуация с авторскими правами стала уязвимой точкой картины

Несколько лет назад в похожей ситуации оказался режиссёр Кирилл Серебренников — он тоже снимал фильм о Цое. Но подобных разборок удалось избежать. Для картины «Лето» режиссёр получил права на использование нужных песен «Кино» (хотя в картине звучат и кавер-версии хитов рок-группы — можно было выкрутиться и так). Претензий к нему не поступало.

Кто выступил против фильма

Первым сделал громкое заявление Александр Цой. Во всех своих соцсетях он опубликовал расширенный пост-письмо с требованием снять фильм «Цой» с проката,

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Создатели пытаются использовать известную фамилию, чтобы заработать на сомнительных фантазиях.

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- Большинства людей, которых предлагают угадать в персонажах фильма, уже нет с нами, — подчеркивает Цой-младший. - Если бы они были живы, я уверен, никто бы не посмел снимать про них такую чушь. Сегодня защищать их добрые имена и права приходится мне и другим живым свидетелям. Я говорю не только от себя, но и от лица близких людей моего отца и моей мамы — дедушки Роберта Максимовича Цоя, Натальи Разлоговой, Юрия Каспаряна, Игоря Тихомирова. Мы против такого фильма и против его выхода в прокат.

Музыканты «Кино» Юрий Каспарян и Игорь Тихомиров, которые готовят осенние концерты группы, поддержали сына Виктора Цоя. И согласия на использование прав песен коллектива, как и он, не давали.

- Музыканты группы «Кино» планируют на днях сделать соответствующие заявления в СМИ в поддержку позиции наследников, — разъяснил «КП» позицию коллектива гитарист Игорь Тихомиров. - Свяжемся с Вами дополнительно.

По информации «КП», против картины выступила и бывшая возлюбленная Виктора Цоя Наталья Разлогова, которую в картине сыграла Паулина Андреева.

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Муж Разлоговой, журналист Евгений Додолев, тоже резко раскритиковал и идею, и методы работы Алексея Учителя. Он недвусмысленно намекнул на то, что отца рокера, Роберта Цоя, просто ввели в заблуждение во время подписания бумаг.

- Есть Закон РФ от 09.07.1993 N 5351-1 (ред. от 20.07.2004) «Об авторском праве и смежных правах», - написал Додолев в фейсбуке. - Есть Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ Часть четвертая. Эти нормы нарушены Учителем цинично и бесспорно (там ещё, на самом то деле, и мошенничество высвечивается, но это отдельный разговор, бессмысленный до начала следствия, которое вряд ли, с учётом связей режиссёра, будет инициировано). авторское право неделимо. Алексей Ефимович утверждал, что получил согласие всех правообладателей на использование образа ВИКТОРА ЦОЯ. Но это ложь – сын с самого начала категорически возражал и НИКАКОГО согласия (ни устного, ни письменного) кинематографисту не давал. Учитель получил лишь подпись отца под бумагой, которую пожилой человек скорее всего подмахнул, не читая, полагая, что подписывает контракт на оказание консультационных услуг уважаемому киномэтру.

Режиссёр Рашид Нугманов, снявший аж три фильма с Виктором Цоем («Йа-хха» 1986 года, «Игла» 1988 года и «Игла Remix» 2010 года), тоже не раз сталкивался с вопросом очистки авторских прав. И тоже поддержал сторону семьи музыканта. Он вспомнил, как перед съёмками подписывал договор со всеми правонаследниками Цоя. И платил им за использование песен «Кино» без «всякой ссылки на многолетнюю дружбу — этика есть этика».

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- В случае с фильмом "Цой" ничего подобного не было, - уверен Нугманов. - Мне было известно о несогласии близких со сценарием. В прошлом году я встретился с Алексеем Учителем, чтобы объяснить ему необходимость получения разрешений и тесного сотрудничества с правообладателями. Я также предложил Алексею альтернативные формы сотрудничества, если данный сценарий не получит одобрения. К сожалению, Алексей не прислушался к советам. На его просьбы включить в фильм, который тогда еще носил рабочее название "47", фрагменты из моего фильма "Игла", а также переснять финальную сцену с новыми актерами, я ответил отказом. Алексей удалил эти сцены из сценария, однако посчитал, что может заменить их сценами из своего фильма "Рок", что, как указано выше, не имеет под собой правовой основы и требует согласия правообладателей. Мои замечания [...] также не нашли отклика.

Что ответил Учитель

Подробных разъяснений по юридическим нюансам или моральным аспектам использования образа Цоя от режиссера так и не последовало. Алексей Ефимович, однозначно находящийся в курсе скандала, прочитал сообщения «КП» в мессенджере, но отвечать на них не счёл нужным. Как и на звонки.

Судя по всему, режиссёр опирается на то, что фрагменты из фильма «Рок» 1988 года, которые он включил в фильм «Цой» 2020 года, защищены законом.

Алексей Учитель Фото: Олег ЗОЛОТО

Между тем, информагентству ТАСС режиссёр накануне пояснил, что обескуражен обращением Александра Цоя.

- Думаю, что Виктору Цою было бы стыдно за такие действия своего сына, - заявил Учитель. - В конце концов, есть специальные государственные органы, которые проверили, не нарушает ли фильм законы, и выдали прокатное удостоверение. Не будем назначать президента (к которому обратились протестующие - Автор.) главным цензором страны. Я был лично знаком с Виктором, снимал его - так что с этической точки зрения имею полное право говорить о нем.

МНЕНИЕ ЮРИСТОВ

Константин Добрынин, адвокат Алексея Учителя: «Все права на песни Цоя у нас есть»

- Вести заочную полемику с ними [семьей и окружением Цоя] с точки зрения юридических нюансов не хотелось бы, - признался «КП» юрист. - Они избрали оригинальный способ защиты прав — письмо президенту и премьеру России. Просто хочу напомнить, что когда Минкульт выдавал фильму «Цой» прокатное удостоверение, он проверял принадлежность прав на использование объектов интеллектуальной собственности. Контролирующий орган выдал прокатное удостоверение. И мы считаем, что все представленные нами документы и права действительны, и их вполне достаточно. Все права на материалы (песни Цоя и его хронику), на которые требовалось авторское право, у нас есть. Все в порядке.

С нашей стороны хотим подчеркнуть, что цензура всегда была характерна государственным представителям, а теперь этим начали злоупотреблять родственники великих людей. Особенно странно смотрятся фильмы с просьбой запретить фильм со стороны носителя столь уважаемой фамилии. Творчество Цоя было про свободу, а не запреты. Мы готовы к дискуссии, но не к ультиматумам.

Чтобы понять, есть ли возможность заключения эксклюзивного договора на использование исключительных прав, «КП» обратилась к независимому специалисту в области авторского права.

- Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности едино и неделимо, может принадлежать нескольким лицам и только с их одновременного согласия можно им распорядиться, - объяснил «КП» один из независимых петербургских юристов на анонимных условиях, опасаясь повлиять на дальнейший ход судебного процесса без деталей дела на руках. - Есть ли речь идёт о квартире, она делится на доли. А если, условно говоря, о телевизоре — его же нельзя распилить? А фонограмма или исполнение песни — нематериальный объект, его деление на доли не предполагается законом: обладать им может несколько лиц, а значит и распоряжаться им могут тоже несколько лиц одновременно. Есть судебная практика на этот счёт и комментарии высших судебных инстанций — тоже.

Премьера фильма «Цой», намеченная на 3 сентября, пока переносится. Причина и новая дата премьеры пока на озвучиваются.